Bí mật sống còn: Tại sao phụ nữ nhất định phải có quỹ đen?

Sai lầm chết người của phụ nữ khi bước vào hôn nhân là dốc hết ruột gan, tài sản, thu nhập vào cái gọi là "của chung". Bí mật mà bạn cần phải sống để bụng chết mang theo chính là: Bạn thực sự có bao nhiêu tiền. Đừng bao giờ phơi bày hết cho chồng biết.

Tình yêu là thứ dễ thay đổi nhất

Người đàn ông hôm nay thề non hẹn biển, yêu thương bạn hết lòng, nhưng chẳng có gì đảm bảo ngày mai anh ta vẫn y nguyên như vậy.

Đừng nghĩ hôm nay anh ấy yêu mình đến vậy nghĩa là cả đời này cũng thế. Tình yêu của đàn ông là điều không thể đoán định trước. Ngoài kia có biết bao nhiêu cám dỗ, vợ lại ngày một cũ kỹ, xấu xí, già nua, lấy gì đảm bảo chồng sẽ không bị rung động bởi người phụ nữ khác? Cuộc đời không có gì là chắc chắn, đừng đặt cược tất cả vào lòng dạ một con người để rồi sau này phải thốt lên hai từ "giá như" .

Khi đó, phụ nữ có một khoản tích góp riêng chắc chắn sẽ hoàn toàn yên tâm và sống tốt cho mình cho dù có chuyện gì xảy ra.

Luôn giữ một "đường lùi" cho chính mình

Việc công khai hết thu nhập hay tài sản thừa kế từ cha mẹ không phải là chân thành, mà là ngây thơ. Hãy luôn giữ lại một phần cho riêng mình. Số tiền đó không chỉ là vật chất, mà là sự bảo đảm cho tôn nghiêm và sự an toàn của bạn khi giông bão bất ngờ ập đến.

Cuộc sống hôm nay tốt đẹp nhưng chưa chắc ngày mai đã thế, sẽ có những thứ từ trên trời rơi xuống mà không có tiền không thể giải quyết được. Có thể là người này người kia ốm đau, vợ/chồng mất việc hay vận đen ập đến… Chẳng ai nói trước được gì!

Muốn biếu tặng bố mẹ đẻ, người thân trong gia đình

Sau khi kết hôn, việc làm kinh tế trong gia đình hầu như sẽ có sự chênh lệch, người làm được nhiều hơn và người sẽ đóng góp ít hơn. Lúc này, người làm được ít tiền hơn muốn chi tiêu một khoản gì riêng cho bố mẹ đẻ hay anh em ruột thịt sẽ cảm thấy ái ngại với bạn đời.

Việc có quỹ đen sẽ giúp họ chủ động hơn trong việc giúp đỡ người thân trong nhà, giúp đỡ bạn bè thân thiết mà không nhất thiết phải nói với chồng, nếu số tiền đó là tiền mà người vợ kiếm ra.