Bí quyết giúp con 2 tuổi đã biết đọc và đếm song ngữ

MC Trịnh Vân Anh cho biết: “Giới hạn không phải ở khả năng của con mà là trong suy nghĩ của bố mẹ. Chính vì vậy, tin con làm được thì bé nhất định sẽ làm được. Tuy nhiên, dạy trẻ không phải là cách học nhồi nhét, phải là cách học mà vui, vui mà học. Chính vì vậy, mình có ý thức giáo dục sớm cho con mình từ nhỏ bằng sự quan sát của mẹ, bằng sự kiên trì”.

Ở tuổi lên 2, bé Táo của MC Vân Anh có sự yêu thích với việc học. Điều này không phải đứa trẻ nào cũng có được. Hiện bé có thể đọc sách Ehon tiếng Việt khoảng 70%, đọc được các câu ngắn trên bảng biểu - siêu thị, sách song ngữ cũng bắt đầu đọc được khi bố mẹ hướng dẫn. Về các con số, Táo nhận biết và chuyển ngữ được tới các số hàng nghìn, làm được tính cộng - trừ đơn giản. Ngoài ra bé Táo cững có vốn từ song ngữ khá tốt về các chủ đề quen thuộc: màu sắc, động vật, hoa quả, hình khối... và có sự yêu thích đặc biệt với quốc kỳ các nước, có thể nhớ và gọi tên hơn 50 quốc kỳ.

MC Trịnh Vân Anh và con.

MC Vân Anh cho biết bé Táo đi học mầm non từ 22 tháng, do sinh ra đúng dịch Covid, nên chủ yếu việc học của con là từ gia đình. Và quả thực, chính Vân Anh lúc đầu cũng bất ngờ về sự hào hứng của con với thế giới kiến thức. Rồi chị nhận ra, với con đây cũng là một trò chơi. “Nếu chơi tốt và chơi vui, con sẽ ngày càng say mê. Việc ghi nhớ kiến thức với trẻ, Vân Anh nghĩ điều quan trọng là biến các hoạt động thành thói quen mỗi ngày. Sự lặp đi lặp lại, sẽ khiến con dần hình thành trí nhớ và tư duy về điều con tiếp xúc”, Vân Anh nói.

Nói chi tiết về các “dụng cụ” giúp con có thể thích thú việc học, mẹ Táo cho biết Táo được học qua các nguồn: thẻ flash card; các loại sách: từ vựng, Ehon, truyện, tô màu; xếp hình; tương tác với chữ - số - hình ảnh ngoài cuộc sống.

“Điều quan trọng mình nhận ra là cần kiên nhẫn, cho con tiếp cận dần dần, khi thành thạo mới chuyển loại hình khác, chứ nếu cùng lúc làm nhiều thứ, sẽ dễ bị loạn và khó tiếp thu. Vân Anh cũng quan sát phản ứng của con với mỗi loại học cụ hay đồ chơi mới. Nếu con thích, sẽ tập trung trước. Ví dụ khi bạn ý thích số, thì ngoài thẻ số, sẽ cho bạn xem lịch, nhìn số trên thang máy, trong siêu thị”, một bí quyết nhỏ cô tiết lộ mà có lẽ sẽ rất hữu ích với nhiều bà mẹ.

Với những đứa trẻ có thể không thích học thì sao, MC Vân Anh trả lời: “Nếu con chưa thích, thì mình cũng không vội, mà thỉnh thoảng sẽ mang ra giới thiệu lại với con, để con quen dần. Ví dụ, khi mình mua bộ xếp hình các con vật cho Táo, bạn ý mở ra xem, rồi kiểu thấy khó quá, thôi bỏ qua (cười). Mình cũng không ép con thử, mà cứ để ở chỗ con dễ thấy nhất, cách vài ngày hoặc một tuần, khi con đang có tinh thần tốt, sẽ chỉ về chỗ đó và bảo: "Mẹ con mình cùng xếp đi." Vân Anh sẽ chủ động hỗ trợ con, rồi mảnh ghép cuối cùng thì bảo con lắp vào, cổ vũ con khi lắp khít. Cứ dần dần như thế, sau 1 tháng, bạn ý chủ động mang ra rủ mẹ chơi: "Mẹ xếp giúp con." Sau 2,3 tháng là bạn ý tự xếp thành thạo không cần sự hỗ trợ của người lớn”.

Nhiều người cứ nghĩ trẻ còn bé thì biết gì mà nhồi nhét nhưng từ 2 tháng bé Táo đã được nhìn sách đen trắng, thẻ từ 3 tháng, sách Ehon cũng tầm 3, 4 tháng, các loại bảng thì tầm 10 tháng trở đi. “Thực ra mốc thời gian mình cũng không theo công thức gì đâu, mà chủ yếu vừa quan sát con, vừa tìm hiểu, lựa chọn những thứ phù hợp và thử cùng con. Lúc đó mình cũng hóa đứa trẻ, chơi những trò lặp đi lặp lại nhưng vẫn hào hứng”, Vân Anh hào hứng chia sẻ. .

Mỗi giai đoạn trẻ học đều có lợi thế và cũng có vấn đề riêng nhưng khi trẻ được tiếp xúc sớm với các dụng cụ hỗ trợ việc họ sẽ giúp trẻ được kích thích não bộ và các giác quan. Tuy nhiên, nhược điểm của giai đoạn sớm là trẻ chưa có nhiều phản ứng nên bố mẹ dễ bị nản, song tác dụng với trẻ phải là “mưa dầm thấm lâu”. Khi lớn hơn trẻ sẽ tương tác tốt hơn, bố mẹ cũng dễ học và chơi cùng con; nhưng các bạn lại có nhiều sự phân tâm với các trò chơi khác, nên sự tập trung có thể bị phân tán.

Giáo dục sớm cho trẻ hiện nay vẫn là vấn đề cũng có nhiều tranh cãi khi người cho là tốt, người cho là nhồi nhét. Nhưng theo mẹ bé Táo thì giáo dục nên càng sớm càng tốt và nên bắt đầu từ hôm nay. “Em bé đang ở tuổi nào chúng ta quan sát, tìm hiểu đặc điểm của con để lựa chọn cách giáo dục và tương tác phù hợp. Lúc này con học bằng sự thích thú thì cũng như chơi thôi, nhưng hiệu quả thì khá bất ngờ đấy”, MC Vân Anh nói.