Bị vẻ đẹp đánh lừa, tôi đã trồng lan Clivia và gặp ngay 4 cú sốc khiến phải bỏ lập tức

Trong mắt nhiều người yêu hoa, clivia là biểu tượng của sự thanh lịch: lá xanh bóng như được đánh xi, hoa nở rực rỡ và sang trọng. Lúc mua về, tôi cũng nghĩ mình rinh được “nữ hoàng phòng khách”. Nhưng chỉ vài tháng sau, tôi buộc phải đưa clivia vào danh sách đen của riêng mình.

Vấn đề không nằm ở vẻ đẹp của cây, mà nằm ở bốn cú sốc khiến bất kỳ người trồng nào cũng dễ “vỡ mộng”.

1. Nụ hoa dễ thối đến mức… đợi 3 năm chưa nở nổi một lần

Ai trồng clivia cũng mong có hoa, nhưng thực tế lại vô cùng phũ.

- Nụ vừa nhú đã khô đầu.

- Hoặc phình lên một chút rồi… thối toàn bộ.

- Có cây 2–3 năm ngồi im, không chịu nở dù lá vẫn đẹp.

Clivia cực kỳ nhạy với nhiệt độ – độ ẩm – gió – ánh sáng trong giai đoạn ra nụ. Chỉ cần:

- phòng hơi khô,

- nhiệt độ dao động mạnh,

- đặt sai hướng sáng,

- hoặc thông gió kém…

…là nụ “ra đi” ngay. Người mới thường tưởng thiếu phân hoặc thiếu nước, nhưng thật ra môi trường mới là yếu tố đánh gục clivia.

Chăm mãi mà không được xem hoa, ai mà không nản?

2. Rễ yếu, dễ thối – tưới lệch tay là mất cả chậu

Clivia nhìn khỏe nhưng phần rễ lại yếu đến bất ngờ. Chỉ cần tưới hơi nhiều, đất giữ ẩm lâu hoặc trời nồm là rễ:

- thối

- đen

- mềm

- kéo theo lá vàng và gốc mục

Rất nhiều người gặp cảnh mua cây về rất đẹp, nhưng vài tháng sau:

- lá mềm

- rễ teo

- thân héo

và cuối cùng… vứt bỏ vì không cứu được

Lý do lớn nhất là đất thoát nước kém, trong khi clivia lại cực kỳ kén nước. Đất trồng thông thường không phù hợp, nhưng nhiều người lại nghĩ “cây trong nhà thì dùng đất nào chẳng được”.

Kết quả: chăm đâu không thấy, chỉ thấy cây chết nhanh hơn tưởng.

3. Thiếu ánh sáng là lá vàng ngay – đặt gần cửa sổ vẫn… không đủ

Clivia trông như chịu bóng râm, nhưng thật sự nó cần ánh sáng nhiều hơn hầu hết các cây nội thất.

Khi thiếu nắng, cây sẽ:

- vàng lá từ trong ra ngoài

- chậm lớn

- méo form lá

- mất khả năng ra hoa

Dù đặt sát cửa sổ, nếu hướng không đúng (đặc biệt là hướng Bắc hoặc Đông), cây vẫn không đủ năng lượng để sống đẹp.

Các căn hộ ít sáng gần như không phù hợp với clivia. Nếu không chịu khó:

- chuyển vị trí theo nắng,

- phơi cây hằng ngày,

- hoặc bổ sung đèn trồng cây…

…lá sẽ vàng dần, xấu dần và khiến người trồng “tụt hứng”.

4. Sâu bệnh bám dai như keo – nhất là nhện đỏ và rệp sáp

Clivia rất dễ bị:

- nhện đỏ: tạo đốm li ti, làm lá khô và loang màu

- rệp sáp, rệp vảy: bám dưới mặt lá, hút nhựa, gây mốc trắng

Đây là kiểu sâu bệnh khó trị – dễ tái phát, nhất là trong môi trường nhà phố và căn hộ:

- khó dùng thuốc mạnh

- khó cách ly

- nhiệt độ trong nhà lại rất hợp để sâu phát triển

Nhiều người chỉ phát hiện khi lá đã hỏng nặng, cây yếu toàn diện. Lúc đó dù có xịt thuốc hay lau lá, kết quả vẫn rất chậm và cực kỳ mệt mỏi.

Kết luận: Clivia đẹp thật, nhưng quá “khó ở” đối với nhà bình thường

Nếu bạn có:

- ban công hướng Nam,

- nhiều thời gian theo dõi cây,

- và kinh nghiệm xử lý sâu bệnh…

…clivia vẫn là một loài hoa đáng trồng.

Nhưng nếu bạn sống trong căn hộ ít nắng, bận rộn, hoặc thích cây dễ sống – ít công chăm, tốt nhất không nên chọn clivia. Vẻ đẹp của nó rất dễ đánh lừa người mới, và 4 cú sốc trên là lý do khiến nhiều người bỏ cuộc ngay trong năm đầu.