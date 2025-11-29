Kết cục ê chề của nam ca sĩ 96 khỏa thân nơi công cộng

Thông tin nam ca sĩ người Nhật Bản Richard (thành viên của nhóm nhạc Ae! Group) bị bắt vì có hành vi khỏa thân nơi công cộng đã gây chấn động truyền thông và mạng xã hội châu Á suốt hơn 1 tháng qua. Theo truyền thông Nhật Bản cho hay, Richard bị phát hiện ở gần lối vào 1 tòa nhà trong tình trạng khỏa thân từ eo trở xuống. Vụ việc xảy ra vào 5h30 sáng ngày 4/10 tại khu Shinjuku sầm uất.

Tới chiều 28/11, tòa án yêu cầu nam idol sinh năm 1996 phải nộp phạt số tiền 100 ngàn yên (khoản 17 triệu đồng) vì hành động khiếm nhã. Chưa dừng lại ở đó, Richard vừa bị đuổi khỏi nhóm nhạc Ae! Group trực thuộc công ty STARTO Entertainment sau vụ ồn ào chấn động. Dù không còn là thành viên của nhóm Ae! Group song Richard vẫn có thể hoạt động với tư cách nghệ sĩ solo dưới trướng STARTO Entertainment trong tương lai. Đồng thời, người đại diện cho biết thêm nam idol sinh năm 1996 đã phải chống chọi với những vấn đề liên quan tới sức khỏe tinh thần trong thời gian qua kể từ sau khi dính phốt chấn động.

Richard bị đuổi khỏi nhóm, phải nộp phạt sau khi lộ ảnh khỏa thân ở nơi công cộng

Richard kể từ giờ phút này không còn được hoạt động cùng với Ae! Group

Trước đó vào tháng 10 năm nay, truyền thông Nhật Bản đưa tin Richard đã bị Cảnh sát Thủ đô Tokyo bắt giữ vì hành vi khiếm nhã nơi công cộng. Nam ca sĩ 29 tuổi được cho là đang say rượu vào thời điểm xảy ra vụ việc. 1 nhân chứng đã liên hệ với chính quyền sau khi chứng kiến hành vi không đúng mực của Richard, khiến nam ca sĩ này bị đưa tới đồn cảnh sát Mita. Đến ngày 6/10, Richard được thả tự do, bước ra từ đồn cảnh sát và cúi đầu xin lỗi công chúng.

Nam nghệ sĩ 9X mếu máo xin lỗi khán giả trong màn lộ diện vào hôm 6/10

Khi scandal nổ ra, công ty quản lý STARTO Entertainment thông báo Richard sẽ tạm dừng hoạt động vô thời hạn. Vụ scandal nhạy cảm của Richard cũng khiến nhóm nhạc Ae! Group chịu liên lụy. Nhiều chương trình có sự góp mặt của nhóm đã bị hủy phát sóng. Trong các chương trình này có cả 1 show tạp kỹ được phát sóng trên đài truyền hình quốc gia của Ae! Group, 1 dự án mang tính bước ngoặt đối với nhóm.

1 nhân vật trong giới giải trí Jbiz hé lộ về thảm cảnh của Ae! Group sau drama khỏa thân liên quan tới Richard: "Ae! Group vừa mới bắt đầu xây dựng độ nhận diện với công chúng thông qua dự án truyền hình lớn. Thế nhưng, vụ bê bối liên quan tới Richard đã trở thành đòn giáng mạnh đối với hình ảnh của cả nhóm. Mặc dù đây là vấn đề cá nhân, nhưng lại gây ảnh hưởng tiêu cực lên tất cả các thành viên".

Vụ việc liên quan tới Richard...

... đã khiến cả nhóm Ae! Group phải gánh hậu quả chung

Richard có tên thật là Kusama Richard Keita, sinh năm 1996, mang trong mình dòng máu Nhật Bản và Mỹ gốc Phi. Trước khi vướng bê bối chấn động, anh từng gây chú ý khi góp mặt trong nhiều chương trình giải trí ở Nhật Bản.