Bi kịch đằng sau việc cha đưa con gái đi tự thú: Dạy con sai 1 thời, trả giá cả đời!

Cách đây không lâu, một tin tức về “cô gái 19 tuổi tranh làm ‘chị đại’ của phòng livestream” gây xôn xao dư luận Trung Quốc.

Ngày 20/4/2026, ông Chu, một người cha ở Hà Nam đã kéo con gái đến đồn công an để tự thú. Qua điều tra, cô gái mới 19 tuổi này đã biển thủ tiền của doanh nghiệp gia đình để tặng tiền cho các streamer và mua hộp mù. Tổng cộng, cô đã tiêu hết 17 triệu NDT (khoảng 60 tỷ đồng). Số tiền này bao gồm khoản vay của doanh nghiệp, vốn kinh doanh và các khoản nợ bên ngoài.

Sự việc xảy ra khiến cả gia đình ông Chu như “trời sập”. Không kịp trách mắng con gái, vợ chồng ông lập tức đưa con đến đồn công an. Khả năng thu hồi lại số tiền vẫn còn, nhưng như nhiều người nhận xét, chẳng khác nào “khó hơn lên trời”.

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Nhìn lại toàn bộ sự việc, có thể thấy vấn đề không chỉ nằm ở sự thiếu hiểu chuyện của cô gái, mà còn liên quan đến cách gia đình nuôi dạy và đồng hành cùng con trong suốt quá trình trưởng thành.

Quá chú trọng vật chất không thể nuôi dưỡng một đứa trẻ giàu có về tinh thần

Ông Chu sinh ra ở nông thôn. Khi ông khoảng một tuổi, mẹ rời đi, cả tuổi thơ ông chỉ có cha làm chỗ dựa. Ông Chu nghỉ học từ năm lớp 3 để vào nhà máy làm công nhân. Lớn hơn một chút, ông theo họ hàng, bạn bè đi khắp nơi làm ăn. Sau nhiều năm bươn chải, ông gây dựng được sự nghiệp và có một cuộc sống sung túc.

Có lẽ vì muốn bù đắp những thiếu thốn trong tuổi thơ, ông đặc biệt hào phóng với con gái. Ông cho con rất nhiều tiền tiêu vặt, quần áo, đồ dùng đều là hàng hiệu và gần như không hạn chế chuyện con tiêu tiền. Khi livestream phát triển, ông cũng nhận ra con gái thường xuyên xem các phòng phát trực tiếp. Tuy nhiên, trước việc con liên tục “tặng quà, chuyển tiền”, ông vẫn ngầm cho phép.

Giữa thế giới vật chất hào nhoáng, cô gái còn non nớt về nhận thức nhanh chóng bị cuốn vào ham muốn tiêu dùng, dần mất hứng thú với việc học hành. Ông Chu lại cho rằng đó chỉ là “tính khí của tiểu thư nhà giàu”, bởi phía sau con gái đã có sự nghiệp mà ông gây dựng làm chỗ dựa.

Hai năm trước, ông phát hiện con gái lén chuyển vài chục nghìn NDT tiền công ty vào tài khoản cá nhân, chia thành nhiều lần. Ông từng trách mắng con, nhưng trước lời van xin, sự việc cuối cùng lại được cho qua.

Sự nuông chiều và dung túng, cộng với việc quá dễ dàng đáp ứng nhu cầu vật chất, đã khiến cô gái từng bước hình thành cách nhìn lệch lạc về tiền bạc và tiêu dùng. Ở nhà, cô vẫn tỏ ra ngoan ngoãn. Nhưng trên mạng, cô lại trở thành một “chị đại”, dùng tiền để duy trì mối quan hệ với nhiều người tung hô mình.

Khi ham muốn tiêu dùng ngày càng lớn, đời sống tinh thần cũng trở nên nghèo nàn. Cuối cùng, cô rơi vào trạng thái gần như chỉ biết tìm kiếm cảm giác thỏa mãn thông qua việc tiêu tiền.

Mối quan hệ chỉ xoay quanh tiền bạc có thể khiến cha mẹ và con cái ngày càng xa cách

Sau khi cô con gái tiêu hết 17 triệu NDT, gia đình và công ty của ông Chu lập tức rơi vào khủng hoảng. Không chỉ hoạt động của công ty đình trệ, người em trai vốn chuẩn bị đi du học cũng phải hủy kế hoạch vì gia đình không còn khả năng đóng học phí.

Nhìn cha mẹ suy sụp, em trai bất lực, phản ứng của cô gái không phải là hối hận mà là lạnh lùng. Khi bị cha mẹ trách móc, cô chỉ buông một câu: “Con đi tù, được chưa?”. Sau đó, cô trốn vào phòng, tiếp tục thức đêm chơi game và bỏ tiền thuê bốn người chơi cùng. Trong khoảng thời gian ấy, cha mẹ cố gắng nói chuyện với con nhưng không thể mở được cánh cửa phòng. Cha mẹ dành cho con đầy đủ về vật chất nhưng chưa chắc đã đồng nghĩa với việc hai bên có sự gắn kết về tình cảm.

Một chi tiết đáng chú ý là cô gái từng nói: Ai chịu nói chuyện với tôi, tôi sẽ tiêu tiền cho người đó. Nắm bắt tâm lý này, một số streamer đã tìm cách chiều theo cảm xúc của cô, sử dụng lời lẽ và các chiêu thức giao tiếp để khiến cô vui, qua đó nhận được tiền thưởng.

Thiếu kinh nghiệm xã hội, cô gái dần trở thành đối tượng dễ bị tác động bởi những mối quan hệ được xây dựng trên tiền bạc. Điều này cũng cho thấy một thực tế: khi trẻ thiếu sự kết nối và chia sẻ trong gia đình, các em có thể tìm kiếm sự đồng hành từ bên ngoài. Trong môi trường mạng phức tạp, trẻ chưa có đủ trải nghiệm xã hội rất dễ gặp phải những mối quan hệ không lành mạnh, thậm chí bị lợi dụng.

So với vật chất, tình yêu và sự đồng hành mới là nền tảng của giáo dục

Khi sự nghiệp mới bắt đầu, vợ chồng ông Chu bận rộn với công việc và thường xuyên phải đi công tác. Khi con gái vừa chào đời, họ buộc phải để con lại quê nhà, nhờ người thân chăm sóc. Khoảng một tuổi, khi con lớn hơn một chút, ông gửi con vào nhà trẻ. Một đứa trẻ mới một tuổi, còn chưa đi vững, chưa biết nói, đã bắt đầu trải qua những ngày không nhìn thấy cha mẹ.

Ba năm sau, khi con gái lên 4 tuổi, hai vợ chồng mới đưa con đến Quảng Châu. Nhưng khi ấy, công việc kinh doanh chuỗi cung ứng lạnh của ông Chu mới bắt đầu, còn người vợ phải trông cửa hàng, nên hai người vẫn không có nhiều thời gian chăm sóc con. Từ năm 8 tuổi, cô gái bắt đầu học tại trường nội trú.

Như vậy, trong phần lớn những năm tháng đầu đời, cô không có nhiều thời gian sống cùng cha mẹ.

Ông Chu vẫn cố gắng dành cho con những điều kiện vật chất tốt nhất, quan tâm đến cuộc sống của con và từng lên tiếng khi phát hiện con sử dụng tiền của công ty. Vấn đề nằm ở chỗ, sự chăm lo ấy dường như nghiêng nhiều về việc “cho con những gì mình có”, trong khi việc dạy con cách sử dụng những gì mình có, hiểu giá trị của đồng tiền và chịu trách nhiệm với hành vi của bản thân lại chưa được đặt đúng mức.

Một người cha có thể bận rộn, không thể ngày ngày ở bên con, nhưng vẫn có thể góp phần nuôi dạy con bằng cách trò chuyện, quan sát những thay đổi của con, đặt ra giới hạn và không dễ dàng bỏ qua những sai lầm. Sự hiện diện của cha mẹ không chỉ được tính bằng số giờ ở cạnh con, mà còn nằm ở những nguyên tắc và giá trị mà cha mẹ giúp con hình thành ngay cả khi mình không có mặt.

Nuôi dưỡng một đứa trẻ có nội tâm mạnh mẽ, linh hoạt và phong phú khó hơn rất nhiều so với việc dùng tiền để đáp ứng mọi thứ con muốn. Vì vậy, bên cạnh việc mang đến cho con những điều kiện vật chất tốt, cha mẹ vẫn cần dành thời gian, tình yêu, sự quan tâm và những giới hạn cần thiết để đồng hành cùng con trong quá trình trưởng thành.