Những ngày qua, tin đồn về việc vợ chồng David Beckham hủy theo dõi con trai và con dâu ngay trước thềm Giáng sinh đã khiến dư luận dậy sóng. Nhưng sự thật đằng sau những nút "unfollow" lạnh lùng ấy là gì? Liệu có phải cặp đôi quyền lực nhất nhì nước Anh đã quá khắt khe, hay chính sự thay đổi của Brooklyn sau khi kết hôn mới là nguồn cơn của mọi rạn nứt? Câu trả lời vừa được chính cậu ba Cruz - người chứng kiến tất cả hé lộ đầy xót xa.

Cú "quay xe" của truyền thông và nỗi oan của bậc làm cha mẹ

Những ngày cận kề năm mới 2026, thay vì những bức ảnh gia đình quây quần ấm áp bên lò sưởi như mọi năm, người hâm mộ lại phải chứng kiến một màn "chiến tranh lạnh" công khai của gia đình kiểu mẫu Beckham. Khởi nguồn từ việc cư dân mạng phát hiện sự đứt gãy kết nối trên mạng xã hội giữa hai thế hệ. Theo luồng dư luận ban đầu, mọi mũi dùi đều chĩa vào David và Victoria. Truyền thông loan tin rằng chính cặp đôi quyền lực này đã chủ động "cạch mặt", hủy theo dõi cậu con trai cả Brooklyn ngay trước thềm Giáng sinh. Người ta bắt đầu đồn đoán, chỉ trích Beck-Vic hẹp hòi, ép uổng con cái.

Nhưng sự thật không đơn giản như những gì bề nổi phơi bày. Trong suốt khoảng thời gian bão tố ấy, David và Victoria chọn cách im lặng. Sự im lặng ấy không phải là thừa nhận, mà có lẽ là sự bất lực và tổn thương đến cùng cực của những người làm cha làm mẹ. Họ không đôi co, không giải thích, bởi nỗi đau từ người thân ruột thịt gây ra thì lời nào diễn tả cho thấu? Về phía Brooklyn và cô vợ tiểu thư Nicola, họ cũng giữ thái độ lạnh lùng, một sự im lặng đầy thách thức như muốn ngầm khẳng định với công chúng rằng: "Chúng tôi chỉ là những người trẻ đang nỗ lực sống cuộc đời mình, và mọi áp lực đều đến từ phía gia đình chồng".

Cậu ba Cruz "nghĩa hiệp" và sự thật trần trụi

Giữa lúc bố mẹ phải chịu tiếng oan, cậu con trai thứ ba - Cruz Beckham đã không thể ngồi yên. Không cần hoa mỹ, Cruz đã có một hành động "bá khí" và đầy hiếu thảo để bảo vệ danh dự cho gia đình. Cậu thẳng thắn chia sẻ lại bài báo đưa tin sai lệch kèm theo những dòng đính chính đanh thép nhưng cũng đầy chua chát: "Điều này hoàn toàn bịa đặt. Bố mẹ tôi không bao giờ hủy theo dõi con trai mình... Hãy làm rõ sự thật đi. Họ thức dậy và bàng hoàng nhận ra chính mình mới là người bị con trai cả chặn (block)... Và tôi cũng bị chặn y như vậy".

Lời chia sẻ của Cruz như một gáo nước lạnh tạt vào những đồn đoán sai lệch, đồng thời cũng xé toạc lớp màn nhung giả tạo về sự "bình yên" mà Brooklyn đang cố xây dựng. Hóa ra, không có sự trừng phạt nào từ cha mẹ cả, chỉ có sự phũ phàng từ đứa con trai trưởng. Hãy thử tưởng tượng cảm giác của David và Victoria: Một buổi sáng thức dậy, muốn vào xem hình ảnh của con, xem con sống thế nào, ăn uống ra sao, thì nhận lại chỉ là một thông báo lạnh lùng rằng mình đã bị chặn. Còn nỗi đau nào lớn hơn thế?

"Có con trai gả cho người ta": Nỗi lòng Victoria và sự vô tâm của Brooklyn

Thực tế, nếu ai theo dõi kỹ gia đình này sẽ thấy, vợ chồng Beckham luôn cố gắng hạ mình để hàn gắn. Cách đây không lâu, chính Victoria còn chủ động vào "thả tim" video nấu ăn của con trai cả, dù dư luận đều biết mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu đang "cơm không lành, canh không ngọt". Hành động ấy là sự nhún nhường, là cánh tay chìa ra của người mẹ, mong con trai hiểu rằng gia đình luôn ở đó. Nhưng đáp lại sự bao dung ấy là gì? Là sự thờ ơ đến tàn nhẫn của Brooklyn.

Nhìn lại trang cá nhân của David và Victoria, hình ảnh của cậu cả Brooklyn vẫn luôn hiện diện, được lưu giữ trân trọng như một phần ký ức tươi đẹp. Ngược lại, Brooklyn dường như đã muốn xóa sạch dấu vết của gia đình gốc để toàn tâm toàn ý làm rể nhà hào môn.

Nhiều người chua xót nhận xét rằng, người "vô tâm" nhất trong câu chuyện này chính là Brooklyn. Khi chưa lấy vợ, anh chàng vẫn là đứa con tình cảm, gắn bó khăng khít với các em và cha mẹ. Nhưng gió đã đổi chiều kể từ hôn lễ thế kỷ ấy. Không thể phủ nhận sức ảnh hưởng của người bạn đời lên một người đàn ông là rất lớn, nhưng để đến mức đoạn tuyệt với chính nơi mình sinh ra, chặn cả cha mẹ lẫn em ruột trên mạng xã hội, thì quả thực là điều khó ai chấp nhận được.

Câu chuyện nhà Beckham không chỉ là drama của giới giải trí, nó là bài học thấm thía về sự kết nối trong gia đình hiện đại. Sau tất cả, Cruz Beckham đã chứng minh mình là một người con hiếu nghĩa, dám đứng lên bảo vệ cha mẹ. Còn Brooklyn, có lẽ anh chàng cần nhiều thời gian hơn để hiểu rằng: Vợ là người đi cùng ta nửa đời, nhưng cha mẹ là người cho ta cả cuộc đời, đừng để đến lúc muốn quay đầu thì đường về nhà đã không còn nữa.