Chúng ta thường nghe nói đến ngày sinh, năm sinh ảnh hưởng đến vận mệnh, nhưng ít ai để ý rằng giờ sinh cũng mang một “mã số” riêng, phản ánh tính cách và cách một người tiếp cận tiền bạc. Trong tử vi, 4 khung giờ Dần - Thân - Tỵ - Hợi được gọi là “tứ mã”, tượng trưng cho sự dịch chuyển, hành động và biến động. Người sinh vào các giờ này thường có xu hướng không đứng yên, luôn tìm cơ hội mới, vì vậy tiền bạc đến nhanh nhưng cũng đi nhanh. Hiểu rõ đặc điểm này không phải để mê tín, mà để nhìn lại bản thân và điều chỉnh cách quản lý tài chính một cách thực tế hơn.

Giờ sinh không chỉ là con số, mà là “nhịp sống” của mỗi người

Nhiều người nghĩ giờ sinh chỉ là một thông tin hành chính, nhưng trong góc nhìn văn hóa phương Đông, đó là thời điểm năng lượng tự nhiên chuyển động mạnh nhất. Mỗi khung giờ đại diện cho một trạng thái khác nhau: có giờ thiên về tĩnh, có giờ thiên về động.

“Tứ mã” gồm giờ Dần (3h-5h), Thân (15h-17h), Tỵ (9h-11h) và Hợi (21h-23h) đều là những khung giờ mang tính “chuyển động”. Người sinh vào các giờ này thường có xu hướng không thích ổn định lâu dài, mà luôn muốn thay đổi, thử nghiệm, dịch chuyển.

Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến cách họ kiếm tiền: Không chờ đợi, không an phận, mà chủ động tìm cơ hội.

Người sinh giờ Dần: Dám nghĩ dám làm, tiền đến từ sự liều lĩnh

Những người sinh vào giờ Dần thường có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và không ngại thử thách. Họ là kiểu người “thấy cơ hội là nhảy vào”, thậm chí đôi khi chưa chuẩn bị đủ.

Điểm mạnh của họ là sự nhanh nhạy và tinh thần dấn thân. Trong công việc, họ dễ trở thành người tiên phong, người mở đường. Chính vì vậy, tiền bạc thường đến từ những quyết định táo bạo: Đầu tư sớm, đổi nghề nhanh, dám bỏ vùng an toàn.

Nhưng điểm yếu cũng nằm ở đó. Vì quá quyết liệt, họ dễ đưa ra quyết định tài chính theo cảm xúc. Kiếm được nhanh, nhưng nếu không có kế hoạch giữ tiền, thì cũng dễ “trắng tay” nhanh không kém.

Bài học với người sinh giờ Dần là hãy giữ lại một phần tiền trước khi nghĩ đến việc tiếp tục “đánh lớn”.

Người sinh giờ Thân: Kiếm tiền bằng trí tuệ và sự tính toán

Nếu giờ Dần là hành động, thì giờ Thân là trí tuệ. Những người sinh vào giờ này thường giỏi phân tích, quan sát và đánh giá tình huống.

Họ không lao vào cơ hội một cách bốc đồng, mà thường cân nhắc kỹ: Lợi ích là gì, rủi ro ra sao, thời điểm có phù hợp không. Vì vậy, tiền bạc của họ thường đến từ những quyết định có tính toán: đầu tư, kinh doanh, hoặc các công việc cần đầu óc chiến lược.

Điểm mạnh là ít khi “ngã đau” về tài chính. Nhưng điểm yếu là đôi khi quá thận trọng, bỏ lỡ cơ hội lớn. Người sinh giờ Thân thường không thiếu tiền, nhưng để giàu nhanh thì lại cần học cách “mạnh dạn đúng lúc”.

Người sinh giờ Tỵ: Khéo léo, linh hoạt, tiền đến từ các mối quan hệ

Giờ Tỵ là khung giờ của sự mềm dẻo và tinh tế. Người sinh vào giờ này thường có khả năng giao tiếp tốt, biết cách ứng xử và tạo dựng mối quan hệ.

Tiền bạc của họ không đến từ một nguồn cố định, mà thường đến từ nhiều hướng khác nhau: hợp tác, giới thiệu, làm thêm, hoặc những cơ hội bất ngờ thông qua người quen.

Họ có khả năng “xoay tiền” tốt, ít khi rơi vào cảnh bế tắc. Nhưng cũng vì vậy mà tiền đến rồi đi liên tục, khó tích lũy nếu không có kế hoạch dài hạn. Điểm quan trọng với người sinh giờ Tỵ là học cách giữ tiền, thay vì chỉ giỏi kiếm tiền.

Người sinh giờ Hợi: Dễ kiếm tiền nhưng cũng dễ “tiêu vì cảm xúc”

Những người sinh vào giờ Hợi thường sống tình cảm, thoải mái và có phần “thuận theo dòng chảy”. Họ không quá đặt nặng chuyện tiền bạc, nhưng lại có duyên với tiền.

Cơ hội đến với họ một cách tự nhiên, đôi khi là nhờ may mắn, đôi khi là nhờ sự giúp đỡ của người khác. Họ không quá bon chen nhưng vẫn có nguồn thu ổn định.

Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất là tiêu tiền theo cảm xúc. Khi vui có thể chi mạnh tay, khi buồn lại mua sắm để giải tỏa. Vì vậy, dù kiếm được không ít, họ vẫn dễ rơi vào trạng thái “có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu”. Người sinh giờ Hợi cần học cách kiểm soát cảm xúc trong chi tiêu, nếu không muốn tiền cứ “đến rồi lại đi”.

“Tứ mã”: Kiếm tiền nhanh, nhưng giữ tiền mới là bài toán khó

Điểm chung của 4 khung giờ này là sự linh hoạt, năng động và không đứng yên. Họ thường không chấp nhận cuộc sống quá ổn định, mà luôn muốn thay đổi để tốt hơn.

Chính điều này giúp họ dễ kiếm tiền hơn nhiều người khác. Nhưng cũng chính điều này khiến tiền bạc của họ không ổn định. Có người làm 1 năm kiếm bằng người khác 3 năm, nhưng lại không giữ được bao nhiêu. Có người liên tục đổi công việc, thu nhập tăng nhưng tài khoản vẫn không tích lũy. Vì vậy, nếu bạn thuộc “tứ mã”, điều quan trọng không phải là kiếm thêm bao nhiêu, mà là giữ lại được bao nhiêu.

Những phân tích về giờ sinh không phải là “định mệnh”, mà chỉ là một góc nhìn để hiểu bản thân. Thực tế, rất nhiều người sinh cùng một giờ nhưng cuộc sống hoàn toàn khác nhau. Điều quyết định vẫn là cách bạn hành động mỗi ngày.

Nếu bạn là người dám làm như giờ Dần, hãy học thêm sự kỷ luật. Nếu bạn là người tính toán như giờ Thân, hãy học thêm sự quyết đoán. Nếu bạn linh hoạt như giờ Tỵ, hãy học cách tích lũy. Nếu bạn sống cảm xúc như giờ Hợi, hãy học cách kiểm soát chi tiêu. Hiểu mình là bước đầu để thay đổi. Và khi biết mình dễ kiếm tiền nhưng cũng dễ mất tiền, bạn sẽ biết cách giữ lại những gì xứng đáng thuộc về mình.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)