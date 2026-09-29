Bị miệt thị, sao nữ trải qua 100 ca phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi cuộc đời

Từng công khai toàn bộ quá trình thay đổi ngoại hình bằng hơn 100 lần phẫu thuật và can thiệp thẩm mỹ, Airi Hirase mới đây tiếp tục gây chú ý khi chính thức bước chân vào lĩnh vực diễn xuất. Ở tuổi 29, cô xuất hiện trong Downtime, bộ phim Netflix khai thác chủ đề phẫu thuật thẩm mỹ, đánh dấu bước tiến mới sau nhiều năm nổi tiếng trên mạng xã hội.

Airi Hirase hiện sở hữu lượng người theo dõi lớn tại Nhật Bản. Trong bài đăng mới nhất được đăng tải, cô cũng công khai công việc mới bằng một câu nói đầy tự tin: "Tôi, người thực sự đã chi 27,5 triệu yên để phẫu thuật thẩm mỹ, cũng tham gia diễn xuất đấy nhé". Đây là lần đầu Airi Hirase chính thức xuất hiện trong một bộ phim, đồng thời cũng là cơ hội để bước từ thế giới mạng xã hội vào ngành giải trí chuyên nghiệp.

Điều đáng chú ý là Downtime lại có nội dung xoay quanh chính những điều mà Airi Hirase đã trải qua trong nhiều năm. Việc cô góp mặt trong bộ phim đã tạo ra sự kết nối đặc biệt giữa nhân vật ngoài đời và câu chuyện trên màn ảnh.

Airi Hirase chưa bao giờ che giấu quá trình trùng tu nhan sắc. Trên tài khoản cá nhân, cô nhiều lần đăng ảnh tốt nghiệp, ảnh chụp lễ trưởng thành và những bức hình đời thường để cho mọi người thấy sự thay đổi của bản thân. Theo những gì Airi Hirase chia sẻ thì từ năm 19 tuổi đến nay, cô đã thực hiện hơn 100 ca phẫu thuật và các thủ thuật lớn nhỏ, với tổng chi phí lên tới 27,5 triệu yên (khoảng 4,5 tỷ đồng).

Hành trình này không chỉ dừng ở những can thiệp nhỏ trên gương mặt. Năm 19 tuổi, cô bắt đầu bằng phẫu thuật mắt 2 mí, sau đó chỉnh sửa và nâng mũi. Để thay đổi hoàn toàn tỷ lệ gương mặt vốn dài và hơi nhô về phía trước, cô tiếp tục thực hiện phẫu thuật hàm và thu gọn xương gò má, tái tạo đường viền hàm theo hướng thon gọn hơn. Các ca phẫu thuật khiến cô phải trải qua thời gian hồi phục dài cùng những cơn đau và tình trạng sưng nghiêm trọng nhưng Airi Hirase vẫn kiên trì vượt qua.

Đằng sau quyết định ấy là một tuổi thơ nhiều tổn thương. Khi mới 5 tuổi, Airi Hirase từng bị chính mẹ nói thẳng: "Mẹ đã nhầm rồi. Biết trước như vậy thì mẹ không nên sinh con ra". Câu nói trở thành ám ảnh kéo dài trong tuổi thơ, khiến cô sớm hình thành mặc cảm nặng nề về ngoại hình.

Đến những năm đi học, Airi Hirase tiếp tục bị bạn bè chế giễu vì hàm răng và khuôn mặt. Cô từng bị gọi bằng những biệt danh mang ý miệt thị như "cô nàng răng hô" hay "trông giống cá". Khi ấy, cô chỉ có thể giả vờ không quan tâm và cười theo mọi người. Nhưng khi trở về nhà, cô lại chui vào chăn và âm thầm khóc.

Muốn có đủ tiền thay đổi cuộc đời, Airi Hirase bắt đầu đi làm từ năm 16 tuổi. Trong suốt 8 năm, cô cùng lúc làm 2 công việc nặng nhọc như chuyển đồ tại các công trường và khu dân cư, đồng thời làm bảo vệ ca đêm. Không chỉ vậy, cô còn bị bắt nạt tại nơi làm việc, thậm chí từng bị đẩy ngã từ trên thang.

Giữa mùa hè nóng bức, cô phải khuân vác đồ nặng dưới trời nắng nhưng có lúc còn không được quản lý cho uống nước. Ngay cả khi cơ thể mệt đến mức nôn ói, cô vẫn phải lau miệng rồi tiếp tục làm việc. Từng khoản tiền nhỏ được cô tích góp trong nhiều năm cuối cùng trở thành chi phí cho hành trình thay đổi ngoại hình.

Giờ đây, Airi Hirase đã có một lượng lớn người theo dõi trung thành. Điều khiến họ quan tâm không chỉ là diện mạo trước và sau phẫu thuật, mà còn là cách cô tự mình kiếm tiền, vượt qua những năm tháng khó khăn và từng bước thay đổi cuộc đời.

Việc góp mặt trong Downtime cũng mang ý nghĩa lớn hơn một vai diễn khách mời. Sau nhiều năm được biết đến như một người mẫu và nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội, Airi Hirase đã có cơ hội đứng trước máy quay với tư cách diễn viên. Hành trình từ cô gái từng bị chế giễu vì ngoại hình, phải làm việc quần quật để có tiền phẫu thuật đến người xuất hiện trong một bộ phim Netflix là một bước chuyển đáng chú ý của Airi Hirase.