BIDV MetLife ra mắt sản phẩm bảo hiểm mới Chủ Động Tương Lai

BIDV MetLife chính thức giới thiệu sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung đóng phí định kỳ "Chủ Động Tương Lai" và Gói dịch vụ Chăm sóc khách hàng toàn diện "An Thể chất - Vững Tương lai".

Bà Elena Butarova, Tổng giám đốc BIDV MetLife, chia sẻ: "Tại BIDV MetLife, chúng tôi luôn lắng nghe và thấu hiểu mong muốn của khách hàng trong việc tìm kiếm những giải pháp bảo vệ sức khỏe một cách toàn diện. Với sự ra mắt đồng thời của sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung đóng phí định kỳ 'Chủ Động Tương Lai' và Gói dịch vụ Chăm sóc khách hàng toàn diện 'An Thể chất - Vững Tương lai', BIDV MetLife mong muốn đồng hành cùng khách hàng từ những kế hoạch dài hạn cho tương lai cho tới từng bước theo dõi, chăm sóc sức khỏe hàng ngày."

"Chủ Động Tương Lai" là sản phẩm bảo hiểm liên kết chung đóng phí định kỳ, được BIDV MetLife phát triển nhằm mang đến cho khách hàng sự chủ động tối đa trong việc xây dựng kế hoạch bảo vệ, tích lũy và đầu tư. Sản phẩm cho phép linh hoạt lựa chọn thời hạn bảo vệ cũng như thời gian đóng phí, giúp khách hàng dễ dàng điều chỉnh theo nhu cầu và mục tiêu tài chính trong từng giai đoạn cuộc sống.

Về quyền lợi bảo vệ, sản phẩm mang đến hai quyền lợi chính là Tử vong và Thương tật toàn bộ vĩnh viễn, đồng thời cho phép lựa chọn linh hoạt giữa quyền lợi Cơ bản và quyền lợi Nâng cao tùy theo nhu cầu và điều kiện tài chính của khách hàng tại từng thời điểm. Khách hàng cũng có thể mở rộng quyền lợi bảo vệ bằng cách tích hợp thêm các sản phẩm đính kèm như Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo toàn diện, Bảo hiểm Hỗ trợ viện phí hay Bảo hiểm Tai nạn tăng cường tùy theo nhu cầu của từng cá nhân.

Về quyền lợi tích lũy và đầu tư, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất đầu tư từ Quỹ liên kết chung. Theo đó, trong thời gian Hợp đồng có hiệu lực, Giá trị tài khoản sẽ được tính lãi hàng tháng theo mức lãi suất tích luỹ tại từng thời điểm. Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng những khoản thưởng như Thưởng duy trì hợp đồng định kỳ từ năm thứ 10 và mỗi 5 năm sau đó đến năm thứ 30 và Thưởng tri ân khách hàng vào Ngày kỷ niệm hợp đồng lần thứ 30 hoặc thời điểm đáo hạn (tùy thuộc thời điểm nào sớm hơn).

Đi cùng với sản phẩm mới, Gói dịch vụ Chăm sóc khách hàng toàn diện "An Thể chất - Vững Tương lai" được BIDV MetLife triển khai như một phần trong nỗ lực nâng cao trải nghiệm khách hàng toàn diện dành cho toàn bộ nhóm khách hàng cá nhân của BIDV MetLife. Thông qua ứng dụng kết nối bác sĩ tư vấn từ xa cùng mạng lưới y tế liên kết rộng khắp, khách hàng BIDV MetLife có thể chủ động theo dõi và chăm sóc sức khỏe một cách linh hoạt, thuận tiện.

Được biết, đây là chương trình chăm sóc khách hàng toàn diện nhất của BIDV MetLife từ trước tới nay. Theo đó, tất cả khách hàng cá nhân đã và chuẩn bị mua sản phẩm bảo hiểm của BIDV MetLife đều sẽ được hưởng các quyền lợi chăm sóc sức khỏe theo 3 phân hạng chính: An Lành, An Tâm, và An Khang, tùy thuộc theo từng nhóm hội viên của BIDV MetLife.

Với gói dịch vụ mới ra mắt lần này, BIDV MetLife mang tới 4 dịch vụ chính, bao gồm:

Tư vấn trực tuyến: Dịch vụ cho phép khách hàng kết nối nhanh chóng với đội ngũ bác sĩ chuyên khoa dày dạn kinh nghiệm qua ứng dụng điện thoại, được miễn phí dành cho toàn bộ khách hàng. Khách hàng sẽ được tư vấn với các y bác sĩ hàng đầu tại các bệnh viện uy tín toàn quốc. Tất cả kết quả khám và đơn thuốc được lưu trữ bảo mật ngay trên ứng dụng điện thoại, giúp khách hàng chủ động theo dõi sức khỏe.

Khám sức khỏe tổng quát: Các khách hàng sẽ được khám tổng quát với danh mục kiểm tra toàn diện bởi các y bác sĩ tại các trung tâm y tế hàng đầu với những thiết bị xét nghiệm hiện đại, góp phần giúp khách hàng nắm quyền chủ động trong cuộc sống, có kế hoạch điều trị hiệu quả và kịp thời.

Thư ký y khoa: Dịch vụ hỗ trợ mang tính cá nhân hoá hoạt động 24/7 nhằm hỗ trợ khách hàng trong quá trình khám chữa bệnh trực tiếp tại các cơ sở y tế. Theo đó, đội ngũ hơn 2.000 thư ký y khoa sẽ chủ động sắp xếp lịch trình và đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình khám chữa bệnh. Đây là dịch vụ mới của BIDV MetLife, giúp khách hàng tận hưởng được các ưu đãi về sức khỏe, được chăm sóc một cách toàn diện nhất.

Đào tạo/ Hội thảo sức khỏe: Chuỗi chương trình miễn phí được tổ chức định kỳ dưới hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp nhằm cung cấp cho tất cả các khách hàng những thông tin chăm sóc sức khoẻ bổ ích. Nội dung được chia sẻ bởi các chuyên gia, bác sĩ về các chủ đề thiết thực liên quan tới sức khỏe trong xã hội, nhằm giúp các khách hàng của BIDV MetLife có thể chủ động bảo vệ mình tốt hơn, hiệu quả hơn.