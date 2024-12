Giáng sinh là dịp sum họp quan trọng của Hoàng gia Anh, với nhiều nghi thức và truyền thống được duy trì qua nhiều năm. Một trong những sự kiện chính là bữa tiệc Giáng sinh thịnh soạn, diễn ra vài ngày trước lễ Giáng sinh tại dinh thự Sandringham ở Norfolk. Mike Tindall, con rể của Vương nữ Anne, đã chia sẻ những điều thú vị về bữa tiệc này.

Năm 2019, trong chương trình podcast về bóng bầu dục "The Good, The Bad & The Rugby" của mình, Mike Tindall đã kể về trải nghiệm dự tiệc Giáng sinh cùng Hoàng gia. Anh cho biết, bữa tiệc được tổ chức rất long trọng, với khoảng 70 người tham dự, chia thành 7 bàn tiệc. Tuy nhiên, chỉ có các thành viên lớn tuổi và quan trọng mới được ngồi cùng bàn, còn trẻ em, bao gồm cả Hoàng tử Louis, được sắp xếp dùng bữa ở một phòng riêng.

Khi được hai người dẫn chương trình James Haskell và Alex Payne hỏi đùa về vị trí chỗ ngồi của mình, Mike Tindall hài hước trả lời: "Đây là bữa trưa gia đình, có bảy bàn nên phải có khoảng 70 người chúng tôi ở đó. Bọn trẻ có bàn riêng của chúng trong một phòng khác".

Năm nay, Vua Charles III đã chủ trì bữa tiệc trước Giáng sinh vào ngày 19/12 tại Cung điện Buckingham. Sự kiện này dành riêng cho các thành viên cấp cao của Hoàng gia và những người thân trong gia đình không tham dự lễ Giáng sinh tại Sandringham. Nhiều thành viên Hoàng gia đã được trông thấy đến Cung điện Buckingham hôm đó, bao gồm cả Quốc vương và Hoàng hậu, Công tước và Nữ công tước xứ Edinburgh, Công chúa Beatrice và chồng Edoardo Mapelli Mozzi, Công chúa Eugenie và chồng Jack Brooksbank.

Ngoài ra còn có Lord Frederick Windsor cùng vợ Sophie Winkleman và con gái Isabella, Công tước xứ Kent, Vương tôn và Công nương Michael xứ Kent cùng một số thành viên khác của Hoàng gia. Đáng chú ý là Vương tử Andrew đã vắng mặt trong bữa tiệc này do những lùm xùm liên quan đến một doanh nhân người Trung Quốc. Văn phòng của Vương tử Andrew cho biết ông đã "chấm dứt mọi liên hệ" với doanh nhân này ngay khi có những lo ngại đầu tiên. Vương tử Andrew cũng không tham dự lễ Giáng sinh tại Sandringham.

a

Trong khi đó, Thân vương và Vương phi xứ Wales đã không tham dự bữa tiệc tại Cung điện Buckingham vì đã có mặt tại Amner Hall ở Norfolk để bắt đầu kỳ nghỉ Giáng sinh. Hoàng tử Louis cũng đã xuất hiện cùng mẹ tại buổi hòa nhạc Giáng sinh thường niên, cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa cậu bé và chú Mike.

Theo Express