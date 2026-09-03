Bí quyết du lịch một mình vẫn có vlog đỉnh cùng Galaxy Z Flip8

Một mình ghi trọn thần thái đỉnh cao

Với người trẻ cá tính, du lịch một mình không đồng nghĩa với việc thiếu đi những khoảnh khắc ấn tượng, mang đậm dấu ấn riêng. Nhờ sự giúp sức của công nghệ, phong cách thời trang hay cá tính riêng của mỗi người vẫn được khắc hoạ trọn vẹn trong những khung hình đậm chất điện ảnh. Đó chính là cách những thiết bị nhỏ gọn như Galaxy Z Flip8 đồng hành cùng người trẻ thể hiện tiếng nói riêng trên từng hành trình khám phá thế giới.

Galaxy Z Flip8 cùng đồng hành trên từng hành trình mà không cần mang nhiều đồ cồng kềnh.

Không cần phải cồng kềnh mang theo gimbal chống rung, chỉ để có được những video ít rung lắc khi đi bộ hoặc đạp xe, Galaxy Z Flip8 dễ dàng làm được hơn thế với tính năng Horizontal Lock (Khoá đường chân trời) trứ danh. Tính năng này có khả năng giữ ổn định video ngay cả khi máy rung lắc mạnh hoặc thậm chí xoay tròn 360 độ, mọi chi tiết vẫn sắc nét chuẩn điện ảnh. Đây là "vũ khí" tối thượng cho những người yêu thích self vlogging (tự ghi lại khoảnh khắc đời thường) mà không cần đến sự trợ giúp của bất cứ ai. Với những bạn trẻ yêu thích cảm giác mạnh, Horizontal Lock cũng là bạn đồng hành xịn sò trong những khoảnh khắc đổ đèo, nhảy dù hay di chuyển trên những con thuyền rung lắc hướng ra đảo.

Nếu muốn gia tăng sự tương tác với khán giả, hay đơn giản là ghi lại biểu cảm chân thật trước một cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, tính năng Dual Recording trên Galaxy Z Flip8 chắc chắn là lựa chọn không thể bỏ qua. Tính năng này cho phép ghi lại đồng thời hai góc nhìn bằng cả camera trước và sau, khiến video self vlogging thêm chân thực, gần gũi. Đây cũng là cách hay để khoe khéo phong cách trang điểm, kiểu tóc mà bạn đã dày công chuẩn bị trước khi xuống phố.

Bắt trend cực mượt với Galaxy AI

Những điểm đến mới luôn là bối cảnh tuyệt vời cho những video vũ đạo hay kiểu chụp ảnh đang gây bão trên mạng xã hội. Nếu đi một mình, người trẻ hoàn toàn có thể tự ghi lại một video nhún nhảy trước biển nhờ kiểu dáng gập và FlexCam tiện lợi của Galaxy Z Flip8.

Nếu đi cùng bạn bè, tính năng My FanCam sẽ giúp xử lý hậu kỳ, tạo nên những video tập trung riêng vào một đối tượng duy nhất. Đây là cách mỗi người trong nhóm làm nổi bật thần thái và khí chất riêng của mình, ngay cả khi quay video chung. Bạn luôn có thể tham khảo các xu hướng và gợi ý quay video mới thông qua Gemini. Trợ lý thông thái luôn sẵn sàng xuất hiện ngay trên màn hình Flex Window mà không cần phải mở điện thoại.

Nếu sáng tạo là thế mạnh của người trẻ thì Galaxy Z Flip8 chính là "chìa khoá" tối ưu khả năng đó. Mọi ý tưởng khác biệt nhất luôn có thể trở thành hiện thực với sự trợ giúp của Photo Assist (Chỉnh sửa ảnh thế hệ mới) trên điện thoại. Từ các thao tác cơ bản như xoá vật thể thừa, xoá người ở hậu cảnh đến những ý tưởng táo bạo như biến ngày thành đêm, đổi màu trang phục, đổi kiểu tóc, thêm thú cưng… người trẻ chỉ cần gõ yêu cầu bằng văn bản và để phần còn lại cho Galaxy Z Flip8 lo. Không cần kỹ năng photoshop phức tạp, không cần chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng khác nhau, Photo Assist biến từng khoảnh khắc trên đường du lịch trở thành dấu ấn nổi bật để người trẻ tự tin chia sẻ cùng thế giới.

Photo Assist trên Galaxy Z Flip8 hỗ trợ người trẻ mà không cần nhiều kỹ năng

Du lịch không chỉ là đam mê mà đang trở thành phong cách sống của người trẻ. Sau mỗi chuyến đi, thế hệ linh hoạt không chỉ trưởng thành hơn mà còn thể hiện rõ nét cá tính và dấu ấn riêng. Galaxy Z Flip8 gói trọn mọi sức mạnh công nghệ trong lòng bàn tay, giúp người trẻ toả sáng với khí chất khác biệt của mình.