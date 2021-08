Bị phát hiện đang chở 7 con hổ sống, tông xe cảnh sát để bỏ chạy

Chiều 1-8, thông tin từ Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này vừa phối hợp Trạm CSGT Diễn Châu, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ một vụ vận chuyển 7 con hổ đi tiêu thụ trái phép.



Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an - Ảnh: Cổng thông tin Công an Nghệ An

Trước đó, vào khoảng 2 giờ ngày 1-8, Phòng Cảnh sát môi trường nhận được nguồn tin có xe ô tô 7 chỗ, sơn màu trắng, biển kiểm soát 37A-032.58 đang vận chuyển một số động vật hoang dã không có thủ tục giấy tờ từ thị trấn Hương Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đi qua địa bàn Nghệ An để tiêu thụ.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu tiến hành kiểm tra, xác minh nguồn tin báo nói trên.

Đến khoảng 4 giờ cùng ngày, tổ công tác khi làm nhiệm vụ tại địa bàn xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu đã phát hiện xe ô tô có đặc điểm nói trên đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, người điều khiển xe ô tô đã không chấp hành hiệu lệnh, cố tình phóng xe bỏ chạy vào một dự án khu đô thị thuộc địa bàn xã Diễn Kỷ để tìm cách bỏ trốn.

Tổ công tác của 2 đơn vị tiến hành truy đuổi. Khi tổ công tác áp sát, đối tượng điều khiển đã lùi xe, tông vào xe ô tô cảnh sát mang BKS 37A-000.36 hòng tiếp tục bỏ chạy. Tuy nhiên, tổ công tác đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật là 7 con hổ con đưa về trụ sở Trạm CSGT Diễn Châu để làm rõ.

7 con hổ con khỏe mạnh sau đó được bàn giao cho Vườn quốc gia Pù Mát chăm sóc - Ảnh: Công thông tin Công an Nghệ An

Tại cơ quan công an, bước đầu 2 đối tượng khai tên là Trần Trung Hiếu (SN 1984, lái xe, trú tổ dân phố 3, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Lai (SN 1967, trú thôn Khí Tượng, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). Hiếu và Lai cũng khai nhận vận chuyển 7 con hổ con từ Hương Sơn, Hà Tĩnh về Nghệ An để lấy tiền công.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.