Bí mật của Lee Hyori và chồng suốt 13 năm qua bại lộ

Sáng 18/10, tờ Sports Chosun cho hay, Lee Hyori vừa xuất hiện trên chương trình Love War (đài JTBC) và có những chia sẻ gây bão về cuộc hôn nhân với nhạc sĩ Lee Sang Soon. Trong tập phát sóng này, ban đầu Lee Hyori cùng ban cố vấn đưa ra những lời khuyên cho 1 cặp đôi vận động viên thể hình đang cãi nhau vì có bất đồng liên quan đến thứ tự sử dụng phòng tắm. Trước ống kính, Lee Hyori tỏ ra ngạc nhiên trước lý do khiến cặp đôi trở nên bất hòa: “2 bạn không thể ngâm bồn cùng nhau sao? 2 bạn chưa từng tắm chung à? Chuyện chẳng có gì to tát mà cũng cãi nhau cho được”.

Chứng kiến thái độ của Lee Hyori, Seo Jang Hoon đã không giấu nổi vẻ bất ngờ, đồng thời tò mò dò hỏi đàn em: “Em thích ngâm bồn chung với người khác không?”. Tiền bối vừa dứt lời, mỹ nhân họ Lee không ngần ngại tiết lộ về cuộc sống thường ngày với ông xã Lee Sang Soon: “Chúng em luôn ngâm bồn tắm cùng nhau. Đó là thời gian trò chuyện riêng tư của chúng em. Anh có biết điều đó tuyệt vời thế nào không?”. Thì ra Lee Hyori đã tắm chung cùng chồng suốt 13 năm qua kể từ sau khi kết hôn. “Nữ hoàng gợi cảm Kpop” còn hạnh phúc bày tỏ rằng, thời gian được ngâm mình trong bồn tắm cùng nhau từ lâu đã trở thành những giây phút riêng tư quý giá đối với vợ chồng cô.

Lee Hyori khẳng định vợ chồng cô đã duy trì thói quen tắm chung suốt 13 năm qua. Ảnh: Naver

Trước câu trả lời quá đỗi thành thật của Lee Hyori, Seo Jang Hoon liền tò mò thêm: “Lúc tắm mà ông xã nhìn thấy cơ thể em như vậy thì em có thấy thoải mái không?”. Lee Hyori không chút do dự, liền đáp lại đàn anh: “Anh ấy có nhìn hay không thì cũng chẳng sao cả. Cảm giác giống như em đang tự nhìn chính bản thân mình thôi mà”.

Những chia sẻ cởi mở của Lee Hyori đã khiến cho Seo Jang Hoon không khỏi kinh ngạc. Ảnh: Nate

Lee Hyori sinh năm 1979, được mệnh danh là “nữ hoàng Kpop” đời đầu và là “biểu tượng gợi cảm” bất biến của làng giải trí Hàn Quốc. Ra mắt vào năm 1998 với tư cách thành viên nhóm nhạc huyền thoại Fin.K.L, cô nhanh chóng vụt sáng thành ngôi sao hạng A khi bắt đầu sự nghiệp solo với bản hit quốc dân 10 Minutes. Với thần thái sắc sảo, phong cách thời trang dẫn đầu xu hướng và khả năng làm chủ sân khấu đầy mê hoặc, Lee Hyori chính là người định hình tiêu chuẩn vẻ đẹp “khỏe khoắn, tự do và phóng khoáng” cho phụ nữ Hàn Quốc thời bấy giờ.

Lee Hyori từng được xem là nữ hoàng gợi cảm của showbiz Hàn Quốc. Ảnh: X

Bên cạnh danh tiếng rực rỡ trong sự nghiệp, Lee Hyori còn được ngưỡng mộ bởi lối sống đầy cảm hứng và bản lĩnh. Sau thời kỳ đỉnh cao ở showbiz, cô lựa chọn cuộc sống bình lặng tại đảo Jeju cùng chồng là nhạc sĩ Lee Sang Soon, từ bỏ những hào nhoáng của giới thượng lưu để tìm về với thiên nhiên. Thông qua các chương trình thực tế như Hyori’s Homestay, nữ nghệ sĩ đã cho khán giả thấy hình ảnh Lee Hyori giản dị, rất khác với vẻ hào nhoáng trên sân khấu.

Được biết, Lee Hyori và ông xã quen biết qua lời giới thiệu của ca sĩ Jung Jae Hyung và phải mất đến hơn 1 năm, họ mới nhận ra tình cảm dành cho nhau. Trong ngày đầu gặp gỡ, giữa Lee Hyori - Lee Sang Soon bị bao phủ bởi bầu không khí ngượng ngùng. Nhạc sĩ Lee Sang Soon khi ấy đã đến cùng ăn uống với Jung Jae Hyung và Lee Hyori, rồi sau đó lái xe đưa nàng về nhà. Ông xã Lee Hyori tiết lộ lúc ấy anh bị “đơ” không phải vì không thích nữ ca sĩ, mà là không tin được bản thân mình vừa gặp “nữ hoàng gợi cảm” đình đám xứ Hàn. 1 năm sau, họ gặp lại tại concert của Jung Jae Hyung và đến lúc này, Lee Sang Soon mới có được số điện thoại của Lee Hyori. Sau khi kết thúc buổi concert, nhạc sĩ họ Lee nhắn tin hỏi Lee Hyori đã về nhà an toàn chưa nhưng cô không trả lời.

Bước ngoặt tình cảm của cặp đôi đã đến nhờ... 1 chú chó. Khi đó, Lee Sang Soon chuyển đến căn phòng gác mái và lúc này anh muốn nhận nuôi 1 chú chó bị bỏ rơi. Anh hoàn toàn không có kiến thức về các giống chó hay cách chăm sóc chúng nên đã gọi điện cho Jung Jae Hyung để “cầu cứu”.

Lúc này, nam ca sĩ họ Jung tiếp tục kết nối Lee Hyori với Lee Sang Soon vì “nữ hoàng gợi cảm Kpop” rất yêu động vật, là chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc thú cưng. Lee Hyori sau đó đã gửi cho Lee Sang Soon ảnh 1 chú chó tại trung tâm bảo vệ động vật, muốn cùng anh thu âm 1 bài hát cho chiến dịch bảo vệ động vật bị bỏ rơi và tình cảm giữa cặp đôi đã nảy sinh từ đây.

Ngay trước ngày thu âm, Lee Sang Soon đã bị tai nạn gẫy tay. Nhưng chẳng ai ngờ được rằng, tai nạn này cũng đã giúp cặp đôi xích lại gần nhau hơn. “Hyori biết chuyện và đem các món ăn tới. Lúc cô ấy đến, tôi đang cố dọn dẹp nhà cửa. Hyori đã hỏi rằng tay tôi có đau không và trái tim tôi đã lỡ nhịp từ khoảnh khắc đó. Đó là cơ hội để tôi nhìn thấy 1 Hyori hoàn toàn khác biệt so với những gì tôi biết” - Lee Sang Soon hào hứng kể lại. Hóa ra phía sau vẻ ngoài sang chảnh lạnh lùng trên sân khấu, ở ngoài đời Lee Hyori là người vô cùng ấm áp và quan tâm đến mọi người xung quanh.

Cặp đôi dần phải lòng nhau theo thời gian. Ảnh: Naver

Tới năm 2013, cặp đôi thông báo kết hôn trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Lee Sang Soon có thể không phải người đàn ông giàu có nhất, đẹp trai nhất từng theo đuổi Lee Hyori nhưng chắc chắn anh là người yêu thương cô chân thành nhất. Cuộc sống yên bình của cặp đôi tại đảo Jeju là niềm mong ước của biết bao nhiêu người.