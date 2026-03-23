Bí mật showbiz vừa bị lộ: 1 cặp "phim giả tình thật" đã có con đầu lòng, nhóc tỳ hiện 3 tuổi và được giữ kín bưng!

Cầu hôn, cưới hỏi, sinh con... là sự kiện trọng đại, hạnh phúc trong cuộc đời mỗi con người. Tuy nhiên, do đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp và vẫn còn trẻ, không ít ngôi sao Cbiz đã chọn giữ bí mật tuyệt đối về chuyện tình cảm của mình. Theo blogger Lưu Đại Chùy, 2 diễn viên hạng A, thuộc hàng đỉnh lưu ở showbiz Hoa ngữ phải lòng khi đóng chung phim, đã có con đầu lòng với nhau.

Họ chính thức yêu đương vào năm 2020, đến nay đã bí mật bên nhau được 6 năm. Năm 2023, mỹ nhân hàng đầu mang thai rồi sinh con. Người đẹp này từng bị chụp được ảnh nghi mang thai khi xuất hiện với vóc dáng thay đổi rõ rệt, vòng eo to. Tuy nhiên, các fan đã phủ nhận và cho biết thần tượng của mình chỉ là tăng cân và mặc áo khoác lông to cho nên dáng người mới trông tròn trịa hơn bình thường.

Theo Lưu Đại Chùy, con của cặp "phim giả tình thật" này hiện đã 3 tuổi và em bé đang được nhà ngoại nuôi dưỡng kín đáo ở quê để bố mẹ chuyên tâm phát triển sự nghiệp. Hầu như những người thân cận với cặp đôi đều biết chuyện cả hai đã có con chung, nhưng vì tôn trọng cuộc sống riêng tư của họ nên tuyệt nhiên chẳng ai hé răng 1 lời.

Blogger giải trí hàng đầu Lưu Đại Chùy cho biết 1 cặp phim giả tình thật trong showbiz Hoa ngữ đã yêu nhau 6 năm và con con chung 3 tuổi.

Từ tiết lộ của Lưu Đại Chùy, cư dân mạng đã tiến hành khoanh vùng được 2 cặp đôi Cbiz được cho là đã bí mật có con chung 3 tuổi. Đối tượng bị nghi vấn là Lưu Hạo Nhiên - Châu Đông Vũ, Địch Lệ Nhiệt Ba - Hoàng Cảnh Du.

Lưu Hạo Nhiên và Châu Đông Vũ vướng nghi vấn hẹn hò từ năm 2020 sau khi hợp tác trong bộ phim điện ảnh Lửa Trên Bình Nguyên. Tháng 9/2022, cặp sao bị paparazzi tóm gọn cảnh cùng nhau đi chơi tennis, rồi trở về nhà nam thần 9X. Thời điểm tin tức hẹn hò nổ ra đã gây chấn động mạng xã hội bởi khi đó Châu Đông Vũ là Ảnh hậu hàng đầu showbiz, còn Lưu Hạo Nhiên được xem là "bạn trai quốc dân" và là nam diễn viên trẻ có tiềm năng thống trị giới giải trí trong tương lai.

Hôm 16/3 vừa qua, cặp sao này dính tin kết hôn. Nguồn cơn của nghi vấn bắt nguồn từ 1 bài đăng ẩn danh trên Douban có nội dung: “Ảnh hậu sau 90 và tiểu sinh điện ảnh sau 95 đã định ngày cưới, sẽ chọn ngày lành để công bố (với công chúng)”. Ngay sau đó, Lưu Đại Chùy đã tiết lộ về việc 1 cặp sao phim giả tình thật đã có 3 tuổi. Sự trùng hợp này khiến dân tình đổ dồn nghi vấn vào Lưu Hạo Nhiên và Châu Đông Vũ. Tính đến thời điểm hiện tại, cả Châu Đông Vũ - Lưu Hạo Nhiên đều chưa chính thức lên tiếng về thông tin kết hôn, có con đang được lan truyền khắp mạng xã hội.

Lưu Hạo Nhiên và Châu Đông Vũ bị nghi là cặp đôi đã có con chung 3 tuổi nhưng giấu nhẹm mà Lưu Đại Chùy nhắc đến.

Tuy nhiên, dựa trên dữ kiện của Lưu Đại Chùy, đa số khán giả Trung Quốc đều tin rằng cặp đôi được nhắc đến chính là Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du. Mốc thời gian hẹn hò, tin đồn mang thai và profile cả 2 đều trùng khớp 1 cách bất ngờ với danh tính 2 nghệ sĩ được Lưu Đại Chùy hé lộ.

Hoàng Cảnh Du vướng nghi vấn hẹn hò với Địch Lệ Nhiệt Ba từ năm 2020, sau khi hợp tác chung phim Hạnh Phúc Trong Tầm Tay. Cả 2 lộ nhiều bằng chứng cho thấy họ đang yêu. Trên phim trường, Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du có nhiều cử chỉ thân mật trên mức đồng nghiệp. Cặp sao cùng sinh năm 1992 từng bị phát hiện thuê chung vệ sĩ, hợp tác với cùng một stylist hay lộ không gian sống tương đồng.

Tháng 10/2020, Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba bị tung bằng chứng đeo vòng cổ giống nhau. Thiết kế của chiếc vòng giống số 8, đọc thành "Ba Ba", trùng tên của mỹ nhân Tân Cương. Đầu năm 2023, 1 nguồn tin cho biết Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba cùng sang châu Âu du lịch. Tháng 2/2024, 1 cư dân mạng đăng bài nói rằng đã tình cờ gặp Hoàng Cảnh Du và mỹ nhân Tân Cương đi du lịch Thái Lan. Tuy nhiên suốt nhiều năm, dù vướng tin hẹn hò ầm ĩ, cặp sao 9X đều chọn im lặng khi không xác nhận và cũng chẳng phủ nhận. Chính sự "mập mờ" này lại khiến dân tình tin chắc rằng họ có mối quan hệ tình ái thực sự với nhau.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du vướng nghi vấn bí mật hẹn hò suốt 6 năm qua

Đáng chú ý, Địch Lệ Nhiệt Ba từng có giai đoạn biến mất khỏi showbiz, không đóng phim và không dự sự kiện từ năm 2023 đến năm 2024, dù trước đó mỹ nhân Tân Cương rất chăm chỉ hoạt động nghệ thuật. Khi xuất hiện trở lại, ngoại hình cô tăng cân thấy rõ, thậm chí đổi sang phong cách mặc những chiếc áo to rộng, giấu dáng. Do đó, không ít khán giả tin rằng Địch Lệ Nhiệt Ba đã bí mật mang thai, sinh con cho Hoàng Cảnh Du.

Nhiệt Ba từng bất ngờ ở ẩn vào năm 2023-2024. Thời điểm đó, cô cũng mặc đồ rộng giấu dáng. Vì vậy, dân tình có cơ sở tin rằng mỹ nhân Tân Cương đã lặng lẽ sinh con cho Hoàng Cảnh Du.

