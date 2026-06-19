Chiều 19/6, tại kỳ họp thứ 3, HĐND TP.HCM khóa XI, các đại biểu đã thống nhất bầu bổ sung Ủy viên UBND TP.HCM với ông Nguyễn Tấn Phát, Thành ủy viên, Giám đốc sở Giáo dục và đào tạo.

Cũng trong chiều 19/6, Sở Nội vụ đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Phát, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tich HĐND phường Sài Gòn giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM. Thời gian giữ chức vụ 5 năm.

Ông Nguyễn Tấn Phát, sinh năm 1977, quê ở Ninh Thuận (nay là Khánh Hòa). Ông là PGS.TS Kinh tế chính trị, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Tấn Phát, tân Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM.

Trước khi về công tác tại phường Sài Gòn, ông Phát từng giữ chức Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM từ tháng 11/2019.

Từ ngày 1/7/2025, ông Phát là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sài Gòn.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Sài Gòn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 ngày 19/8/2025, ông Nguyễn Tấn Phát được Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP.HCM đã thống nhất miễn nhiệm Ủy viên UBND TP.HCM với ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo và ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Ông Nguyễn Văn Hiếu thôi giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM để nghỉ hưu theo quy định.

Ngoài ông Phát, Ban giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM có các Phó giám đốc gồm: bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, bà Trần Thị Ngọc Châu, bà Lê Thụy Mỵ Châu, bà Huỳnh Lê Như Trang, bà Trương Hải Thanh, ông Nguyễn Bảo Quốc, ông Nguyễn Văn Phong, ông Dương Trí Dũng, ông Nguyễn Kế Toại.