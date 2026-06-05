Bị nói "mặt búng ra phản diện", Ngọc Thanh Tâm: Xin phép coi đó như là 1 lời khen

Không còn là một "rich kid đóng phim" trong mắt công chúng, Ngọc Thanh Tâm của thời điểm hiện tại đang biến hóa đầy năng lượng qua hàng loạt vai trò: Từ truyền hình thực tế, âm nhạc cho đến màn ảnh rộng.

Trở lại với điện ảnh qua dự án phim lịch sử tình báo Tận Hiến, nữ diễn viên lập tức chiếm sóng mạng xã hội nhờ khả năng "bắn" đa ngoại ngữ cực mượt và nét diễn sắc sảo đặc trưng.

Hãy cùng trò chuyện với Ngọc Thanh Tâm để nghe cô chia sẻ về trải nghiệm đáng nhớ trong quá trình đóng phim, cũng như góc nhìn thẳng thắn trước những hoài nghi về sự nỗ lực của bản thân.

"Học tiếng Lào 1 kèm 1 và cơ duyên hợp tác cùng anh Hứa Vĩ Văn"

Mấy ngày gần đây, cứ lướt mạng xã hội là lại thấy khán giả truyền tay nhau những clip Ngọc Thanh Tâm "bắn" ngoại ngữ trong Tận Hiến. Bạn có thể chia sẻ một chút về quá trình tập luyện của mình?

Thật sự Tâm rất hạnh phúc khi nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả dành cho những phân cảnh thoại ngoại ngữ trong Tận Hiến. Tâm vốn thích học ngôn ngữ và cũng “trộm vía” có chút năng khiếu tiếp thu nên quá trình chuẩn bị không gặp quá nhiều khó khăn.

Ngoại trừ tiếng Lào là ngôn ngữ hoàn toàn mới mà Tâm phải học để phục vụ riêng cho vai diễn lần này, thì trước đó Tâm đã có thời gian học tiếng Hoa, còn tiếng Anh thì được tiếp xúc từ nhỏ. Ngay khi nhận lời tham gia dự án, Tâm đã chủ động học 1 kèm 1 với giáo viên tiếng Lào để nắm vững những phần cơ bản, đồng thời luyện thoại thật kỹ nhằm thể hiện nhân vật một cách chân thực nhất.

Tại sao Ngọc Thanh Tâm lại lựa chọn Tận Hiến cho lần trở lại với điện ảnh này?

Điều khiến Tâm quyết định gật đầu chính là nội dung và thông điệp ý nghĩa của bộ phim. Ở thời đại hiện nay, Tâm nghĩ những dự án mang tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc rất cần được phát triển mạnh mẽ, lan tỏa đến nhiều thế hệ khán giả khác nhau. Vì vậy, khi nhận được lời mời từ ê-kíp, Tâm đã đồng ý gần như ngay lập tức.

Ngoài thử thách về ngôn ngữ, quá trình bấm máy Tận Hiến còn mang lại cho bạn những khó khăn nào khác?

Ban đầu Tâm nghĩ vai diễn của mình xuất hiện không quá nhiều nên nhận lời ngay, dù thời điểm đó lịch trình quay hình cho Gia Đình Haha cũng đang diễn ra song song. Đến lúc sắp xếp lịch trình cụ thể thì mới phát sinh chút khó khăn, vì Tận Hiến quay bối cảnh tại Lào chứ không phải trong nước. Tâm phải di chuyển liên tục giữa hai quốc gia. Rất may mắn là ê-kíp hai bên đều thấu hiểu, hỗ trợ Tâm hết mình để hoàn thành vai diễn một cách trọn vẹn.

Được biết, bộ phim có thời gian ghi hình khá dài tại Viêng Chăn. Bạn có kỷ niệm nào đáng nhớ tại nước bạn?

Thời tiết ở Viêng Chăn thời điểm đó tương đối nắng nóng, cộng với việc di chuyển liên tục giữa Lào và Việt Nam nên đôi lúc Tâm cũng bị mất sức. Nhưng bù lại, mọi người trong đoàn phim đều cực kỳ thân thiện, luôn quan tâm và chăm sóc nhau nên không khí làm việc lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Đây là một trải nghiệm rất đáng nhớ vì Tâm có cơ hội được sống và làm việc tại một đất nước mới trong một khoảng thời gian dài.

"Xin nhận lời khen cho gương mặt búng ra phản diện"

Dưới các bài đăng về Ngọc Thanh Tâm trong Tận Hiến, khán giả thường nói đùa rằng bạn sở hữu khuôn mặt "búng ra phản diện". Tâm nghĩ sao về nhận xét này?

(Cười lớn) Thú thật là Tâm không biết nên buồn hay nên vui nữa, nhưng chắc xin phép được nhận đây là một lời khen cho lần hóa thân này nhé! Nhân vật Hoài Châu trong Tận Hiến là một nữ tình báo sắc sảo, bản lĩnh, lúc nào cũng phải toát lên vẻ ngoài lạnh lùng và có phần nguy hiểm.

Ngoài đời, mọi người cũng hay nhận xét Tâm có nét cá tính, sắc cạnh, nên có lẽ vì thế mà khi lên phim lại hợp vai đến mức bị khán giả trêu như vậy.

Trong dự án này, bạn có cơ hội hợp tác cùng rất nhiều tên tuổi gạo cội. Tâm có bị "khớp" khi đối đầu diễn xuất với các anh chị lớn?

"Khớp" thì hoàn toàn không, ngược lại Tâm còn thấy rất hào hứng. Dù là lần đầu hợp tác với nhiều anh chị tiền bối nhưng ai cũng nhiệt tình, dễ thương và nâng đỡ đàn em rất nhiều. Đặc biệt, sau bộ phim này, Tâm còn thân thiết với anh Hứa Vĩ Văn đến mức "thừa thắng xông lên", mời anh tham gia luôn vào MV Tiếp Nhiên Liệu của mình.

"Tôi đam mê công việc, nhưng không loay hoay tìm đường"

Từ Chị Đẹp, Gia Đình Haha cho đến Tận Hiến, có vẻ như Ngọc Thanh Tâm không cho phép mình có bất kỳ khoảng thời gian nhàn rỗi nào. Bạn quản lý quỹ thời gian thế nào để đảm bảo mọi thứ luôn chỉn chu?

Tâm thuộc tuýp người của công việc. Nếu phải ngồi yên một chỗ quá lâu, Tâm sẽ cảm thấy rất bứt rứt và dễ suy nghĩ tiêu cực. Với nhịp sống hiện tại, khi cơ hội đến thì mình phải nhanh chóng nắm bắt, nếu không sẽ rất dễ vuột mất.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Tâm bỏ quên việc yêu thương bản thân. Sau khi hoàn thành các dự án, Tâm vẫn dành khoảng nghỉ để chơi thể thao, đi du lịch hoặc tụ tập bạn bè. Khi mình biết sắp xếp cuộc sống một cách khoa học và cân bằng, cả công việc lẫn tinh thần đều sẽ đạt hiệu quả tốt hơn.

Với Ngọc Thanh Tâm, show thực tế Gia đình Haha có ý nghĩa như thế nào?

Đó là một trong những cột mốc tuyệt vời nhất trên hành trình hoạt động nghệ thuật của Tâm. Sau một chặng đường dài làm nghề, chương trình giống như một “trái ngọt” giúp Tâm rút ngắn khoảng cách với công chúng, được khán giả thấu hiểu và yêu thương nhiều hơn. Nó cũng tiếp thêm cho Tâm rất nhiều sự tự tin trên con đường mình đang đi.

Khoảng 2 năm trở lại đây, công chúng thấy Ngọc Thanh Tâm phủ sóng với rất nhiều vai trò khác nhau. Đây là nỗ lực muốn chứng minh bản thân hay bạn vẫn đang loay hoay tìm kiếm con đường định hình thương hiệu cá nhân?

Gần đây Tâm có đọc được một bình luận rất dễ thương của khán giả: “Chị đẹp Ngọc Thanh Tâm bao giờ chịu đóng phim tiếp vậy, chị đừng ra nhạc nữa giùm em”. Thật ra đó cũng là thắc mắc của rất nhiều khán giả gửi về cho Tâm suốt thời gian qua.

Vì vậy, nếu nói Tâm đang loay hoay tìm đường thì không đúng, bởi khán giả vốn đã định vị và yêu mến hình ảnh diễn viên Ngọc Thanh Tâm rồi. Chỉ là Tâm muốn thử thách giới hạn của bản thân ở những lĩnh vực mới để tiếp cận khán giả dưới nhiều góc độ thú vị hơn. Và chắc chắn trong thời gian tới, diễn viên Ngọc Thanh Tâm sẽ trở lại mạnh mẽ với các dự án phim ảnh.

Việc có một "xuất phát điểm" tốt và nền tảng gia đình vững chắc có bao giờ là rào cản khiến công chúng vô tình quên đi những nỗ lực tự thân của Ngọc Thanh Tâm?

Tâm lại không nghĩ như vậy. Mỗi người khi bước vào đời đều sở hữu những lợi thế và phải đối mặt với những áp lực riêng. Điểm chung duy nhất để ở lại với nghề là bạn phải thật sự nỗ lực, nghiêm túc và có đủ quyết tâm đi đến cùng với đam mê của mình. Khán giả hiện tại rất tinh ý, họ sẽ nhìn vào sản phẩm và sự cống hiến của bạn để đánh giá.

Sau Tận Hiến, kế hoạch tiếp theo của Ngọc Thanh Tâm trong năm nay là gì?

Sắp tới, Tâm sẽ tiếp tục bận rộn với lịch ghi hình cho Quán Nhà Haha, song song đó là chuẩn bị cho một vài dự án phim ảnh mới. Còn cụ thể thế nào, cho Tâm xin phép được giữ bí mật một chút để mang đến sự bất ngờ cho khán giả nhé!

Cảm ơn Ngọc Thanh Tâm về những chia sẻ thẳng thắn này!