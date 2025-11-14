Hỷ sự Vbiz: 1 Á hậu và doanh nhân bí mật tổ chức lễ đón dâu vào hôm nay!

Những ngày cuối năm, hội mỹ nhân Vbiz thi nhau chạy "KPI" đồng loạt thông báo theo chàng về dinh. Sau Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Hương Liên... thì thêm 1 Á hậu Vbiz cũng chính thức lên xe hoa là Đặng Hoàng Tâm Như. Cô được bạn trai doanh nhân cầu hôn vào đầu năm 2025, cả hai tổ chức lễ dạm ngõ, ăn hỏi theo đúng nghi thức truyền thống. Thời gian qua, Tâm Như nhiều lần úp mở cùng chồng đi chụp ảnh, may váy cưới... để chuẩn bị cho ngày trọng đại. Theo thông tin trên thiệp mời, hôn lễ của Tâm Như diễn ra ở khách sạn sang xịn nhất nhì tại TP.HCM vào ngày 16/11.

Thế nhưng vào chiều 14/11, Tâm Như bất ngờ "đánh úp" hé lộ những hình ảnh trong lễ đón dâu diễn ra tại Vũng Tàu. Theo đó, nhà trai đã thực hiện nghi thức đón cô dâu và gia đình nhà gái theo đúng phong tục truyền thống trước khi tổ chức tiệc chiêu đãi khách mời. Tâm Như diện chiếc áo dài tinh tế, có điểm nhấn là khăn choàng sang trọng, kiêu kỳ. Không gian cưới của cặp đôi ngập tràn hoa tươi, bên trên có chữ "Ân - Như" - tên cô dâu chú rể đặt ở trung tâm. Tâm Như nhận được nhiều lời chúc phúc, đa phần đều khen nhan sắc cô dâu ngày càng xinh xắn và mặn mà.

Á hậu Tâm Như và chồng doanh nhân đã tổ chức lễ đón dâu vào sáng 14/11

Không gian cưới của cặp đôi phủ đầy hoa tươi

Tâm Như diện áo dài đơn giản nhưng cực xinh xắn

Tâm Như rạng rỡ trước thềm hôn lễ quy tụ dàn sao Vbiz

Tâm Như sinh năm 1999, quê Thừa Thiên Huế, cao 1,75 m, số đo 81-63-90 cm. Tâm Như đăng quang Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2023, từng vào top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, góp mặt trong show diễn của nhiều nhà thiết kế. Tâm Như từng trải qua cuộc sống khó khăn khi quyết định từ Huế vào TP.HCM để học tập và làm việc. Thời điểm mới đăng quang Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2023, Tâm Như cho biết chỉ muốn tập trung phát triển bản thân để mai sau có thể tìm được một người phù hợp. Cô mong muốn đàng trai là một người ấm áp, yêu thương gia đình, trân trọng phụ nữ và không cần quá giàu có.

Hôn phu của Tâm Như tên Đức Ân, sinh năm 1990, là doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ. Cặp đôi đã tổ chức lễ dạm ngõ, ăn hỏi vào tháng 4/2025. Tâm Như chia sẻ về chồng: "Anh luôn lắng nghe và cho tôi lời khuyên từ kinh nghiệm sống, dạy tôi cách tạo năng lượng tích cực, sống vui vẻ. Nhờ vậy, tôi ít khi buồn hay yếu đuối như trước".

Cặp đôi đã có 1 năm để cùng nhau chuẩn bị cho hôn lễ