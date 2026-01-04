Một vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 5 giờ 5 phút chiều ngày 3 tháng 1 tại một khu căn hộ ở Ogura, thị trấn Kiyama, Saga, Nhật Bản. Một người dân sống gần đó đã gọi điện báo cảnh sát sau khi phát hiện khói đen bốc ra từ tòa nhà.

Ngọn lửa bắt nguồn từ một căn phòng ở tầng 1 của tòa chung cư hai tầng khung thép nhẹ, sau đó lan rộng và thiêu rụi cả căn phòng ngay phía trên tầng 2. Tổng cộng có 2 phòng bị thiêu rụi trong tòa nhà có 6 căn hộ này.

Theo thông tin từ Sở Cảnh sát Tosu, căn phòng được xác định là nơi khởi phát ngọn lửa là nơi sinh sống của 4 người đàn ông mang quốc tịch Việt Nam. Rất may mắn, vào thời điểm hỏa hoạn xảy ra, cả 4 người này đều không có mặt ở nhà. Lực lượng cứu hỏa đã kiểm tra toàn bộ các phòng trong tòa nhà và xác nhận không có ai bị thương do các cư dân khác cũng vắng mặt hoặc đã kịp thời sơ tán.

