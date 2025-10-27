Tháng 10 có lẽ là khoảng thời gian rộn ràng nhất của showbiz Việt. Đám cưới của Hoa hậu Đỗ Hà là một trong những sự kiện thu hút truyền thông nhất Vbiz năm nay.

Từ không gian cưới tinh tế đến diện mạo rạng rỡ của cô dâu, mọi chi tiết đều toát lên vẻ sang trọng, chỉn chu của nàng hậu bước vào gia đình hào môn.

Sau lễ cưới, netizen bắt đầu tò mò hơn về cuộc sống sau hôn nhân của Đỗ Hà đặc biệt là khả năng nữ công gia chánh của người đẹp xứ Thanh.

Đỗ Hà trổ tài nữ công gia chánh

Mới đây, người hâm mộ đã bất ngờ "đào mộ" đoạn clip Đỗ Hà vào bếp nấu chè bưởi được cô chia sẻ trên trang cá nhân. Dù chỉ là một video ngắn, nhưng lại nhanh chóng gây “bão” vì nàng hậu vừa khéo tay vừa tinh tế trong từng chi tiết. Bên cạnh thành phẩm vô cùng đẹp mắt, netizen cũng đặc biệt chú ý đến gu mua sắm đồ nhà bếp của cô nàng.

Không khó để nhận ra, Đỗ Hà khá yêu thích bộ nồi Fissler, thương hiệu nổi tiếng đến từ Đức được cô sử dụng trong video.

Fissler – “Mercedes của thế giới nồi chảo”

Fissler là thương hiệu có lịch sử hơn 175 năm, được sản xuất tại Đức với tiêu chuẩn kỹ thuật cao, nổi tiếng nhờ độ bền, khả năng giữ nhiệt tốt và thiết kế sang trọng.

Thép không gỉ sáng bóng, tay cầm cách nhiệt, đáy nồi 3 lớp giúp nấu nhanh và đều, nắp kính trong suốt dễ quan sát món ăn – tất cả tạo nên sự khác biệt mà những người yêu nấu nướng đều công nhận.

Sản phẩm được làm từ thép không gỉ 18/10, thuộc họ inox 304 chuyên dùng cho y tế và đồ gia dụng

Trên các diễn đàn nội trợ, Fissler được ví như “Mercedes trong thế giới nồi chảo” một khoản đầu tư xứng đáng cho căn bếp cao cấp. Không ít đầu bếp và người nội trợ sành bếp lựa chọn Fissler vì “dùng chục năm vẫn như mới”, vừa tiết kiệm năng lượng, vừa đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Tại Việt Nam, Fissler được phân phối chính hãng qua các hệ thống bán lẻ cao cấp, với giá dao động từ 7 đến 15 triệu đồng/bộ, tùy dòng sản phẩm. Dòng Fissler Original Pro Collection tương tự loại Đỗ Hà sử dụng có giá trung bình khoảng 12–18 triệu đồng, tương thích với bếp từ, bếp gas và cả lò nướng.

Các bài đánh giá của người tiêu dùng Việt đều ghi nhận Fissler là “bền, đẹp, xứng đáng đồng tiền bát gạo”. Với thiết kế tối giản, sang trọng, thương hiệu này đang được ưa chuộng trong nhóm khách hàng trẻ hướng đến phong cách sống bền vững và tinh tế trong đó có không ít nghệ sĩ và “dâu hào môn” Vbiz.

Nơi mua: - Germanysnt - Brandpartner

Các sản phẩm của Fissler có khá nhiều sự lựa chọn, bạn có thể tham khảo để lựa chọn:

- Bộ nồi Fissler Original Profi Collection 5 món: Bộ 5 món tiêu chuẩn, phù hợp gia đình muốn đầu tư một lần cho bộ nồi cao cấp.

- Bộ nồi Fissler Original Profi Collection 6 món: Nâng cấp hơn với số lượng món nhiều hơn, nếu bạn nấu nhiều hoặc muốn dư dụng cụ.

- Bộ nồi Fissler Original Profi Collection cao cấp: Phiên bản “cao cấp” hơn, giá cũng cao hơn đáng cân nhắc nếu bạn muốn nét sang trọng và tính năng mạnh hơn.

- Bộ nồi Fissler Original Profi 5 món giá thấp: Một lựa chọn giá “mềm” hơn cho bộ tương tự, cần kiểm tra nguồn gốc và đảm bảo chính hãng

- Bộ nồi inox cao cấp Fissler Original Profi 5 món: Phiên bản inox đặc biệt, nếu bạn ưu tiên chất liệu inox tốt.

- Chảo Fissler Original Profi 28cm: Nếu bạn chỉ muốn mua chảo (phụ kiện) thay vì bộ nồi đầy đủ, đây là lựa chọn phù hợp.

Hãy mua tại địa chỉ phân phối uy tín hoặc các hệ thống bán lẻ lớn có đại diện chính hãng. Kiểm tra sản phẩm có tem hàng nhập khẩu, số serial, “Made in Germany” hoặc sản xuất tại Đức đúng xuất xứ của thương hiệu Fissler.