"Biển hoa" đặc biệt ở lễ tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội

Nếu đi ngang sân trường Đại học Bách khoa Hà Nội trong ngày diễn ra lễ tốt nghiệp năm nay, nhiều người có lẽ sẽ tưởng nơi đây vừa diễn ra một lễ hội hoa khổng lồ. Dưới chân tượng đài “Sinh viên lên đường bảo vệ Tổ quốc”, hàng trăm bó hoa đủ màu được xếp kín cả khoảng sân rộng, từ hoa hướng dương, hoa hồng cho tới những bó hoa tốt nghiệp vẫn còn nguyên thiệp chúc mừng.

Giữa không khí náo nhiệt của ngày ra trường, hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Không ít người ban đầu còn tưởng đây là một hoạt động trang trí của nhà trường, nhưng thực tế, tất cả đều là những bó hoa do chính các tân kỹ sư, tân cử nhân mang tới đặt lại sau lễ tốt nghiệp.

Giữa ngày vui của những tân kỹ sư, tân cử nhân, giữa tiếng cười và những tấm bằng vừa nhận trên tay, sinh viên Bách Khoa đã chọn mang những bó hoa tốt nghiệp của mình đặt trước tượng đài như một lời tri ân lặng lẽ dành cho các thế hệ đi trước, những người từng học dưới mái trường này nhưng chưa kịp tốt nghiệp, chưa kịp sống hết tuổi trẻ của mình đã phải gác lại bút nghiên để lên đường ra chiến trường.

Trong video, hàng trăm bó hoa hướng dương, hoa hồng, … phủ kín khoảng sân phía trước tượng đài. Nhiều bó vẫn còn nguyên thiệp chúc mừng, giấy gói và những dòng chữ dành cho ngày ra trường. Góc quay chậm lướt qua “biển hoa” khiến khung cảnh vừa đẹp vừa xúc động.

Phía trên tượng đài là hình ảnh những sinh viên năm xưa khoác ba lô lên đường bảo vệ Tổ quốc. Phía dưới là những sinh viên của thời bình vừa nhận bằng tốt nghiệp. Hai thế hệ cách nhau hàng chục năm nhưng lại được kết nối bằng cùng một mái trường, cùng tinh thần của tuổi trẻ Bách Khoa. Nhiều người xem đặc biệt xúc động khi nhớ lại câu nói đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ sinh viên: “Ra đi mang nặng lời thề/ Chưa thắng giặc Mỹ chưa về Bách Khoa”.

Có những sinh viên xuất thân từ nơi đây đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 18, đôi mươi, độ tuổi đẹp nhất của đời người. Họ chưa từng có một lễ tốt nghiệp trọn vẹn, chưa kịp cầm trên tay tấm bằng kỹ sư, chưa kịp viết tiếp những dự định còn dang dở. Nhưng chính sự hy sinh ấy đã góp phần để nhiều thế hệ sinh viên hôm nay được học tập trong hòa bình, độc lập.

Nhiều cư dân mạng cũng để lại những bình luận đầy xúc động dưới video:

- Xem tới cảnh biển hoa dưới tượng đài tự nhiên nổi da gà luôn. Đúng là chỉ người từng học hoặc từng sống trong không khí Bách Khoa mới hiểu cảm giác này.

- Người đi trước lên đường khi còn chưa kịp tốt nghiệp. Người ở lại hôm nay lấy bó hoa tốt nghiệp của mình để tri ân. Đẹp và ý nghĩa thật sự.

- Đây có lẽ là một trong những hình ảnh lễ tốt nghiệp đẹp nhất mình từng xem. Không cần sân khấu hoành tráng nhưng vẫn khiến người ta xúc động.

- Ngày xưa các anh lên đường với ba lô và lời hẹn trở về. Hôm nay các em mang hoa tốt nghiệp đặt xuống như một lời cảm ơn. Tự nhiên thấy khoảng cách giữa các thế hệ gần lại hẳn.

- Đúng chất Bách Khoa luôn.

- Xem xong mới hiểu vì sao nhiều người nói học đại học không chỉ là học kiến thức. Có những giá trị tinh thần mà chỉ khi ở trong môi trường đó rồi mới cảm nhận được.

Được biết, đây là một hoạt động truyền thống đối với nhiều thế hệ sinh viên Bách Khoa, thể hiện niềm tự hào và sự biết ơn dành cho các thế hệ đi trước từng học tập, chiến đấu và cống hiến dưới mái trường này.

Không chỉ trong lễ tốt nghiệp, hoạt động đặt hoa còn thường xuyên diễn ra vào những dịp đặc biệt như Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, lễ khai giảng hay các dịp kỷ niệm thành lập trường. Đây là một phần rất đặc biệt trong văn hóa và ký ức của nhiều thế hệ sinh viên Bách khoa.