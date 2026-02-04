Bí quyết để gian bếp ngày Tết luôn đỏ lửa yêu thương mà vẫn thảnh thơi tận hưởng

Mỗi độ xuân về, trong tâm thức của nhiều người, Tết thường bắt đầu bằng những danh sách dài dằng dặc: Mua sắm gì, biếu tặng ai, cúng kiếng thế nào, thực đơn ra sao… Chúng ta vô tình bị cuốn vào guồng quay của lễ nghi, tiệc tùng mà đôi khi quên mất đi "nhân vật chính" của ngày Tết. Đó không phải là mâm cao cỗ đầy, cũng chẳng phải là sự hoàn hảo không tì vết để "lấy điểm" với họ hàng.

Ý nghĩa nguyên bản nhất của Tết chính là sự "trở về" và "tái tạo". Trở về với những kết nối thân tình, và tái tạo lại năng lượng cho chính mình sau một năm dài vất vả.

Năm nay, thay vì tự tạo áp lực phải là một người "giỏi việc nước, đảm việc nhà" theo quy chuẩn cũ, tại sao chúng ta không thử định nghĩa lại niềm vui ngày Tết? Hạnh phúc không nên được đo đếm bằng việc người phụ nữ phải đứng bếp bao nhiêu tiếng đồng hồ đến mức kiệt sức, mà nên được tính bằng những nụ cười, bằng thời gian chất lượng mà các thành viên dành cho nhau.

Gian bếp ngày Tết là nơi giữ lửa yêu thương, nhưng dứt khoát không nên là nơi "giữ chân" người phụ nữ, tách biệt họ khỏi không khí rộn ràng của mùa xuân.

Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là chúng ta bỏ bê chuyện ăn uống. Tâm lý chung của người Việt vẫn trân trọng mâm cơm gia đình và ẩm thực ngày Tết vẫn là linh hồn của sự sum vầy.

Bài toán khó đặt ra là: Làm sao để vừa có mâm cơm tươm tất, hương vị đậm đà truyền thống, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm - mối quan tâm hàng đầu dịp lễ, mà lại vừa giải phóng sức lao động cho người nội trợ?

Xu hướng tiêu dùng hiện đại đang dần dịch chuyển sang các dòng thực phẩm chế biến sẵn nhưng đạt chuẩn "Clean Label" (nhãn sạch). Đây là những sản phẩm có quy trình chế biến giữ được sự tươi ngon nguyên bản và quan trọng nhất là không phụ thuộc vào chất bảo quản. Người nội trợ thông thái ngày nay không còn e ngại thực phẩm đóng gói, miễn là tìm được một "trợ thủ" uy tín.

Và đây chính là lúc TH true FOOD bước vào gian bếp của bạn như một giải pháp "cứu cánh" đắc lực.

Hiểu được khao khát về một cái Tết "nhàn thân" mà vẫn "ngon miệng", TH true FOOD đã mang đến những giải pháp bữa ăn tiện lợi, giúp bạn rút ngắn thời gian nấu nướng xuống mức tối thiểu nhưng vẫn đảm bảo sự chỉn chu.

Không cần phải dậy sớm đi chợ, không cần lích kích sơ chế, bộ sản phẩm "Bữa Ăn Tiện Lợi - Chuẩn vị nhà làm" của TH true FOOD mang đến những hương vị thân thuộc nhất của mâm cơm Việt với sự tiện lợi tối đa.

Điều làm nên sự khác biệt của TH true FOOD không phải là những lời quảng cáo hoa mỹ, mà nằm ở công nghệ và nguyên liệu. Những món ăn đậm vị truyền thống vốn tốn nhiều thời gian chế biến nay đã sẵn sàng chỉ sau vài phút hâm nóng. Bạn có thể tìm thấy hương vị Cá trắm kho riềng hay Cá lóc kho tiêu chắc thịt, đậm đà đưa cơm; món Thịt kho tàu mềm thơm đúng điệu ngày Tết; Thịt ba chỉ kho tiêu hay Sườn xào chua ngọt hấp dẫn cho lũ trẻ.

Bộ sản phẩm sử dụng công nghệ cấp đông nhanh (QF) hiện đại, các tinh thể băng nhỏ li ti bao bọc lấy thực phẩm trong tích tắc, giúp khóa chặt độ tươi ngon và dinh dưỡng. Nhờ đó, sản phẩm giữ được kết cấu và hương vị hệt như món ăn vừa mới nấu xong mà hoàn toàn không cần sử dụng chất bảo quản. Đây chính là tấm vé bảo chứng cho sự an tâm về sức khỏe - món quà quý giá nhất chúng ta trao nhau ngày Tết.

Quả thực, với sự đồng hành của TH true FOOD, việc chuẩn bị mâm cơm ngày Tết trở nên nhẹ nhàng, linh hoạt hơn bao giờ hết.

Bữa cơm tất niên ấm cúng chỉ cần vài phút hâm nóng, đĩa thịt kho tàu mềm ngậy, màu cánh gián hay đĩa sườn xào chua ngọt bóng bẩy đã sẵn sàng. Thêm một bát canh măng, một đĩa dưa hành, mâm cơm vừa tròn vị truyền thống, vừa nhanh gọn đến bất ngờ.

Khách đến chơi nhà chúc Tết, thay vì loay hoay nấu nướng để khách ngồi chờ, bạn chỉ cần vài phút để chuẩn bị một mâm cơm Tết tươm tất, đủ đầy và đậm hương vị truyền thống. Thời gian còn lại, bạn thảnh thơi ngồi trò chuyện, thưởng trà, tận hưởng trọn vẹn không khí sum vầy.

Tết là dịp để yêu thương, và cách yêu thương thiết thực nhất chính là chăm sóc sức khỏe cho nhau qua từng bữa ăn an toàn, đồng thời trân trọng thời gian nghỉ ngơi của người phụ nữ.

Đừng để áp lực bếp núc làm phai nhạt niềm vui xuân mới. Hãy để TH true FOOD đồng hành cùng bạn, để gian bếp vẫn "đỏ lửa" những món ngon, mâm cơm vẫn tròn vị mà người nội trợ vẫn thảnh thơi tận hưởng một mùa Tết trọn vẹn và an yên.