BIDV Cup 2026 | D-Joy Pickleball Tour - Leg 2: Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ Pickleball thế giới

Sự kiện không chỉ khẳng định năng lực tổ chức các giải đấu pickleball quy mô quốc tế của Việt Nam mà còn thiết lập những tiêu chuẩn vận hành chuyên nghiệp cho bộ môn thể thao này. Đồng hành cùng giải đấu trong vai trò Nhà tài trợ Danh xưng, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể chất, khuyến khích lối sống năng động và chung tay xây dựng cộng đồng phát triển bền vững.

Gần 2.000 trận đấu, 1.530 lượt đăng ký cùng hơn 800 vận động viên (VĐV) đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, BIDV Cup 2026 | D-Joy Pickleball Tour - Leg 2 tiếp tục đạt những cột mốc mới trong hệ thống giải pickleball chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Giải đấu diễn ra trong 5 ngày tranh tài với gần 2.000 trận đấu sôi động và kịch tính

Từ sức hút của một giải đấu đến niềm tin của cộng đồng

Nếu Leg 1 đánh dấu sự bùng nổ của hệ thống giải đấu 2026, thì Leg 2 tiếp tục khẳng định sức hút ngày càng lớn của D-Joy Pickleball Tour đối với cộng đồng pickleball toàn cầu.

Trong các ngày thi đấu, các nội dung từ Newbie đến Pro diễn ra sôi động với nhiều trận đấu giàu tốc độ, kỹ thuật và cảm xúc. Đặc biệt, các trận chung kết Pro trở thành điểm nhấn với những màn so tài đỉnh cao giữa VĐV trong và ngoài nước, thu hút sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả trực tiếp và nền tảng trực tuyến.

Ở nội dung Pro, VĐV Phúc Huỳnh giành chức vô địch Đơn Nam. Tay vợt Hà Lan Roos Van Reek tạo dấu ấn nổi bật với 3 danh hiệu vô địch ở nội dung Đơn Nữ Pro, Đôi Nam Nữ Pro (cùng Jack Munro) và Đôi Nữ Pro (cùng Vivian Glozman). Trong khi đó, Quang Dương và Harsh Mehta lên ngôi vô địch nội dung Đôi Nam Pro sau màn trình diễn bản lĩnh.

Top 3 Đơn Nam xuất sắc nhất tại giải đấu

Không chỉ tìm ra những nhà vô địch, giải đấu còn mang đến cơ hội cọ xát chất lượng cho VĐV Việt Nam trước các đối thủ quốc tế ngay trên sân nhà, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập sâu hơn với hệ thống pickleball toàn cầu.

Tiêu chuẩn vận hành cao cấp tại cụm sân hàng đầu châu Á

Sự thành công vang dội của giải đấu đến từ quy trình vận hành chuyên nghiệp, tối ưu sau gần 2 năm phát triển của ban tổ chức, đưa D-Joy Pickleball Tour trở thành một trong những hệ thống có quy mô toàn cầu.

Toàn bộ giải đấu được diễn ra tại cụm sân D-Joy Pickleball Nam Sài Gòn - có quy mô hàng đầu châu Á, sở hữu đầy đủ mọi tiện ích khép kín hoàn hảo từ phòng họp báo hiện đại, phòng nghỉ VĐV cao cấp, đến các khu vực chức năng đạt tiêu chuẩn khắt khe nhất của thế giới. Giải đấu sở hữu giá trị giải thưởng cao kèm chuỗi tiện ích chăm sóc VĐV chu đáo. Tất cả các tay vợt tham gia đều nhận được những phần quà giá trị, thiết thực từ các nhà tài trợ lớn. Đội ngũ trọng tài điều hành giải đấu đều đạt trình độ chuyên môn chuẩn quốc tế. Toàn bộ vợt thi đấu của VĐV đều phải trải qua quy trình test nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn USAPA (Hiệp hội Pickleball Hoa Kỳ), đảm bảo tính minh bạch tối đa.

Lần đầu tiên công nghệ VAR kỹ thuật số tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) được áp dụng toàn diện, giúp phân tích các pha bóng nhạy cảm một cách công bằng, chính xác và minh bạch theo thời gian thực. Đây là điểm nhấn đặc biệt của Leg 2 khi ngay cả nhiều hệ thống giải pickleball chuyên nghiệp hàng đầu thế giới hiện nay, bao gồm cả PPA Tour, vẫn chưa triển khai hệ thống VAR tích hợp AI toàn diện trong công tác điều hành trận đấu.

Việc D-Joy Pickleball Tour tiên phong ứng dụng công nghệ này không chỉ thể hiện định hướng tổ chức chuyên nghiệp mà còn tạo điều kiện để các VĐV được thi đấu, cọ xát trong môi trường hiện đại ngay tại Việt Nam. Đây cũng là một bước tiến đáng tự hào, góp phần nâng cao chất lượng giải đấu và từng bước khẳng định vị thế của pickleball Việt Nam trên bản đồ khu vực và thế giới.

Công nghệ phân tích dữ liệu trận đấu bằng AI và mô hình hóa 3D được ứng dụng xuyên suốt giải đấu

Lan tỏa giá trị toàn cầu

Trải qua hành trình gần 2 năm vận hành liên tục, hệ thống giải đấu D-Joy Pickleball Tour đến nay đã đạt đến mức tối ưu hóa trong mọi khâu tổ chức. Giải đấu ghi nhận mức độ phủ sóng truyền thông lớn, tạo nên sức ảnh hưởng sâu rộng tại Việt Nam và trên các diễn đàn quốc tế. Qua đó, mang theo tiếng nói của thể thao Việt Nam ra thế giới, khẳng định vị thế của thương hiệu D-Joy.

D-Joy không ngừng nuôi dưỡng, sát cánh cùng các câu lạc bộ pickleball cũng như các vợt thủ Việt Nam, tạo bệ phóng để các tài năng nước nhà tự tin thi đấu, tranh tài sòng phẳng và tỏa sáng trên đấu trường quốc tế.

Cộng hưởng nguồn lực mạnh mẽ

Đóng góp vào thành công của giải đấu có sự đồng hành của nhiều đối tác uy tín, trong đó BIDV giữ vai trò Nhà tài trợ Danh xưng. Sự đồng hành của BIDV góp phần nâng cao chất lượng tổ chức giải đấu theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời thể hiện cam kết của ngân hàng trong việc đồng hành cùng sự phát triển của thể thao Việt Nam. Thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao và an sinh xã hội, BIDV tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, lấy khách hàng và cộng đồng làm trung tâm.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc BIDV Chi nhánh Gia Định và các VĐV xuất sắc nhất tại hạng mục Đôi Nam Nữ Pro

Bên cạnh đó, giải đấu còn nhận được sự hỗ trợ truyền thông của HTV Thể Thao và HTV-TMS cùng hàng loạt các thương hiệu uy tín hàng đầu gồm Nhà tài trợ Kim Cương: Tập đoàn TTC; Đơn vị tài trợ vận chuyển duy nhất: Vietnam Airlines; Đơn vị bảo trợ y tế: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn; Đơn vị cung cấp bóng thi đấu độc quyền: Facolos; Nhà tài trợ nước giải khát: Coca-Cola; Đơn vị tài trợ trang phục: Coolmate; Nhà tài trợ trang thiết bị thể thao: Jogarbola, cùng các đơn vị như VLOOP, Potato Clothing, Kaiwin, Joma, Wika, Grand Castella, Dasin, Etiaxil và Stupa.

Hiện thực hóa khát vọng đưa Pickleball Việt Nam vươn tầm

Theo ông Đặng Quang Anh - Chủ tịch D-Joy, những kết quả đạt được sau Leg 2 là minh chứng rõ nét cho định hướng mà đơn vị đang theo đuổi. "Những con số không chỉ phản ánh sức hút ngày càng lớn của giải đấu, mà còn khẳng định sứ mệnh của D-Joy Pickleball trong việc từng bước đưa bộ môn này hướng tới những mục tiêu lớn hơn như SEA Games, ASIAD và Olympic", ông khẳng định.

Ông Đặng Quang Anh - Chủ tịch D-Joy phát biểu tại lễ bế mạc

Giải BIDV Cup 2026 | D-Joy Pickleball Tour - Leg 2 mở ra một thông điệp: Việt Nam hoàn toàn có đủ năng lực để tổ chức những giải pickleball chuyên nghiệp, quy mô. Và với mỗi chặng đấu của D-Joy Pickleball Tour, mục tiêu đưa pickleball Việt Nam tiến gần hơn tới các đấu trường lớn của châu lục và thế giới đang dần trở thành hiện thực.