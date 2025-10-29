“Ăn cưới online 10 ngày chưa chán” dường như là cảm nhận của cư dân mạng về hỷ sự Hoa hậu Đỗ Thị Hà và TGĐ Công ty TNHH Tập Đoàn Sơn Hải. Bởi sau đám cưới, cả Đỗ Hà và phía nhà chồng cô đều cởi mở hơn trong việc chia sẻ hình ảnh của TGĐ và phu nhân, loạt khoảnh khắc của cặp đôi trong quá khứ được chia sẻ rầm rộ.

Ảnh cưới của Đỗ Hà - Viết Vương ở châu Âu (Ảnh: Linh Lê Chí)

Trong đó, một thông tin khiến nhiều người bất ngờ là nhà Sơn Hải và gia đình Đỗ Thị Hà có mối quan hệ gắn bó thân thiết từ nhiều năm nay, không phải mới gần đây.

Cụ thể, từ tháng 11/2023, Đỗ Hà và bố đẻ cùng xuất hiện tại Lễ khánh thành quần thể lăng mộ và nơi thờ phụng của đại gia đình họ Nguyễn Viết ở Quảng Trị. Cũng tại đây, bố nàng Hậu còn lên sân khấu cắt băng khánh thành cùng ông Nguyễn Viết Hải và con rể tương lai Viết Vương.

Bố Đỗ Hà (ngoài cùng bên trái) lên cắt băng khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Viết cùng với Chủ tịch Nguyễn Viết Hải (thứ 3 từ trái sang) và con rể Nguyễn Viết Vương (ngoài cùng bên phải) (Ảnh chụp màn hình/ @tea83.2)

Đỗ Hà lên sân khấu chụp ảnh kỷ niệm còn Viết Vương vẫn tập trung nhìn vợ như thói quen (Ảnh chụp màn hình)

Chính từ những hình ảnh này, cư dân mạng tin rằng cặp đôi đã yêu nhau một thời gian dài trước lễ khánh thành. Đồng thời nhiều người khẳng định Đỗ Hà và gia đình được phía Sơn Hải tôn trọng từ lâu chứ không riêng gì trong đám cưới - nơi có sự xuất hiện của khách mời và truyền thông.

“2023 đã có vợ và bố vợ tham dự rồi đó. Yêu nhau cỡ đó cơ mà”, “Ủa? Năm 2023 khánh thành lăng mộ họ Nguyễn Viết mà đã có bố Hà và Hà tham gia rồi hả? Vậy là họ yêu nhau lâu lắm rồi ấy”, “Úi có cả bố vợ tham gia bên đằng nội. Chứng tỏ bạn này rất được lòng nhà chồng nè.. Và phía Sơn Hải cũng rất tôn trọng gia đình Hà luôn”, “Từ 2023 đã mời ông thông gia tương lai vào Quảng Trị cắt băng khánh thành kia rồi. Bảo sao 2 ông thân thiết quá”, “Đúng là nàng dâu được cả nhà chồng yêu thương, quý mến. Nhìn ảnh gia đình hạnh phúc thật. 2 em ấy cũng phải yêu nhau từ 2022 rồi ấy”,... là một số bình luận từ netizen.

Ngoài ảnh tại lễ khánh thành, nhiều khoảnh khắc khác của Đỗ Hà và Viết Vương cùng gia đình 2 bên từ năm 2023 đến nay cũng được chia sẻ. Nàng Hậu thường xuất hiện tại các dịp lễ Tết, đi du lịch cùng nhà chồng và tươi cười rạng rỡ chụp ảnh cùng mọi người.

Đỗ Hà (đứng, áo trắng) cùng với chồng và bố chồng khi đi du xuân cùng người thân đầu năm 2025 (Ảnh chụp màn hình/ @tea83.2)

Một bữa tiệc thân mật có sự góp mặt của cặp đôi và bố mẹ củng cố thông tin 2 gia đình đã gắn bó nhiều năm (Ảnh chụp màn hình/ @tea83.2)

Còn đây là 2 gia đình trên sân khấu đám cưới Đỗ Hà - Viết Vương (Ảnh chụp màn hình/ @cheng07.03)

Từ những chi tiết nhỏ nhưng đầy tình thân đó, có thể thấy mối quan hệ giữa 2 gia đình không đơn thuần là chuyện yêu đương của đôi trẻ, mà còn là sự gắn kết, thấu hiểu và tôn trọng từ cả hai phía. Đây cũng là một trong những lý do khiến đám cưới Đỗ Hà - Viết Vương gây sốt đến bây giờ.