Clip: Di Anh

Cuộc đời lênh đênh trên chiếc ghe nhỏ

Chiếc ghe dập dềnh giữa dòng sông, phía trước chất đầy những vỏ chai, lon nước ngọt đã được đập dẹp. Ở khoảng giữa, một không gian nhỏ được kê bằng vài tấm gỗ, quây lại bằng những miếng bạt. Đó gần như là nơi duy nhất người đàn ông cùng cô con gái có thể ngả lưng sau một ngày dài.

Bên trong ghe, đồ đạc chẳng có gì nhiều. Một chiếc nồi, vài chiếc ba lô đựng quần áo và vật dụng sinh hoạt thường ngày được treo gọn gàng. Chiếc hộp nhựa nhỏ có vài đồng tiền lẻ được người khác cho. Tất cả gần như là tài sản của hai cha con sau nhiều năm lênh đênh trên sông.

Chiếc ghe nhỏ chòng chành trên sông là nơi sinh sống, nghỉ ngơi và cũng là phương tiện mưu sinh của hai cha con ông Nguyễn Văn Bằng suốt nhiều năm qua (Ảnh: Di Anh)

Người đàn ông ấy là ông Nguyễn Văn Bằng. Hơn 20 năm qua, ông sống trên sông cùng cô con gái mắc bại não bẩm sinh từ năm 2 tuổi.

Trước khi có chiếc ghe làm nơi trú ngụ, cuộc sống của hai cha con còn chật vật hơn nhiều. Ông Bằng kể, ngày trước ông ở trên bờ, đi bán vé số để kiếm sống. Không có tiền mua xe, ông phải sắm một chiếc đai để cõng con trên lưng, vừa đi vừa bán vé số. Chỉ đến khi bán hết vé, hai cha con mới có thể trở về.

"Chú sống ở sông hai chục năm rồi. Lúc trước ở trên bờ đi bán vé số mà khổ lắm, đâu có tiền mua xe. Mình mua cái đai, cõng nó trên lưng, chứng nào bán hết vé số thì cõng về", ông Bằng nhớ lại.

Mang con theo trên những chặng đường mưu sinh dưới trời nắng mưa, ông không tránh khỏi những lời bàn tán. Có người thắc mắc, con đã mắc bệnh như vậy, tại sao ông còn đưa con đi khắp nơi, để con phải chịu cảnh đội nắng, đội mưa. Thậm chí, họ cho rằng ông đang hành hạ đứa trẻ.

Ông Bằng cõng con gái trên lưng (Ảnh: Di Anh)

Nhưng với ông Bằng, đưa con đi cùng không phải vì muốn con phải chịu khổ. Đó đơn giản là cách duy nhất ông có thể vừa kiếm sống, vừa chăm sóc đứa trẻ không thể tự mình xoay xở mọi việc.

"Người ta kêu chú, sao nó bị bệnh như vầy mà đem theo, đội nắng đội mưa đi bán vé số, hành hạ nó. Tình cảnh vậy chú chịu không nổi nên mới ráng bán rồi kiếm được vốn mua chiếc xuồng để ra sông ở", ông kể.

Chiếc xuồng khi ấy trở thành một lựa chọn để hai cha con có chỗ nương thân, cũng giúp ông thuận tiện hơn trong việc mưu sinh. Từ đó, cuộc sống của họ gắn với những con nước lên xuống, những chuyến đi nhặt ve chai và những ngày chẳng biết sẽ kiếm được bao nhiêu tiền.

Công việc của ông Bằng bắt đầu từ khoảng 6 giờ sáng và kéo dài đến 4 giờ chiều. Hai cha con đi dọc sông để nhặt ve chai. Có khi gặp người gặp nạn, ông còn tham gia vớt thi thể; có người nhảy cầu, ông tìm cách cứu người.

Đến khoảng 6h30-7h tối, ông lại đưa ghe xuống những quán ăn, hàng quán để nhặt vỏ lon hoặc nhận những chiếc lon người ta cho. Cứ thế, một ngày của hai cha con nối tiếp bằng những công việc không tên, miễn sao có thêm chút tiền trang trải cuộc sống.

Mỗi ngày, hai cha con bắt đầu công việc từ khoảng 6 giờ sáng, đi dọc các tuyến sông để nhặt ve chai (Ảnh: Di Anh)

Thu nhập từ việc nhặt ve chai cũng chẳng ổn định. Nếu chỉ có vỏ lon, ông kiếm được khoảng 70.000-100.000 đồng mỗi ngày. Hôm nào nhặt được nhiều sắt, số tiền có thể lên đến vài trăm nghìn đồng. Nhưng cũng có những ngày trắng tay.

"Có ngày không kiếm được đồng nào nữa, cả tuần được năm chục ngàn vì nắng mưa mình không đi được. Mưa gió mình đi xuồng nó dột nát hết trơn, nước tạt vào ướt nữa", ông Bằng nói.

Chiếc ghe vừa là phương tiện kiếm sống, vừa là nơi ăn ngủ, sinh hoạt của hai cha con. Những hôm trời mưa, nước tạt vào bên trong, mọi thứ đều có thể ướt sũng. Còn chuyện ăn uống, ông có gì thì dùng nấy, chẳng có điều kiện để lựa chọn.

"Có nước tương mình ăn nước tương, có nước mắm mình ăn nước mắm", ông kể giản dị.

Ảnh: Di Anh

“Không có nó là chú nản lắm”

Trong không gian chật hẹp của chiếc ghe, người cha vẫn dành cho con những chăm chút rất đỗi bình thường. Ông mặc áo phao cho con, ngồi tết tóc cho cô bé rồi nhẹ nhàng bảo: "Ngồi đây cha thắt bím tóc cho".

Một chiếc ghe nhỏ, những món đồ sinh hoạt cũ kỹ, cuộc sống nay đây mai đó. Nhưng trong thế giới của cô bé, người cha đã trở thành tất cả.

Ông Bằng bảo con gái rất ngoan. Ông đặt con ở đâu, cô bé sẽ ngồi yên ở đó. Những lúc nước ròng, ông tranh thủ lên bờ nhặt ve chai, để con nằm lại trong ghe. Khi ông quay xuống, chỉ cần nhìn thấy cha, cô bé lại cười.

"Nước ròng thì chú đi lượm ve chai trên bờ. Chú để nó nằm dưới xuồng rồi chú đi làm gì thì làm. Xuống xuồng nó nhìn thấy nó cười", ông kể.

Cô con gái mắc bại não bẩm sinh từ năm 2 tuổi, được cha chăm sóc và đưa theo trong mọi hành trình mưu sinh (Ảnh: Di Anh)

Không giống những đứa trẻ khác thường quấn quýt mẹ, cô bé lại luôn theo cha. Bởi từ năm 2 tuổi đến nay, người trực tiếp chăm sóc cô bé vẫn là ông Bằng. Cha ăn gì, con ăn nấy. Cha đi đâu, con theo đó. Những năm tháng gắn bó khiến hai cha con dường như đã quen với nhịp sống của nhau.

"Mấy đứa nhỏ khác nó theo mẹ chứ đâu theo cha. Nhưng vì mình chăm sóc nó từ 2 tuổi tới giờ nên vậy đó. Mình đi đâu là đi theo đó, mình ăn gì là nó ăn cái đó", ông nói.

Trong chiếc hộp nhựa nhỏ đặt dưới đáy túi, ông Bằng lấy ra những đồng tiền lẻ. Đó là số tiền người khác cho cô con gái. Ông cẩn thận giữ riêng, vừa lấy ra vừa giải thích: "Tiền của nó nè. Tiền người ta cho thì bỏ vô đó".

Những đồng tiền không lớn, nhưng được ông nâng niu như một khoản dành riêng cho con. Trong cuộc sống mà mỗi ngày đều phải chắt chiu từng chút, ông vẫn cố gắng giữ lại những gì người khác dành cho cô bé.

Đôi bàn tay chai sạn của ông Bằng (Ảnh: Di Anh)

Hơn 20 năm sống cùng nhau trên sông, ông Bằng đã quen với việc chăm con trong mọi hoàn cảnh. Những ngày mưa gió không thể đi nhặt ve chai, những hôm thu nhập chẳng đủ trang trải, ông vẫn không thấy mình có thể dừng lại.

Bởi điều khiến ông tiếp tục cố gắng không chỉ là miếng cơm manh áo, mà còn là cô con gái đang ở bên.

"Bây giờ có nó là chú mừng lắm, nó là động lực để chú làm chứ không có nản. Không có nó là chú nản lắm, không muốn đi làm", ông Bằng tâm sự.

"Lúc nào chú cũng vái Trời Phật cho hai con khỏe mạnh, đi làm vui vẻ", ông nói "Nó ôm tâm sự, nó cười hoài vậy đó. Tối về ngủ, nó nằm bên tự nói chuyện rồi quay qua ôm mình cười à".

Với ông Bằng, chỉ cần con gái khỏe mạnh, được ở bên cha và luôn nở nụ cười đã là niềm vui lớn nhất (Ảnh: Di Anh)

Có lẽ với ông Bằng, những khoảnh khắc ấy là phần bình yên hiếm hoi sau một ngày dài lênh đênh trên sông. Ngoài kia, dòng nước vẫn chảy, ngày mai hai cha con vẫn phải tiếp tục hành trình nhặt ve chai, vẫn có những ngày mưa gió và những hôm chẳng kiếm được đồng nào.

Nhưng chỉ cần cô con gái vẫn ở bên, vẫn có thể nhìn cha rồi nở nụ cười, người đàn ông ấy vẫn còn lý do để chiếc ghe tiếp tục xuôi dòng.