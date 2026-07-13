Ngày 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra vụ phát hiện thi thể bé gái sơ sinh trong giỏ xách bị bỏ ven đường tại phường La Gi.

Trước đó, tối 12/7, công nhân vệ sinh môi trường trong lúc thu gom rác trên đường Ngô Quyền (tổ dân phố 2 Tân An, phường La Gi) phát hiện một giỏ xách đặt bên lề đường. Qua kiểm tra, người này phát hiện bên trong là thi thể bé gái nên báo cơ quan chức năng.

Hiện trường sự việc

Nhận tin, Công an có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường tử thi điều tra làm rõ vụ việc. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là một bé gái khoảng 2 tháng tuổi.

Hiện Công an đang tiếp tục điều tra, truy tìm những người liên quan để xử lý theo quy định.