Bí mật kinh hoàng của tài tử "Chuyện Tình Paris" sau 22 năm mới được công bố

Mỗi lần nhắc tới tác phẩm truyền hình kinh điển 1 thời Chuyện Tình Paris, khán giả đều bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm đẹp khi cùng khóc cùng cười với các nhân vật trong phim. Bộ phim cũng là bệ phóng giúp nhiều diễn viên trở nên nổi tiếng rầm rộ khắp châu Á. Công chúng trước nay đều tưởng dàn sao Chuyện Tình Paris chỉ có những kỷ niệm đẹp đẽ với bộ phim này. Nhưng thật không ngờ nam chính của phim - Park Shin Yang, mới đây đã xuất hiện trên truyền hình bóc phốt ekip Chuyện Tình Paris, khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng.

Làm khách mời trên My Little Old Boy mới lên sóng vào hôm 2/3, Park Shin Yang đã có màn tái ngộ với nam thứ Chuyện Tình Paris - Lee Dong Gun. Trước ống kính, tài tử họ Park bất ngờ hé lộ về những góc khuất đầy đau đớn đằng sau những cảnh quay của bộ phim nói trên. Đáng chú ý, Park Shin Yang lần đầu công bố bí mật gây sốc được anh giấu kín suốt 22 năm qua: “Khi đang quay Chuyện Tình Paris ở Pháp, tôi bị chấn thương cột sống. Trong thời gian dài ở Pháp, tôi cứ phải nằm bẹp 1 chỗ và tiêm thuốc giảm đau liên tục. Thành thật mà nói, gần như xuyên suốt quá trình ghi hình cho bộ phim, tôi đã ở trong trạng thái mơ màng vì tác dụng phụ của thuốc”.

Tài tử họ Park nhớ lại khoảng thời gian đầy ám ảnh khi quay Chuyện Tình Paris: “Ngoại trừ lúc đứng trước ống kính, thời gian còn lại tôi đều phải chống nạng. Tôi đã cố gọi cho 1 bác sĩ để nhờ giúp đỡ nhưng chưa kịp nhấc máy gọi điện thoại cho ông ấy thì tôi đã ngã gục xuống rồi. Tôi được đưa đi cấp cứu và trải qua ca phẫu thuật ngay lập tức. Thế nhưng, vừa tỉnh dậy sau cơn mê man, người đầu tiên tôi thấy trước mắt mình lại là giám đốc sản xuất của bộ phim Chuyện Tình Paris”. Thì ra, Park Shin Yang vừa mới phẫu thuật xong còn chưa kịp bình phục đã bị ekip Chuyện Tình Paris bắt đi quay phim tiếp.

Park Shin Yang đã gắng gượng ghi hình Chuyện Tình Paris trong tình trạng bệnh tật lay lắt, thậm chí từng ngã gục tới mức phải đi cấp cứu. Ảnh: X

Park Shin Yang vừa có màn hội ngộ với Lee Dong Gun sau 22 năm Chuyện Tình Paris phát sóng. Ảnh: Naver

Park Shin Yang tiếp tục “phốt” đạo diễn Chuyện Tình Paris ngay trên sóng truyền hình mới đây: “Vừa mở mắt ra sau ca phẫu thuật là tôi đã thấy mặt đạo diễn rồi. Khuôn mặt ông ấy ghé sát lại gần tôi và nói ‘Shin Yang à, cậu phải dậy ngay thôi. Cả nước đang chờ cậu đấy’. Lúc đó, trông ông ấy không khác gì ác quỷ chứ chẳng phải thiên thần gì nữa”.

Song song với đó, Park Shin Yang cũng hoài niệm về lịch trình ghi hình đầy khắc nghiệt của đoàn phim Chuyện Tình Paris: “Thời đó, tôi chẳng có thời gian để ăn cơm, uống trà hay trò chuyện cùng các diễn viên khác. Điều duy nhất tôi nhớ là mình đã phải diễn xuất với 1 tâm thế vô cùng căng thẳng và đầy áp lực”. Tài tử Lee Dong Gun tiếp lời của đàn anh: “Môi trường sản xuất phim hồi đó rất khác so với bây giờ. Lịch trình vô cùng gấp gáp, chúng tôi vừa mới gặp mặt các diễn viên khác xong là đã phải bay gấp sang Paris ngay lập tức”.

Park Shin Yang vừa chia sẻ về những góc khuất đằng sau tác phẩm đình đám 1 thời Chuyện Tình Paris. Ảnh: Naver

Được biết, trong khoảng 10 năm qua, tình trạng sức khỏe của Park Shin Yang ngày càng giảm sút tới mức anh đã phải tạm dừng đóng phim và rời khỏi làng giải trí suốt từ năm 2019 tới nay. Trong lần làm khách mời trên kênh YouTube của MC kiêm nhà văn Kim Tae Jin cách đây không lâu, nam nghệ sĩ họ Park lần đầu chia sẻ về khoảng thời gian phải chống chọi với đủ loại bệnh tật: “Sau thời gian dài miệt mài diễn xuất, cơ thể tôi bỗng suy sụp. Tôi phải phẫu thuật lưng 4 lần, sau đó lại gặp vấn đề về tuyến giáp. Cơ thể đã phát tín hiệu từ lâu nhưng tôi không nhận ra, cho đến khi không thể gượng dậy được nữa thì mới đi phẫu thuật”.

Dù đã ngưng đóng phim từ lâu nhưng Park Shin Yang khẳng định anh vẫn chưa giải nghệ: “Diễn viên là nghề không có khái niệm giải nghệ. Nếu có vai diễn phù hợp với độ tuổi và hoàn cảnh, tôi vẫn sẵn sàng tham gia. Tôi vẫn liên tục cân nhắc về những bộ phim điện ảnh và truyền hình hay, trăn trở xem mình nên làm điều gì thì sẽ tạo nên sự thú vị”.

Trong giai đoạn đóng băng sự nghiệp diễn xuất, Park Shin Yang đã chuyển sang làm họa sĩ chuyên nghiệp từ năm 2019 tới nay. Sau nhiều năm miệt mài theo nghiệp cầm cọ, tài tử họ Park đã hoàn thành hơn 130 bức tranh, khiến khán giả không khỏi trầm trồ.

Anh đã tổ chức triển lãm nghệ thuật mang tên The Fourth Wall cách đây 2 năm. Và sắp tới đây, nam ngôi sao sẽ tiếp tục mở triển lãm tại Bảo tàng nghệ thuật trung tâm Sejong.

Nam tài tử đã chuyển sang làm họa sĩ trong giai đoạn rời xa ánh đèn sân khấu. Anh sở hữu gia tài hội họa đồ sộ với hơn 130 tác phẩm. Ảnh: Nate

Park Shin Yang sinh năm 1968, bước chân vào làng giải trí xứ kim chi khá muộn, khi đã 28 tuổi. Nam nghệ sĩ nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ loạt tác phẩm truyền hình ăn khách như Chuyện Tình Paris, Họa Sĩ Gió, Cuộc Chiến Kim Tiền,...