Bí kíp để "chơi trọn" Đà Nẵng mùa pháo hoa với chi phí tối ưu chưa từng có

Đặc biệt hơn, với ưu đãi combo trị giá 680.000 đồng từ Sun PhuQuoc Airways và Sun World Ba Na Hills, du khách đến Đà Nẵng dịp này đang có cơ hội thưởng thức trọn vẹn tinh hoa Đà Nẵng với chi phí tối ưu chưa từng có.

Tận hưởng DIFF 2026 – lễ hội mùa hè đáng trải nghiệm nhất hành tinh

Sun World Ba Na Hills (DIFF) 2026 do UBND TP. Đà Nẵng phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group tổ chức đang bước vào những đêm tranh tài cuối cùng đầy kịch tính.

Đêm 20/6 mang chủ đề Sáng tạo (Creative) với màn so tài giữa Đức và Macao (Trung Quốc); đêm 27/6 với chủ đề Tầm nhìn (Vision) là cuộc đối đầu giữa Úc và Bồ Đào Nha. Hai đội xuất sắc nhất sẽ hội tụ tại đêm chung kết ngày 11/7 với chủ đề Những chân trời kết nối (United Horizons) hứa hẹn một đêm thăng hoa cảm xúc khó quên.

Xem pháo hoa từ khán đài luôn là trải nghiệm khiến hàng triệu du khách mê đắm

Chẳng phải ngẫu nhiên mà vé khán đài pháo hoa được săn lùng ráo riết từ đầu mùa, nhiều hạng vé đã cháy chỉ sau vài ngày mở bán. Khi ngồi trên khán đài nhìn từng chùm pháo bung nở ngay trước mắt, tận hưởng cảm giác chỉ cần giơ tay là có thể chạm vào những sắc màu đang bung nở trên bầu trời sông Hàn, người ta mới hiểu vì sao DIFF năm nào cũng khiến hàng triệu du khách mê đắm đến vậy. Những bức tranh thủy mặc vẽ bằng pháo hoa cứ thế bung lên rồi tan biến vào đêm sông Hàn, đẹp đến nao lòng.

Chiều chuộng giác quan tại Sun World Ba Na Hills

Đến Đà Nẵng mùa pháo hoa mà bỏ qua là bỏ lỡ trọn một thế giới trải nghiệm đầy màu sắc, độc đáo và đáng nhớ.

Trên đỉnh Núi Chúa quanh năm mát mẻ, Cầu Vàng bồng bềnh giữa mây trắng, không gian Làng Pháp với những ô cửa sổ cổ điển và mái ngói phong rêu vẫn là những hình ảnh khiến bất kỳ du khách nào cũng muốn dừng chân.

Mỗi điểm đến, du khách lại có một trải nghiệm mới đầy thú vị và cảm xúc

Xen giữa khung cảnh đó là lễ hội Mặt Trời với chuỗi minishow rộn ràng do các vũ công quốc tế trình diễn ở nhiều khung giờ và nhiều điểm khắp khu du lịch, tạo nên một Bà Nà sôi động, vui tươi và đầy sức sống hơn bao giờ hết.

Điểm đặc biệt mùa hè này là sự xuất hiện của Maison Eric Kayser – thương hiệu bánh thủ công danh tiếng từ Paris ngay trong lòng Làng Pháp trên đỉnh Bà Nà. Nổi tiếng toàn cầu với triết lý đề cao quá trình lên men chậm và hương vị nguyên bản, khi đặt trong không gian châu Âu thu nhỏ giữa mây trời xứ Núi Chúa, Eric Kayser mang đến một trải nghiệm ẩm thực thực sự khác biệt. Hương croissant nướng giòn, mùi bơ của pain au chocolat, ổ bánh mì sourdough thơm lừng và ly cà phê trong tiết trời se lạnh trên đỉnh núi – tất cả hòa quyện tạo nên một góc Paris trên mây không thể lẫn với bất kỳ đâu.

Không cần đi đâu xa, du khách có thể thưởng thức thương hiệu bánh thủ công danh tiếng của Paris ngay trong lòng Làng Pháp, trên đỉnh Bà Nà

Cũng là điểm nhấn mới toanh của mùa hè, không gian nghệ thuật ánh sáng tương tác Lumière Light Art với diện tích gần 800 m² tại khu vực Bảo tàng Sáp (cũ) mang đến một vũ trụ đa giác quan chưa từng có tại Bà Nà.

Không chỉ được đứng ngắm những hiệu ứng ánh sáng kỳ ảo, du khách được bước vào không gian đó, cảm nhận ánh sáng biến đổi theo chuyển động của chính mình và thoả sức sáng tạo những khung hình mang dấu ấn riêng. Đây không đơn thuần là một điểm check-in, đó là một trải nghiệm nghệ thuật đích thực.

Tại Lumière Light Art, du khách có thể chìm đắm trong không gian ánh sáng huyền ảo và thoả sức sáng tạo những bức ảnh độc nhất vô nhị

"Sống chậm" tại phố cổ Hội An

Chưa đầy một giờ di chuyển từ Bà Nà về phía Nam, một nhịp sống hoàn toàn khác đang chờ đón. Khi phố cổ Hội An lên đèn, những mái ngói rêu phong, hàng đèn lồng muôn màu và tiếng mái chèo trên sông Hoài tạo nên một không khí vừa cổ kính vừa thơ mộng khó cưỡng. Du khách trẻ dạo phố, chụp ảnh, thưởng thức cao lầu, bánh mì, chè và cà phê ven sông; còn các gia đình tìm thấy ở đây những khoảng thời gian dịu dàng bên nhau, chậm rãi và đong đầy cảm xúc.

Sự kết hợp Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An chính là hành trình hè trọn vẹn nhất: có biển và núi, pháo hoa và nghệ thuật ánh sáng, ẩm thực Pháp trên đỉnh mây và những khoảng lặng phố cổ. Mỗi điểm đến là một cung bậc cảm xúc khác nhau, và tất cả cộng lại tạo nên một chuyến đi mà ký ức sẽ còn lưu mãi.

Bay Sun PhuQuoc Airways – chơi Bà Nà, nhận ngay ưu đãi 680.000 đồng

Với mong muốn mang đến một hành trình khám Đà Nẵng trọn vẹn mà vẫn tối ưu chi phí, Tập đoàn Sun Group triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành riêng cho du khách bay Sun PhuQuoc Airways (SPA) kết hợp trải nghiệm Sun World Ba Na Hills.

Khách bay SPA đến Đà Nẵng, đi chơi Bà Nà, hưởng ưu đãi lên đến 680 ngàn đồng

Từ nay đến hết ngày 07/7/2026, tất cả khách hàng – bao gồm cả khách Việt Nam và quốc tế – mua combo vé máy bay SPA và vé cáp treo Bà Nà qua website, ứng dụng, phòng vé và đại lý chính thức của SPA sẽ được tặng ngay vé WOW Pass Silver trị giá 300.000 đồng và một bữa buffet trưa trị giá 380.000 đồng – tổng ưu đãi lên tới 680.000 đồng.

Đáng chú ý, khách đã mua vé SPA trước khi chương trình được công bố vẫn có thể nhận ưu đãi khi mua thêm vé cáp treo tại website booking.sunworld.vn hoặc tại phòng vé khu du lịch – một điểm khác biệt có lợi so với hầu hết các chương trình khuyến mại thông thường vốn chỉ áp dụng từ thời điểm triển khai trở đi.

Mùa pháo hoa Đà Nẵng chỉ đến một lần trong năm, nhưng những ký ức về một mùa hè đủ đầy trải nghiệm lại thì đủ theo bạn cả một đời. Đừng để tiếc nuối vì đã bỏ lỡ những khoảnh khắc rực rỡ nhất, cả trên bầu trời sông Hàn lẫn trên đỉnh Bà Nà trong mây. Hành trình của bạn đang chờ được bắt đầu.