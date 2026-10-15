Bị thành viên 2 Ngày 1 Đêm vượt mặt, Trấn Thành vẫn thấy hả hê vì điều này

Sau 2 tuần dẫn đầu trong bảng xếp hạng nhân vật gameshow được thảo luận nhiều nhất, thì mới đây Trấn Thành đã chính thức bị một cái tên khác vượt qua. Cụ thể, theo đo lường của Socialite (tính từ 7-13/10), trong top 20 thành viên và khách mời trong gameshow nhận được nhiều sự chú ý, HIEUTHUHAI đã bất ngờ vươn lên vị trí dẫn đầu với hơn 21 nghìn lượt đề cập. Ở vị trí thứ 2 và 3 lần lượt thuộc về Trấn Thành và Lê Dương Bảo Lâm.

Hai tập gần nhất của 2 Ngày 1 Đêm đã mang đến loạt thành tích đáng chú ý. Tập 103 đã vượt mốc 10 triệu lượt xem, đây là mức xem cao nhất của mùa 5. Với tập 104, chỉ sau 4 ngày lên sóng đã ghi nhận 5,6 triệu lượt xem, qua đó cho thấy sự đón nhận lớn của khán giả dành cho chặng này. Nhờ hiệu ứng tốt trên kéo theo sự thảo luận và độ phủ sóng cho những thành viên trong chương trình.

Trấn Thành tụt hạng sau 2 tuần dẫn đầu, HIEUTHUHAI và Lê Dương Bảo Lâm có mặt trong top 3

Dù vị trí trên bảng xếp hạng có thay đổi nhưng Trấn Thành vẫn cảm thấy hả hê vì đã làm được một điều. Theo đó, nam đạo diễn đăng tải lại kết quả và đính kèm dòng trạng thái cực hài hước: "Nghe nói Hai xuống bảng 2, kkkkk. Kệ! Nhưng Hai chia cắt được vợ chồng con Diễm".

Diễm được nhắc đến trong status của Trấn Thành chính là biệt danh của Lê Dương Bảo Lâm. Trong show 2 Ngày 1 Đêm, Lê Dương Bảo Lâm hay làm tiểu phẩm gán ghép mình với HIEUTHUHAI, thế nên khi có được vị trí thứ 2, Trấn Thành ngay lập tức "cà khịa" đàn em.

Trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm cũng pha trò khi than thở rằng tại sao cùng diễn với HIEUTHUHAI mà chỉ được hạng 3. Trấn Thành liền để lại bình luận: "Tại Hai đó Diễm. Em làm lớn chuyện lên". Liên tục bị đàn anh trêu đùa, Lê Dương Bảo Lâm hẹn Trấn Thành vật lộn.

Những tương tác này khiến cư dân mạng bật cười. Qua đó cho thấy không khí vui vẻ giữa các nghệ sĩ, dù tham gia những chương trình khác nhau nhưng vẫn thoải mái tương tác, trêu chọc nhau trên mạng xã hội. Đặc biệt, cách Trấn Thành nhắc đến HIEUTHUHAI và Lê Dương Bảo Lâm đầy hài hước càng khiến câu chuyện bảng xếp hạng trở nên thú vị hơn.

Trấn Thành dù rớt hạng nhưng vẫn hả hê vì chia cắt được Lê Dương Bảo Lâm và HIEUTHUHAI

Năm 2026 tiếp tục là khoảng thời gian Trấn Thành phủ sóng mạnh mẽ trên các chương trình giải trí khi liên tục xuất hiện trong loạt gameshow đình đám như Tinh Hà Say Hi, Running Man Vietnam mùa 4 và Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 3. Song song với hoạt động trên truyền hình, nam đạo diễn còn bắt tay thực hiện dự án phim Tết 2027 mang tên EM.

Mới đây, Trấn Thành đã cập nhật tiến độ thực hiện bộ phim, đồng thời cho biết quyết định đi du lịch cùng bà xã Hari Won sau khoảng thời gian làm việc liên tục. Có thể thấy, dù lịch trình nghệ thuật bận rộn, nam đạo diễn vẫn cố gắng dành thời gian nghỉ ngơi và tận hưởng những khoảnh khắc riêng bên người bạn đời.

Trấn Thành cùng Hari Won đi du lịch sau thời gian tập trung cho công việc

Ảnh: FBNV