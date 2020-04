Bí mật của người sống trăm tuổi: Phòng ngừa ung thư và trì hoãn lão hóa không thể thiếu chất này

Hiện tại, các nghiên cứu đã xác minh rằng hơn 490 bệnh có liên quan đến thiếu hụt selen, chẳng hạn như khối u, bệnh mạch vành, xơ cứng động mạch, tiểu đường, bệnh xương khớp... Thiếu hụt selen cũng dễ bị cận thị, đục thủy tinh thể, bệnh võng mạc, bệnh đáy mắt, thoái hóa điểm vàng…



Có ba loại peroxidase trong cơ thể có thể kiểm soát các gốc tự do (gốc tự do là các chất có hại làm tăng tốc độ lão hóa), đó là superoxide effutase, glutathione peroxidase và catalase. Sự hiện diện của ba loại enzyme này có thể kiểm soát và loại bỏ tác hại của các gốc tự do đối với cơ thể con người, cũng có thể ngăn ngừa lão hóa.

Khi con người già đi, khả năng tiết ra peroxidase của cơ thể sẽ mất dần, thúc đẩy đáng kể quá trình lão hóa. Nếu hàm lượng selen không đủ, hoạt động của tổng glutathione peroxidase trong cơ thể con người sẽ giảm. Tất nhiên, nó sẽ làm suy yếu khả năng kiểm soát các gốc tự do của cơ thể. Nếu trong cơ thể có đủ selen để tăng hoạt động của các enzyme, rất có lợi cho việc chống lão hóa, đồng thời góp phần làm tăng tuổi thọ.

Một nhà nghiên cứu Phần Lan đã chia 30 người, có độ tuổi trung bình 76 thành 2 nhóm. Một nhóm được bổ sung natri selenium, selen hữu cơ và vitamin E mỗi người mỗi ngày, nửa còn lại trong nhóm chỉ dùng giả dược mà không có selen và vitamin E.

Sau khi dùng nó được 2 tháng, nhóm bổ sung selen cho thấy sự cải thiện đáng kể về trầm cảm, khả năng tự chăm sóc, giảm lo lắng và mệt mỏi, tăng cường tỉnh táo và quan sát môi trường xung quanh. Selen máu, selen nước tiểu, glutathione peroxidase, vitamin E huyết tương và các xét nghiệm sinh hóa khác cũng đã được cải thiện đáng kể.

Selen được xem là "sát thủ" của bệnh ung thư

Ăn nhiều các thực phẩm có chứa selen giúp phòng ngừa ung thư.

Trong cơ thể con người, selen tham gia vào quá trình ngăn chặn sự phát sinh và phát triển của tế bào ung thư. Các thử nghiệm lâm sang tại Mỹ những năm 1990 đến 2005 đã cho thấy selen có tác dụng làm giảm nguy cơ mắc ung thư phổi, đại trực tràng và đặc biệt là làm giảm tới 65% nguy cơ mắc ung thư tiền liệt tuyến.

Trong một vài nghiên cứu dịch tễ học, người ta cũng thấy có sự giảm rõ rệt nồng độ selen trong máu của bệnh nhân bị ung thư phổi, vú, đại tràng, dạ dày so với người bình thường trong vùng.

Nguồn thực phẩm chứa selen

Selen có mặt trong các loại cá (cá thu, cá ngừ, cá cơm, cá trích, cá chỉ vàng, cá hồi, cá mòi) trong đó cá biển có nhiều selen hơn cả. Selen cũng có ở động vật có vỏ (hàu, sò điệp, tôm hùm), trong nấm, lòng đỏ trứng, thịt, cơ quan nội tạng của động vật như tim, gan, thận.

Trong số các loại rau, ví dụ như rau cải, măng tây, đậu Hà Lan, bắp cải Trung Quốc, bí ngô, hành tây, cà chua, tỏi tươi, nấm tươi, các loại đậu... Các loại ngũ cốc nguyên hạt, hạt hướng dương, quả hạch, men bia, mầm lúa…. đều chứa một lượng selen nhất định.

Hàng ngày cơ thể chúng ta cần khoảng 0,05 – 0,10mg selen.

Lưu ý: Selen dễ bị phá hủy khi thực phẩm được tinh chế hoặc chế biến qua nhiều công đoạn. Ăn nhiều loại thực phẩm thô chưa qua chế biến cũng là một cách tốt để có selen trong chế độ ăn uống của bạn.

Tác dụng phòng chống ung thư, tim mạch… của selen được tăng cường với sự có mặt của vitamin E hoặc vitamin C (Nghiên cứu SU.VI.MAX – Pháp). Vì vậy, hãy bổ sung vào khẩu phần ăn của bạn một số thực phẩm giàu selen và giàu vitamin E, C cùng với nhau.

Hàng ngày, cơ thể chúng ta cần khoảng 0,05 – 0,10mg selen. Đối với những người khỏe mạnh và có một chế độ ăn uống cân bằng sẽ nhận được đầy đủ selen cho cơ thể. Nhưng ở những người hút thuốc lá, uống rượu, dùng thuốc ngừa thai…thì lượng selen trong cơ thể có thể bị hạ thấp. Một số bệnh cũng có thể gây cản trở sự hấp thu selen như: bệnh Crohn, bệnh viêm loét đại tràng, người mới phẫu thuật…

Nguồn: Aboluowang