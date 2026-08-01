Ngày hôm qua (31/7), mạng xã hội xôn xao trước đoạn camera an ninh ghi lại sự việc một người đàn ông lạ mặt có hành động lạ với bé gái 10 tuổi.

Nội dung đoạn camera an ninh cho thấy, khoảng 15h chiều ngày 30/7, người đàn ông mặc áo màu xanh, quần đùi, đội mũ, bịt kín mặt, đeo một chiếc giỏ màu đen từ từ đi vào nhà dân. Người này tiến đến chỗ bé gái, kéo tay nói: " Đi ra đây với chú" . Sau đó, người này còn ôm bé gái từ phía sau. Vì quá hoảng sợ trước hành động của người đàn ông, bé gái đã la hét, cầu cứu. Thấy vậy, người này liền bỏ đi, cháu bé bỏ chạy vào nhà an toàn.

Khu vực xảy ra vụ việc thuộc tổ dân phố Cao Thắng, phường Ea Kao, gần ranh giới với xã Ea Tiêu và xã Dray Sáp. Đây là khu vực dân cư thưa, khoảng cách giữa các nhà khá xa.

Thông tin từ Công an phường Ea Kao cho biết, sau khi xảy ra sự việc, gia đình bé gái chưa trực tiếp đến cơ quan công an trình báo, nhưng đã đăng tải clip ghi lại vụ việc lên mạng. Nội dung bài đăng nghi ngờ người đàn ông có ý định bắt cóc trẻ em, tuy nhiên, cơ quan chức năng không loại trừ khả năng người đàn ông có hành vi sàm sỡ hoặc ý đồ xấu đối với bé gái.

Đối tượng lạ mặt lôi kéo, ôm bé gái khiến bé hoảng sợ. (Ảnh cắt từ clip)

Cho đến nay, sự việc vẫn khiến gia đình bé gái 10 tuổi không khỏi hoảng sợ, lo lắng. Chia sẻ trên Tiền Phong, bố của bé gái là anh Mai Anh Vũ (trú tại tổ dân phố Cao Thắng, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) cho hay sự việc xảy ra vào chiều 30/7 khi bé đang rửa bát phía sau nhà.

Anh Vũ kể lúc đó, con gái chạy lại ôm bố, người run rẩy sợ hãi, liên tục nói "cứu con". Bé còn bảo bố mẹ đừng có đi đâu xa nữa. Sau khi bình tĩnh trở lại, bé gái đã chỉ cho người thân hướng đối tượng lạ mặt bỏ chạy. Người này vòng ra sau rẫy cà phê sau nhà.

Cũng theo lời kể của anh Vũ trên Tiền Phong, cách đây khoảng 20 ngày, gia đình đã bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 2 bao tiêu, mỗi bao trị giá 20 triệu đồng. Không chỉ thế, đối tượng còn lấy luôn chiếc xe đạp của gia đình. Sau sự việc anh đã quyết định lắp 3 camera an ninh trong gia đình.