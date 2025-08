(Ảnh minh họa: TTXVN)

Một trong những rủi ro nghiêm trọng của việc tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao là tình trạng say nắng và say nóng. Nhiều người khi đang vui chơi ngoài trời thường không nhận ra cơ thể mình đang quá nóng, cho đến khi xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng.

Các dấu hiệu say nóng bao gồm: da lạnh và ẩm kèm nổi da gà khi trời nóng, đổ mồ hôi nhiều, choáng váng, mệt mỏi, tim đập nhanh, đau đầu và buồn nôn. Nếu không được xử lý kịp thời, tình trạng này có thể tiến triển thành say nóng, một bệnh lý nguy hiểm đến tính mạng khi nhiệt độ cơ thể tăng lên 40°C hoặc cao hơn. Các triệu chứng của say nóng bao gồm: lú lẫn, nói năng bất thường, buồn nôn hoặc nôn ói, thở gấp, tim đập nhanh.

Say nóng hoàn toàn có thể phòng tránh được nếu tuân thủ các biện pháp dưới đây:

- Mặc quần áo nhẹ, rộng rãi: Tránh mặc đồ bó sát hoặc nhiều lớp khiến cơ thể khó thoát nhiệt.

- Chống nắng cẩn thận: Sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên, đội mũ rộng vành, đeo kính râm.

- Thoa lại kem chống nắng sau mỗi 2 tiếng hoặc sau khi bơi/làm đổ mồ hôi.

- Uống đủ nước: Giữ cơ thể đủ nước giúp điều hòa thân nhiệt và thúc đẩy quá trình đổ mồ hôi tự nhiên.

- Chú ý khi dùng thuốc: Một số loại thuốc có thể ảnh hưởng đến khả năng điều hòa nhiệt của cơ thể. Tham khảo ý kiến bác sĩ nếu bạn đang điều trị bằng thuốc dài hạn.

- Không để người hoặc vật nuôi trong xe ô tô: Nhiệt độ trong xe đậu ngoài nắng có thể tăng lên 11°C chỉ trong 10 phút. Tuyệt đối không để trẻ em hoặc thú cưng trong xe, dù chỉ một lúc.

- Hạn chế hoạt động vào thời điểm nắng gắt: Nếu không thể tránh, hãy nghỉ ngơi thường xuyên ở nơi mát và uống nước đầy đủ. Ưu tiên hoạt động thể chất vào sáng sớm hoặc chiều tối.

- Tập làm quen với thời tiết nóng: Cơ thể cần vài tuần để thích nghi với khí hậu nóng.

- Tăng dần thời gian hoạt động ngoài trời để tránh sốc nhiệt. Cẩn trọng với người có nguy cơ cao: Người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh mãn tính hoặc dùng thuốc ảnh hưởng đến thân nhiệt cần được giám sát kỹ khi trời nóng. Luôn đảm bảo có dịch vụ y tế khi tham gia các hoạt động thể thao cường độ cao.

Say nóng là tình trạng y tế khẩn cấp. Nếu không được điều trị kịp thời, nó có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến não, tim, thận và cơ... Càng chậm trễ điều trị, nguy cơ biến chứng nặng hoặc tử vong càng cao.

Hãy chủ động bảo vệ bản thân và những người thân yêu khỏi hiểm họa của nắng nóng bằng cách chuẩn bị kỹ lưỡng và cảnh giác với các dấu hiệu cảnh báo sớm.