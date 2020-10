Bí kíp chọn dầu ăn của các mẹ hội yêu nhà - Nghiện bếp thời hiện đại

Nhưng lựa chọn thế nào để có được dầu ăn phù hợp, an toàn cho sức khỏe cả gia đình? Hội các mẹ đảm mách nhỏ bí kíp chọn dầu ăn rất dễ áp dụng dưới đây.



Bí kíp 1: Ưu tiên chọn dầu ăn với công nghệ tinh luyện hiện đại

Với các mẹ đảm, khi chọn thực phẩm cho cả gia đình, an toàn là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, mẹ cần chọn sản phẩm của thương hiệu uy tín, tem nhãn rõ ràng. Riêng với dầu ăn, hội các mẹ đảm thường lưu ý thêm một điều vô cùng quan trọng - được xem là yếu tố tiên quyết quyết định chất lượng dầu ăn: đó chính là công nghệ tinh luyện.

Dầu thô ban đầu sau khi ép hoặc trích ly, làm sạch sơ bộ vẫn chưa an toàn để sử dụng vì còn lẫn một số tạp chất, bao gồm: acid béo tự do, nước, sáp, phosphatid... Để bảo đảm chất lượng dầu ăn, các nhà sản xuất phải thực hiện quá trình tinh luyện khắt khe để loại bỏ tạp chất ra khỏi dầu.

Vì đóng vai trò quan trọng quyết định chất lượng dầu ăn như thế nên các thương hiệu uy tín luôn đầu tư đặc biệt vào quy trình tinh luyện này, điển hình như công nghệ tinh luyện 7 bước Châu Âu của dòng sản phẩm thượng hạng Tường An Premium. Toàn bộ quy trình tinh luyện 7 bước này đều được Tường An thực hiện theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của châu Âu, điều khiển và kiểm soát hoàn toàn tự động, nhằm cho ra đời những sản phẩm dầu ăn thượng hạng 100% nguyên chất, tinh khiết tuyệt đối, an toàn cho sức khỏe, đồng thời lưu giữ nhưng dưỡng chất như Omega 3, 6, 9; vitamin E tự nhiên có lợi cho sức khỏe, tốt cho tim mạch.

Công nghệ tinh luyện là yếu tố tiên quyết quyết định chất lượng dầu ăn

Bí kíp 2: Chọn dầu ăn phù hợp với nhu cầu sử dụng

Không phải vô cớ các nhà sản xuất lại mang đến cho người tiêu dùng rất nhiều loại dầu ăn khác nhau để lựa chọn. Đơn cử như dòng sản phẩm thượng hạng Tường An Premium 100% nguyên chất có đến 5 sản phẩm: Dầu Đậu Nành, Dầu Hướng Dương, Dầu Hạt Cải, Dầu Mè, Dầu Phộng.

Mỗi loại dầu ăn sẽ có ưu điểm riêng phù hợp với mục đích sử dụng và phương pháp chế biến. Ví dụ như dầu đậu nành thượng hạng Tường An Premium 100% nguyên chất rất được các mẹ nội trợ hiện đại yêu thích vì giàu hàm lượng Omega 3, 6, 9 và vitamin A, E tự nhiên, phù hợp với mọi đối tượng trong gia đình, đặc biệt những người có vấn đề về tim mạch. Dầu hướng dương cũng được các mẹ yêu thích vì có hàm lượng Vitamin E cao gấp 4 lần các loại dầu thông thường khác, giàu chất chống oxy hóa, tốt cho làn da và sắc đẹp.

Ngoài ra, dầu hướng dương còn có khả năng chịu được nhiệt độ cao, vì vậy phù hợp với các món chiên, rán cần tạo độ giòn. Dầu hạt cải rất giàu Omega 3, dưỡng chất quý giá tốt cho não bộ và cơ thể, phù hợp với mọi phương pháp chế biến cũng như đối tượng sử dụng, đặc biệt là trẻ nhỏ. Trong khi đó, dầu mè rất giàu Omega 3, 6, 9 và Vitamin E tự nhiên, hỗ trợ giảm cholesterol xấu, ngăn ngừa các bệnh lý tim mạch; đồng thời dầu mè còn được biết đến như một nguyên liệu truyền thống, phù hợp sử dụng cho trẻ ở giai đoạn ăn dặm vì kích thích mùi vị của thức ăn; còn dầu phộng thì lại rất giàu Omega 3, 6, 9 tốt cho tim mạch, giảm cholesterol xấu, dầu phộng có đặc tính thơm béo nên khi thêm vào có thể làm gia tăng vị ngon của món ăn nhưng tốt nhất nên được sử dụng tự nhiên, không chế biến ở nhiệt độ cao.

Khéo chọn dầu ăn phù hợp với phương pháp chế biến và mục đích sử dụng, mẹ đảm sẽ không làm mất đi các dưỡng chất quan trọng, đáp ứng các nhu cầu dinh dưỡng chuyên biệt.

Có ít nhất 2 loại dầu ăn khác nhau trong bếp để phù hợp với phương pháp chế biến và mục đích sử dụng là "bí kíp" của hội mẹ đảm

Bí kíp 3: Chọn dầu ăn chuẩn mực thượng hạng

Với các mẹ đảm, dầu ăn tốt trước hết phải an toàn, bảo đảm cho sức khỏe gia đình và thoả mãn những tiêu chí khắt khe đối với dầu ăn thượng hạng.

Dòng sản phẩm thượng hạng Tường An Premium được nhiều mẹ tin dùng nhờ hội tụ những tiêu chuẩn đảm bảo an toàn cho sức khoẻ, tốt cho tim mạch

Dòng sản phẩm thượng hạng Tường An Premium được nhiều mẹ tin dùng đột phá với 7 bước tinh luyện công nghệ Châu Âu, giúp loại bỏ hoàn toàn các tạp chất có hại - an toàn cho sức khỏe, lưu giữ tối ưu dưỡng chất (Omega 3, 6, 9 và vitamin E) tốt cho tim mạch, 100% nguyên chất – tinh khiết tuyệt đối.

Không những thế, Tường An Premium còn cam kết "4 không": 0% cholesterol, 0% chất bảo quản, 0% transfat, 0% chất tạo màu. Đây được xem là dòng dầu ăn thượng hạng được hội các mẹ đảm yêu thích, như bí kíp bảo vệ sức khỏe và là giải pháp dinh dưỡng tối ưu cho cả gia đình.

Theo Báo cáo Đánh giá Vietnam Report năm 2020 (VNR), công ty CP Dầu thực vật Tường An nằm trong Top 10 Công ty thực phẩm uy tín và Tường An tự hào là thương hiệu được người tiêu dùng lựa chọn nhiều nhất năm 2020 nhóm sản phẩm dầu ăn. Bên cạnh chất lượng, khảo sát cho thấy, uy tín thương hiệu là yếu tố hàng đầu khi người tiêu dùng quyết định chọn mua các sản phẩm thực phẩm. Tường An Premium là dòng sản phẩm thượng hạng của Tường An, đột phá với 7 bước tinh luyện công nghệ châu Âu, loại bỏ tạp chất có hại, an toàn cho sức khỏe, lưu giữ tối ưu dưỡng chất tốt nhất cho cơ thể. Bạn có thể chọn những sản phẩm dầu ăn nguyên chất như dầu đậu nành, dầu hướng dương, dầu hạt cải, dầu mè, dầu phộng, đáp ứng các mục đích sử dụng và nhu cầu dinh dưỡng khác nhau. Xem thêm thông tin tại đây.