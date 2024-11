Trong thế giới của Hoàng gia Anh, việc tuân thủ các quy tắc thời trang nghiêm ngặt là điều tất yếu. Tuy nhiên, Vương phi Kate đã chứng minh rằng sự thanh lịch và hợp mốt vẫn có thể đạt được ngay cả trong khuôn khổ những quy định này. Cô thường xuyên chỉnh sửa trang phục, thậm chí cả những thiết kế cao cấp và đặt may riêng, để tạo nên sự hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Tinh thần sáng tạo trong thời trang của Vương phi Kate được truyền cảm hứng từ Vương phi Diana, người tiên phong trong việc điều chỉnh trang phục theo sở thích cá nhân. Năm 2019, khi tham gia chương trình truyền hình "A Berry Royal Christmas", Vương phi Kate đã tinh tế thay đổi thiết kế chiếc váy Alessandra Rich trị giá 1.455 bảng Anh (50 triệu đồng). Cô đã khéo léo loại bỏ chi tiết khoét ngực gợi cảm và thay thế bằng một chiếc nơ thanh lịch, vừa kín đáo lại vừa tôn lên vẻ đẹp quý phái.

Các quy tắc thời trang Hoàng gia dành cho nữ giới khá khắt khe, hạn chế những thiết kế hở hang, yêu cầu phải mặc quần tất và tránh để lộ quá nhiều da thịt. Vì vậy, việc chỉnh sửa trang phục là điều thường xuyên xảy ra, từ việc bổ sung chất liệu cho phần cổ áo đến việc loại bỏ đường xẻ tà cao. Vương phi Kate đã biến những giới hạn này thành cơ hội để thể hiện sự sáng tạo.

Khi tái xuất trước công chúng tại sự kiện Trooping the Colour, Vương phi Kate đã diện lại chiếc váy Jenny Packham từng mặc năm 2023. Tuy nhiên, cô đã tạo điểm nhấn mới bằng một chiếc thắt lưng ruy băng kẻ sọc và một chiếc nơ cùng hoạ tiết ở vai áo, mang đến một diện mạo tươi mới và ấn tượng hơn.

Trong đám cưới của Thái tử Al-Hussein và Rajwa Al Saif tại Jordan, Vương phi Kate tiếp tục thể hiện sự tinh tế trong việc lựa chọn và chỉnh sửa trang phục. Cô đã thay thế phần vải xuyên thấu ở thân và váy bằng vải dày dặn hơn trên chiếc váy lộng lẫy thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2017 của Elie Saab.

Tác giả Hoàng gia Tom Quinn, trong bộ phim tài liệu "William and Kate: Too Good To Be True" trên kênh Channel 5, nhận xét rằng phong cách thời trang của Vương phi Kate ngày càng trở nên "phù hợp" hơn trong mắt công chúng và Hoàng gia. Ông Quinn cho biết: "Phong cách ăn mặc của cô ấy bắt đầu phản ánh tính cách của cô ấy, một kiểu người khiêm tốn, dè dặt".

Theo Express