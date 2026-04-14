Rain (tên thật Jung Ji Hoon, 43 tuổi) là một trong những ngôi sao lớn nhất Hàn Quốc đầu thập niên 2000, thời điểm hiếm nghệ sĩ solo đủ sức tổ chức các tour diễn quy mô lớn. Anh được xem là người góp phần định hình thế hệ Kpop đầu tiên, tạo dựng sức hút song song nhờ sự nghiệp diễn xuất lẫn ca hát.

Trên màn ảnh rộng, anh đóng chính trong phim của đạo diễn Park Chan Wook - I'm a Cyborg, but That's OK , tác phẩm giành giải Gấu Bạc tại Liên hoan phim Berlin. Trên truyền hình, anh gây tiếng vang với Full House , đóng cùng Song Hye Kyo, đạt tỷ suất người xem cao nhất khoảng 40%, theo Nielsen Korea.

Bi Rain nổi loạn trong phim Bloodhounds mùa 2.

Những năm gần đây, sự nghiệp của anh có phần chững lại. Phim điện ảnh Race to Freedom: Um Bok-dong (2019) thất bại nặng nề tại phòng vé, bị nhiều khán giả chế giễu vì diễn xuất thụt lùi, trong khi các dự án lớn như Red Swan (2024) không để lại nhiều dấu ấn.

Với Bloodhounds mùa hai, Rain chọn cách làm mới hình ảnh khi vào vai Baek Jeong - một võ sĩ tàn nhẫn, đại diện cho thế lực boxing ngầm toàn cầu vận hành bằng tiền bạc và bạo lực. Nhân vật này đối đầu với Gun Woo (Woo Do Hwan) và Woo Jin (Lee Sang Yi) với ý định lôi kéo họ vào thế giới ngầm nguy hiểm.

Vai diễn khiến anh chịu áp lực tâm lý lớn. “Suốt quá trình quay, tôi liên tục nghĩ cách đẩy hai nhân vật vào tuyệt vọng. Tôi tự hỏi con người có thể bị dồn ép đến mức nào”, anh chia sẻ trên The Korea Herald.

Nam diễn viên thừa nhận việc hóa thân vào dạng nhân vật tăm tối không hề dễ dàng. Ngoài đời anh tự nhận mình là người hiền lành, hình ảnh thường gắn với các vai chính diện.

Rain mô tả Baek Jeong là kẻ ái kỷ, mất kiểm soát cơn giận. “Hắn giống như con chó hoang bị bỏ đói 10 ngày, chảy dãi trước thức ăn. Thức ăn ở đây chính là tiền bạc. Đạo diễn muốn mỗi lần nhân vật xuất hiện, khán giả đều có cảm giác: ‘Liệu hắn có giết thêm ai nữa không?’”.

Từng nhận nhiều lời mời đóng phản diện nhưng Rain từ chối vì chưa tìm được lý do đủ thuyết phục. Quyết định tham gia Bloodhounds đến từ mong muốn hợp tác với đạo diễn Kim Joo Hwan. Anh ngưỡng mộ đạo diễn vì yêu thích sê-ri Midnight Runners .

Nhân vật của Rain cực đoan, máu lạnh, nhưng anh cho rằng giữa anh và Baek Jeong vẫn có điểm chung. “Đam mê là phương châm sống của tôi. Tôi cũng có những trăn trở riêng và luôn muốn được công nhận. Tôi tin rằng mình phải trả giá cho sai lầm, đó là cách tôi được nuôi dạy”, anh nói.

Theo The Korea Times , nam nghệ sĩ cũng tự thực hiện các cảnh hành động mà không dùng cascadeur. Anh tập luyện khoảng 6 tiếng mỗi ngày tại trường huấn luyện hành động, bao gồm tập tạ và kỹ thuật boxing. “Nhân vật phải vừa áp đảo, vừa nhanh và mạnh, như một thiên tài boxing có thể chuyển đổi linh hoạt giữa thế orthodox và southpaw. Đây là phần khó nhất", anh chia sẻ.

Nhìn lại quá trình chuẩn bị, Rain dành một năm cho vai diễn. “Không chỉ boxing mà còn phải diễn xuất. Thực sự tôi đã dồn hết tâm sức cho nhân vật này", anh nói.

Hóa thân thành phản diện, Rain cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một số nhận xét lối diễn của anh cường điệu, một màu, cần phải tiết chế. Nam diễn viên chia sẻ việc đánh giá qua các đoạn cắt ngắn có thể chưa phản ánh đầy đủ, song sẵn sàng chấp nhận nếu khán giả vẫn thấy chưa thuyết phục sau khi xem toàn bộ tác phẩm. “Mỗi người có gu khác nhau và điều đó cho tôi thấy mình cần cải thiện ở đâu”, anh nói.

Trong thời gian tới, nam nghệ sĩ cho biết muốn thử sức với những dạng vai khác biệt hơn, từ hình tượng đời thường xuề xòa thay vì hình ảnh cơ bắp quen thuộc. Anh nói sẵn sàng tăng cân, thay đổi ngoại hình để phù hợp vai diễn nếu có cơ hội, nhưng hiện tại vẫn duy trì thể trạng để chờ đợi dự án phù hợp.