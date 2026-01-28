Bí quyết giúp doanh nghiệp nhẹ gánh âu lo khi đối mặt với thủ tục kiểm tra giám sát Hải quan

Nhiều người nghĩ đơn giản: tường rào chỉ để bảo vệ tài sản, nhưng với doanh nghiệp chế xuất, đây là "ranh giới sinh tử" để xác định khu phi thuế quan. Theo các quy định về tường rào doanh nghiệp chế xuất, hệ thống này phải đảm bảo sự biệt lập hoàn toàn, không có "lối tắt" nào cho hàng hóa thẩm lậu ra ngoài.



Khi "tường rào" không chỉ là... tường rào

Một hệ thống tường rào kiên cố, cổng ra vào được quy hoạch khoa học không chỉ giúp bạn "ghi điểm" tuyệt đối với cơ quan Hải quan mà còn tạo nên bộ mặt chuyên nghiệp, an toàn cho nhà máy.

Hệ thống tường rào kiên cố là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế quan.



Rất nhiều chủ doanh nghiệp than thở rằng họ mất ăn mất ngủ vì không biết kê khai thế nào cho đúng.

- Mẫu 12: Là bản "khai sinh" năng lực sản xuất của bạn. Kê khai mẫu thông báo cơ sở sản xuất mẫu 12 sai một ly, đi một dặm, có thể dẫn đến rủi ro bị ấn định thuế sau này.

- Mẫu 25: Là tấm vé thông hành cuối cùng. Chỉ khi hoàn thiện mẫu 25 điều kiện giám sát và vượt qua đợt kiểm tra thực tế, doanh nghiệp mới chính thức được công nhận là DNCX.

Thay vì tự mình bơi giữa biển thủ tục, việc tìm kiếm một đơn vị tư vấn có kinh nghiệm sẽ giúp bạn tiết kiệm hàng tháng trời loay hoay sửa hồ sơ.

Chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian chờ đợi xét duyệt.



Chọn "Mắt thần" cho doanh nghiệp: Không phải cứ đắt là tốt!

Camera giám sát Hải quan không giống camera gia đình. Nó cần hoạt động bền bỉ 24/7, lưu trữ dữ liệu liên tục 12 tháng và kết nối trực tiếp với Tổng cục Hải quan. Nhiều doanh nghiệp vì ham rẻ hoặc thiếu hiểu biết đã lắp đặt sai quy chuẩn, dẫn đến việc phải tháo dỡ toàn bộ, gây lãng phí hàng trăm triệu đồng.

Vậy camera giám sát hải quan loại nào tốt và phù hợp túi tiền? Câu trả lời nằm ở sự tương thích. Các dòng camera chuyên dụng từ Hikvision hay Dahua với công nghệ chống ngược sáng thực (True WDR) và chuẩn nén H.265+ thường là lựa chọn tối ưu, vừa đảm bảo chất lượng hình ảnh sắc nét, vừa tiết kiệm dung lượng ổ cứng lưu trữ.

Hệ thống camera giám sát đạt chuẩn là "trợ thủ đắc lực" giúp doanh nghiệp minh bạch hóa hoạt động với cơ quan Hải quan.



Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp "All-in-one" (Tất cả trong một), từ tư vấn pháp lý tường rào, hỗ trợ điền biểu mẫu cho đến thi công hệ thống camera chuẩn Nghị định, Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nhật Thực là cái tên bạn cần nhớ.

Không chỉ là đơn vị cung cấp thiết bị, Nhật Thực còn đóng vai trò là nhà tư vấn tận tâm, giúp bạn gỡ rối mọi vướng mắc kỹ thuật để doanh nghiệp yên tâm tập trung vào sản xuất kinh doanh. Với kinh nghiệm thực chiến tại nhiều KCN lớn ở Hải Phòng và miền Bắc, Nhật Thực hiểu rõ những gì doanh nghiệp cần để "vượt ải" Hải quan một cách nhẹ nhàng nhất.

