Bị rắn cắn phải nhập viện, vợ vẫn bị chồng "bỏ rơi" để về nhà chăm thú cưng

Theo VnExpress, cô Wang và anh Zhou ở Thông Châu, Bắc Kinh, Trung Quốc có một thời gian yêu nhau sâu đậm trước khi kết hôn. Vài năm trước, Wang nhặt được một con rắn bị bỏ rơi đã đưa bạn trai chăm sóc.

Năm 2017, hai người kết hôn. Từ khi về sống chung, Wang thấy chồng dành nhiều thời gian để chăm rắn, nhện, thằn lằn, rùa... Anh bỏ bê việc nhà, không quan tâm đến vợ. Vì đám thú cưng này mà ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống tân hôn của họ.

Cách đây không lâu, cô Wang phải nhập viện vì bị rắn cắn. Tuy nhiên, anh Zhou vẫn ưu tiên chăm sóc thú cưng (sợ chúng lạnh và đói) hơn việc ở bên vợ. Cô Wang bày tỏ sự thất vọng sâu sắc về sự vô tâm này và quyết định kiện ly hôn.

Tại phiên tòa, anh Zhou thừa nhận phớt lờ vợ và hứa thay đổi, đồng thời giải thích rằng việc chăm sóc thú cưng chỉ là tạm thời. Tòa án Thông Châu bác đơn ly hôn vì cho rằng mâu thuẫn vợ chồng chưa đủ lớn, và khuyên cặp đôi nên cân bằng giữa thú vui và cuộc sống gia đình.

Vợ đồi ly hôn vì chồng chăm thú cưng hơn vợ. Ảnh minh họa.

Một trường hợp tương tự cũng đã xảy ra tại Singapore vào năm 2020 khi một cặp vợ chồng đã ly hôn sau 45 năm kết hôn và 14 năm ly thân, với nguyên nhân chính được người chồng đưa ra là sở thích yêu mèo thái quá của người vợ. Trước đó, cặp đôi giấu tên này đã có 14 năm ly thân. Họ có 3 người con.

Theo báo Dân trí, vấn đề của cặp vợ chồng này bắt đầu phát sinh vào khoảng năm 1997, khi người vợ bắt đầu bị ám ảnh bởi mèo. Người mẹ đã mất của cô đã hiện về trong giấc mơ và nói với cô rằng hãy đối xử tốt với những con mèo. Và người vợ bắt đầu tin rằng chăm sóc các con vật này là cách duy nhất để “lên thiên đường”.

Khi nỗi ám ảnh tăng lên, cô bắt đầu đi khắp nơi tìm mèo lạc và mang chúng về nhà. Sau nhiều năm, ngôi nhà trở thành nơi cư trú của vô số mèo hoang còn sự kiên nhẫn của người chồng thì ngày càng bị bào mòn.

Việc tập trung những con mèo hoang lại đã gây ra vô số phiền toái khi mèo đi lại tự do, tiểu tiện tùy tiện khắp nhà do không được huấn luyện. Mùi hôi thối của phân và nước tiểu mèo ảnh hưởng đến cả hàng xóm, khiến cảnh sát và nhà chức trách nhiều lần đến cảnh báo. Do giường ngủ bị mèo làm bẩn, người chồng phải trải chiếu ngủ riêng.

Đỉnh điểm là vào năm 2006, sau khi tỉnh giấc và phát hiện một con mèo đã đi tiểu lên người mình, người chồng đã quyết định rời khỏi nhà và đến sống với anh trai.

Trong quyết định ly hôn ngày 21/5/2020, thẩm phán đã chấp thuận cho cặp đôi chia tay. Mặc dù vụ việc có nhắc đến các vấn đề khác như người vợ tự ý rút tiền từ tài khoản lương hưu của chồng nhưng thẩm phán nhấn mạnh vấn đề chính dẫn tới ly dị là nỗi ám ảnh thái quá với mèo.

Dù người vợ nỗ lực kéo dài thời gian chung sống, thẩm phán Abu Hassan nhận định: "Tôi đã xem xét khả năng hòa giải nhưng không hề có... Cặp đôi này đã ly thân tới 15 năm, một khoảng thời gian quá dài để hàn gắn. Chẳng còn chút gì để hàn gắn tình cảm."