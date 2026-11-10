Bị phụ huynh đuổi, cô giáo vẫn đến từng nhà vận động học trò trở lại lớp

Từ năm 1998 đến nay, cô Phạm Thị Tự gần 30 năm gắn bó với nghề giáo tại xã Tân Đông, một xã biên giới của tỉnh Tây Ninh. Với nữ giáo viên, giữ học sinh đến trường đôi khi là công việc nhọc nhằn không kém việc đứng lớp, bởi phía sau mỗi trường hợp nghỉ học là những hoàn cảnh gia đình và rào cản khác nhau.

Kiên trì tìm học trò

Cô Tự hiện là giáo viên Trường Phổ thông liên cấp TH-THCS Tân Đông, Tây Ninh. Địa bàn công tác rộng, học sinh sinh sống ở nhiều khu vực khác nhau, trong đó có đông học sinh dân tộc Khmer. Điều kiện kinh tế của nhiều gia đình còn khó khăn, nhận thức về việc học chưa đồng đều, khiến việc duy trì sĩ số trở thành một trong những áp lực lớn đối với giáo viên.

Có những em nghỉ học cả tháng. Để vận động học sinh trở lại trường, cô Tự cùng đồng nghiệp phải đến tận nhà, gặp gỡ phụ huynh và thuyết phục các em tiếp tục việc học. Không phải lần nào hành trình ấy cũng thuận lợi. Có phụ huynh từ chối tiếp đón, có lúc giáo viên bị xua đuổi; thậm chí, ngay cả học trò cũng có phản ứng không muốn tiếp xúc với người đến vận động mình đi học.

“Có những lúc chúng tôi phải đi vận động rất vất vả, có khi bị phụ huynh đuổi, nhưng vẫn phải kiên trì để đưa các em trở lại trường” , cô Tự chia sẻ.

Cô Phạm Thị Tự phát biểu tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” 2026.

Những lần bị từ chối không khiến cô và đồng nghiệp dừng lại. Với giáo viên nơi đây, việc vận động một học sinh trở lại lớp mới chỉ là bước đầu; điều quan trọng hơn là giúp các em duy trì việc học, không tiếp tục bỏ lỡ cơ hội tiếp cận tri thức.

Đầu mỗi năm học thường là giai đoạn vất vả nhất. Cô Tự cùng đồng nghiệp phải ổn định nề nếp, nắm bắt năng lực, hoàn cảnh của từng em, đồng thời tiếp tục vận động những học sinh có nguy cơ nghỉ học.

Có những năm, áp lực công việc khiến cô sút vài cân. Tuy nhiên điều khiến nữ giáo viên trăn trở hơn cả là làm sao để học sinh không bị hụt lại ngay từ những kiến thức đầu tiên.

Khó khăn còn đến từ điều kiện sinh hoạt của các gia đình. Nhiều phụ huynh làm nghề cạo mủ cao su thuê từ đêm, học sinh sống rải rác, cách xa trường. Cha mẹ thường đến 8-9 giờ sáng mới trở về sau giờ làm, khiến việc đưa đón con đến lớp gặp không ít trở ngại.

Cô Tự và học trò. (Ảnh: NVCC)

Mong học trò không bỏ ước mơ vì hoàn cảnh

Chiều 9/11, tại Hà Nội, cô Phạm Thị Tự là một trong 34 giáo viên được lựa chọn tham gia chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức. Chương trình nhằm ghi nhận, động viên những nhà giáo đang công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Bộ thấu hiểu những khó khăn, trăn trở và mong muốn của đội ngũ giáo viên, đặc biệt là những người công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi gặp mặt 34 thầy cô, chiều 9/11. (Ảnh: Moet)

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng bày tỏ xúc động khi trong trao đổi, chia sẻ, các thầy cô không kể, không nói về những gian nan, vất vả hay về thành tích của bản thân.

“Các thầy cô chỉ đề xuất, chỉ nêu những câu hỏi để làm sao hoạt động chuyên môn, công tác dạy học, chế độ chính sách cho đồng nghiệp nói chung, không phải cho cá nhân. Điều đó hết sức trân quý”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng cũng cho biết Bộ GD&ĐT đang chú trọng hoàn thiện chính sách đối với nhà giáo, người học, đồng thời thúc đẩy phát triển giáo dục tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Những kiến nghị, trăn trở của giáo viên đã được Bộ tiếp nhận và đang từng bước nghiên cứu, triển khai.

Với cô Phạm Thị Tự, sau gần 30 năm đứng trên bục giảng, cô luôn tin rằng, dù sinh ra ở vùng biên giới còn nhiều khó khăn, mỗi đứa trẻ đều có quyền được học tập trong điều kiện tốt nhất và có cơ hội vươn lên bằng tri thức. Tuy nhiên, thiếu giáo viên là nỗi lo thường trực của nhà trường.

Theo cô, khi hết thời gian hưởng chính sách thu hút, một số giáo viên chuyển công tác đến những địa bàn thuận lợi hơn. Trong khi đó, việc tuyển dụng nhân lực mới gặp nhiều trở ngại, đặc biệt đối với giáo viên Tiếng Anh.

“Chúng tôi luôn trăn trở làm thế nào để thu hút được giáo viên có kinh nghiệm, cả những thầy cô trẻ mới ra trường về công tác. Nếu tình trạng thiếu giáo viên tiếp diễn, học sinh vùng biên sẽ khó có cơ hội tiếp cận chương trình giáo dục đầy đủ như các địa bàn khác” , cô Tự bày tỏ.

Cô mong muốn có thêm chính sách hỗ trợ sách vở, học bổng, phương tiện đến trường và các hoạt động tăng cường tiếng Việt, tiếng Anh. Các em cũng cần được tạo điều kiện giao lưu, trải nghiệm, tiếp cận công nghệ và những môi trường học tập rộng mở hơn để tự tin nuôi dưỡng ước mơ.

“Chúng tôi không mong điều gì quá lớn lao, chỉ mong có thêm điều kiện, thêm nguồn lực và sự đồng hành của các cấp, các ngành để mỗi lớp học vùng biên giới luôn đủ thầy, đủ trò, đủ điều kiện dạy và học; để không một học sinh nào phải từ bỏ ước mơ chỉ vì hoàn cảnh khó khăn” , cô Tự bày tỏ.