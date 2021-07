Bí quyết để cha mẹ thấu hiểu con cái thế hệ Gen Z

Trong quá trình xây dựng giá trị bản thân, Gen Z phải đối mặt với nhiều áp lực, vì vậy những bậc cha mẹ thuộc thế hệ X cần lắng nghe, tin tưởng giúp con trẻ tự tin, chuẩn bị hành trang bước vào cuộc sống.

Gen Z - công dân toàn cầu, họ là ai?

Gen Z là những người được sinh từ năm 1995 đến 2012 hoặc một số khác trong khoảng từ năm 1997 đến năm 2012. Được tiếp xúc và sử dụng công nghệ từ nhỏ nên phần lớn cuộc sống, thói quen của Gen Z đều gắn liền đến công nghệ.

Mọi thói quen của Gen Z đều gắn liền với công nghệ (ảnh minh họa)

Theo dữ liệu mới nhất của Liên Hợp Quốc thì nhân khẩu nhóm này chiếm 32% dân số toàn cầu, ước tính đến năm 2015 số lượng Gen Z sẽ đạt 2 tỷ người, ước tính đóng góp 27% vào lực lượng lao động toàn cầu. Theo một nghiên cứu của Nielsen, Gen Z - những công dân toàn cầu vui vẻ hơn, lạc quan hơn, ít lo âu & cẩn trọng nhưng không có nghĩa họ đơn giản. Gen Z hiểu biết hơn về công nghệ và không sợ thất bại, không ngại rủi ro, ý thức mạnh mẽ về việc phải sống trọn vẹn, tạo giá trị của riêng mình. Các cô cậu Gen Z dám phá bỏ tư tưởng sống ổn định, thích sáng tạo để tìm hướng đi mới và tự tin tạo ra những giá trị khác biệt so với các thế hệ X và Y trước đó.

Đại dịch Covid 19 và những áp lực mà gen Z đang phải đối mặt

Thế hệ Z mặc dù được ví von là thế hệ "vượt sướng" khác với thế hệ cha mẹ, phần lớn là những người thuộc thế hệ X được sinh ra trong bối cảnh xã hội có nhiều khó khăn phải nỗ lực vượt khó. Tuy nhiên trong bối cảnh đại dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, Gen Z cũng chịu nhiều ảnh hưởng về tâm lý và thể chất. Theo ghi nhận của Business Insider, một số người thuộc thế hệ đầu tiên của Gen Z đã phải bỏ lỡ những buổi phỏng vấn xin việc, bị hủy kỳ thực tập sau khi chính sách "cách ly xã hội" được ban hành. Tại Việt Nam, các chương trình học tập được diễn ra dưới hình thức Online và kỳ thi tốt nghiệp nhiều lần phải thay đổi, dời lịch. Vì vậy, Gen Z cũng gặp nhiều áp lực giống như cha mẹ, chịu nhiều ảnh hưởng từ môi trường, bỏ lỡ nhiều "thời điểm vàng" để phát triển bản thân và thể chất.

Gen Z cũng chịu nhiều ảnh hưởng về tâm lý và thể chất do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19

Ngoài những áp lực của xã hội, thế hệ Gen Z còn phải đối mặt với những kỳ vọng từ gia đình. Nếu những kỳ vọng của cha mẹ quá cao có thể khiến con cái phải kìm nén bản thân để làm hài lòng người khác. Bầu không khí trong gia đình cũng vì thế mà trở nên căng thẳng hơn, khoảng cách giữa cha mẹ và Gen Z lớn dần. Điều đó dẫn đến việc các con sẽ mất dần nhận thức về cảm xúc thật của bản thân và từ đó hình thành stress, thậm chí là trầm cảm. Một khảo sát dịch tễ học gần đây trên mẫu đại diện quốc gia của 10 trong số 63 tỉnh/ thành cho thấy mức trung bình các vấn đề sức khỏe tâm thần trẻ em vào khoảng 12%, tương đương hơn 3 triệu trẻ em có nhu cầu về các dịch vụ sức khỏe tâm thần (theo Weiss và cộng sự). Các loại hình vấn đề sức khỏe tâm thần phổ biến nhất trong trẻ em Việt Nam là các vấn đề hướng nội (ví dụ như lo âu, trầm cảm, cô đơn) và các vấn đề hướng ngoại (ví dụ như tăng động và giảm chú ý).

Những kỳ vọng từ xã hội và gia đình, Gen Z dễ dàng rơi vào ám ảnh của sự hoàn hảo. Các bạn trẻ Gen Z tự đặt kỳ vọng rất cao đối với bản thân, phải vượt trội so với bạn bè, và do áp lực của gia đình muốn các em đạt thành tích tốt. Các em luôn tạo áp lực với chính mình để làm hài lòng người khác mà quên mất bản thân thực sự muốn gì. Căng thẳng do học tập, thiếu sự hỗ trợ và/hoặc môi trường học đường bất ổn, gặp trở ngại trong các mối quan hệ tình cảm là những yếu tố nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội của trẻ em và thanh thiếu niên - thế hệ Gen Z. Những bất ổn trong môi trường học đường hiện diện thông qua tệ bắt nạt và mâu thuẫn giữa bạn bè đồng trang lứa (theo báo cáo của Unicef). Vậy các bậc phụ huynh cần làm gì để thấu hiểu và đồng hành cùng con trẻ - thế hệ Gen Z - công dân toàn cầu tương lai?

Con cái chúng ta - thế hệ Gen Z cần được tin tưởng và trao cơ hội

Theo một nghiên cứu của UNICEF, khoảng 8%-29% trẻ em trong độ tuổi vị thành niên ở Việt Nam mắc các bệnh về sức khỏe tâm thần.Theo số liệu của một nghiên cứu khác, tỷ lệ trẻ vị thành niên bị trầm cảm là 26,3%. Những người trẻ, đặc biệt là lứa tuổi Gen Z đang ở trong giai đoạn phát triển, chưa ổn định về tâm sinh lý. Khi áp lực dồn đến, họ dễ rơi vào trạng thái thất vọng, chán nản. Những áp lực đó có thể là các vấn đề trong trường học, công ty, sự thất bại trong quan hệ tình cảm…

Thế hệ Gen Z cần được tin tưởng và trao cơ hội (Ảnh minh họa)

Vì vậy, việc cha mẹ trở thành người bạn lắng nghe, chia sẻ là hết sức cần thiết. Khi bạn thực sự lắng nghe con cái, chúng sẽ dần học được cách chia sẻ những khúc mắc, hy vọng và mong muốn của mình. Chỉ khi thấu hiểu được tâm tư của con, cha mẹ mới có thể trao cho con sự tin tưởng, giúp con tự tin làm điều mình muốn, khám phá những điều mới lạ, được lựa chọn và được học cách chấp nhận. Sự tin tưởng của cha mẹ chính là chìa khóa giúp con mở ra cánh cửa thành công, đó cũng là một cách thể hiện tình yêu.

Với mong muốn trở thành sợi dây gắn kết tình cảm giữa cha mẹ và con cái, Tổng Công ty Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) tổ chức cuộc thi ảnh online với chủ đề "Tin tưởng là yêu thương".

Tham gia cuộc thi để có cơ hội nhận được các giải thưởng hấp dẫn với tổng trị giá lên đến 50 triệu đồng

Các bạn trẻ thông qua cuộc thi có thể thể hiện tình yêu, điều muốn nhắn nhủ của mình đối với cha mẹ, chia sẻ về những ước mơ và dự định của bản thân trong tương lai. Cha mẹ từ đó có cơ hội lắng nghe và tin tưởng con mình hơn, chỉ khi có sự tin tưởng của cha mẹ, con cái mới tự tin là chính mình, tự do thể hiện cá tính, tình yêu và những ước mơ.

Trước thềm khai giảng năm học mới 2021, thông qua chương trình của bảo hiểm BSH, cha mẹ hãy gửi lời nhắn nhủ những lời động viên, khích lệ tới các "tình yêu nhỏ". Cha mẹ và con cái cùng nhau ghi dấu những kỷ niệm đẹp qua những bức ảnh hoặc video đơn giản. BSH sẽ dành tặng những phần quà ý nghĩa nhân dịp ngày khai trường sắp tới.

Thông tin chi tiết cuộc thi xem tại: https://bit.ly/3xPOdJr

Bảo hiểm BSH được bình chọn là một trong 10 công ty bảo hiểm uy tín nhất trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ tại (VNR). Theo thống kê của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, BSH 2 năm liền công ty tăng trưởng cao nhất thị trường, Top 7 công ty lớn nhất Việt Nam về quy mô doanh thu phí bảo hiểm gốc. Bảo hiểm BSH được nhắc đến với tư cách nhà bảo hiểm tiên phong cho ra mắt các sản phẩm bảo hiểm độc đáo, phù hợp với thay đổi trong thời đại dịch Covid 19 như bảo hiểm mùa dịch nCoV Shield, bảo hiểm tiêm chủng Couple19 và bảo hiểm rủi ro không gian mạng CyberGuard - bồi thường cho các rủi ro trong quá trình mua hàng online, mất tiền trong tài khoản ngân hàng/ ví điện tử và trong quá trình sử dụng Internet. Tìm hiểu thêm tại www.bshc.com.vn hoặc 1900 9696 09