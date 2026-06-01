Bị mất việc ở tuổi 45, tôi học nấu ăn chuyên nghiệp và mở bếp online ngay tại nhà

Ở tuổi 45, tôi từng nghĩ mình sẽ gắn bó với công việc văn phòng cho đến lúc nghỉ hưu. Nhưng một đợt cắt giảm nhân sự bất ngờ đã khiến mọi kế hoạch thay đổi. Sau gần 20 năm đi làm, tôi rơi vào trạng thái hoang mang khi phải bắt đầu lại từ đầu ở tuổi mà nhiều người cho rằng đã quá muộn để chuyển nghề.

Thế nhưng, chính cú sốc mất việc ấy lại mở ra cho tôi một hướng đi mới: học nấu ăn chuyên nghiệp và mở một bếp online ngay tại nhà.

Từ nhân viên văn phòng thành người thất nghiệp tuổi trung niên

Tôi từng làm hành chính cho một doanh nghiệp tư nhân tại Hà Nội. Công việc không quá áp lực, thu nhập khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng, đủ để cùng chồng nuôi hai con ăn học.

Mọi thứ ổn định cho đến khi công ty tái cơ cấu.

Trong danh sách cắt giảm nhân sự năm đó có tên tôi.

Những tháng đầu tiên sau khi nghỉ việc thực sự rất khó khăn. Tôi gửi hồ sơ đến nhiều nơi nhưng hầu hết đều không có phản hồi. Một vài đơn vị gọi phỏng vấn nhưng khi biết tuổi tác, họ khéo léo từ chối.

Tôi bắt đầu nhận ra một thực tế: ở tuổi 45, cơ hội tìm việc văn phòng với mức lương như trước không còn nhiều.

Trong khi đó, chi phí sinh hoạt của gia đình vẫn đều đặn mỗi tháng:

Khoản chi Số tiền Tiền ăn uống 7 triệu đồng Học phí, sinh hoạt của con 5 triệu đồng Điện nước, internet 1,5 triệu đồng Chi phí khác 2 triệu đồng Tổng cộng 15,5 triệu đồng

Nếu chỉ dựa vào thu nhập của chồng, gia đình sẽ khá áp lực.

Quyết định học nghề thay vì tiếp tục chờ việc

Trong thời gian ở nhà, tôi nhận ra mình có một lợi thế nhỏ: nấu ăn khá ngon. Trước đây, đồng nghiệp thường đặt tôi làm nem cuốn, bánh cuốn hay cơm văn phòng mỗi dịp liên hoan.

Một người bạn đã gợi ý:

"Hay chị học bài bản rồi thử bán đồ ăn xem sao?"

Ban đầu tôi chỉ cười cho qua nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy đây là hướng đi khả thi hơn việc ngồi chờ cơ hội việc làm.

Tôi đăng ký một khóa học nấu ăn chuyên nghiệp kéo dài gần 3 tháng với học phí khoảng 18 triệu đồng. Số tiền đó khá lớn với gia đình lúc ấy, nhưng tôi coi đó là khoản đầu tư cho nghề nghiệp mới.

Ngoài kỹ thuật chế biến món ăn, khóa học còn dạy cách xây dựng thực đơn, tính giá vốn, bảo quản thực phẩm và vận hành bếp kinh doanh.

Đó là những kiến thức tôi chưa từng nghĩ tới khi chỉ nấu ăn cho gia đình.

Mở bếp online với số vốn chưa tới 40 triệu đồng

Sau khi hoàn thành khóa học, tôi quyết định mở một bếp online ngay tại căn bếp của gia đình.

- Tôi không thuê mặt bằng.

- Không thuê nhân viên.

- Không đầu tư quá lớn ngay từ đầu.

Khoản vốn ban đầu gồm:

Hạng mục Chi phí Khóa học nấu ăn 18 triệu đồng Tủ đông, dụng cụ bếp bổ sung 8 triệu đồng Hộp đựng thực phẩm, bao bì 3 triệu đồng Nguyên liệu ban đầu 5 triệu đồng Chụp ảnh, thiết kế menu 2 triệu đồng Dự phòng 4 triệu đồng Tổng vốn 40 triệu đồng

Tôi chọn bán các món cơm gia đình, canh hầm, đồ ăn giao tận nơi cho nhân viên văn phòng và các gia đình bận rộn.

Ban đầu mỗi ngày chỉ có 5–7 đơn.

Nhiều hôm lãi chưa tới 200.000 đồng. Nhưng tôi kiên trì. Khách hàng đầu tiên giới thiệu cho khách hàng thứ hai. Người mua hôm nay quay lại đặt thêm vào tuần sau.

Dần dần, lượng đơn tăng lên.

Thu nhập không quá cao nhưng ổn định

Sau khoảng 8 tháng hoạt động, bếp online của tôi đã có lượng khách quen tương đối ổn định.

Hiện nay, trung bình mỗi ngày tôi xử lý từ 25–35 đơn hàng.

Doanh thu dao động từ 30–40 triệu đồng mỗi tháng.

Sau khi trừ nguyên liệu, điện nước, phí giao hàng và các chi phí khác, lợi nhuận còn khoảng 10–15 triệu đồng.

Con số này không khiến tôi giàu lên nhanh chóng. Nhưng nó giúp tôi có lại cảm giác chủ động về tài chính. Quan trọng hơn, tôi không còn phải lo lắng mỗi khi nhìn thấy tin tuyển dụng yêu cầu ứng viên dưới 35 tuổi.

Những bài học tôi rút ra sau lần chuyển nghề ở tuổi 45

Nhìn lại hành trình hơn hai năm qua, tôi nhận ra có vài điều mà những người trung niên đang muốn thay đổi công việc có thể tham khảo.

1. Học một nghề thực tế luôn là khoản đầu tư đáng giá

Không phải ai cũng phù hợp với nghề nấu ăn.

Nhưng việc sở hữu một kỹ năng có thể tạo ra thu nhập trực tiếp luôn mang lại cảm giác an tâm hơn.

Đó có thể là nấu ăn, làm bánh, cắm hoa, may mặc, chăm sóc thú cưng hoặc bất kỳ nghề nào có nhu cầu thật trên thị trường.

2. Đừng vay mượn quá nhiều để khởi nghiệp

May mắn lớn nhất của tôi là bắt đầu rất nhỏ.

Nếu lúc đó thuê mặt bằng lớn hay đầu tư hàng trăm triệu đồng, áp lực tài chính có thể khiến tôi bỏ cuộc sớm.

Khởi đầu nhỏ giúp sai ở đâu sửa ở đó.

3. Tuổi 45 không phải quá muộn để bắt đầu lại

Nhiều người nghĩ rằng sau tuổi 40 chỉ nên cố giữ công việc hiện tại.

Nhưng thực tế, rất nhiều nghề dịch vụ, nghề thủ công hay kinh doanh nhỏ lại phù hợp với những người đã có kinh nghiệm sống, biết quản lý chi tiêu và hiểu khách hàng.

4. Một nguồn thu nhập phụ có thể trở thành nghề chính

Ban đầu, tôi chỉ xem việc bán đồ ăn là giải pháp tạm thời.

Nhưng chính công việc phụ ấy lại trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình trong giai đoạn khó khăn.

Không phải ai cũng cần mở bếp online, nhưng ai cũng nên chuẩn bị một kỹ năng dự phòng

Mất việc ở tuổi 45 từng là điều khiến tôi mất ngủ nhiều tháng.

Thế nhưng nếu được quay lại thời điểm đó, có lẽ tôi sẽ bớt sợ hãi hơn.

Bởi tôi hiểu rằng điều quan trọng không phải là giữ được một công việc mãi mãi, mà là luôn có khả năng tạo ra thu nhập bằng chính kỹ năng của mình.

Một căn bếp nhỏ tại nhà đã giúp tôi tìm lại sự tự tin, sự chủ động về tài chính và một hướng đi hoàn toàn mới cho nửa sau của cuộc đời.