Bi kịch cuộc đời của "Triển Chiêu đẹp trai bậc nhất màn ảnh" và cái chết đột ngột

Showbiz Trung Quốc vừa đón nhận 1 cú sốc lớn vào ngày cuối tháng 10 khi gia đình Chân Chí Cường thông báo nam diễn viên đã qua đời ở tuổi 59, sau khi lên cơn đau tim trong lúc chơi thể thao. Tài tử mất vào ngày 21/10, đến nay mới được công bố. Trước khi đột ngột qua đời, Chân Chí Cường gặp nhiều biến cố trong cuộc sống. Anh cũng được xem là "Triển Chiêu" có cuộc đời buồn, sống chật vật nhất trong giới giải trí Hoa ngữ.

Sự ra đi đột ngột của Chân Chí Cường khiến công chúng xứ tỷ dân bàng hoàng

Chàng Triển Chiêu bị lãng quên trong showbiz

Chân Chí Cường sinh năm 1966, từng là 1 vận động viên Taekwondo tài năng, nhiều lần đại diện Hong Kong (Trung Quốc) thi đấu quốc tế. Sau khi chấm dứt sự nghiệp thể thao, Chân Chí Cường quyết định tham gia cuộc thi Người mẫu Hong Kong (Trung Quốc) và giành được chức quán quân. Với ngoại hình cao ráo, săn chắc và gương mặt hiền hòa điển trai, Chân Chí Cường nhanh chóng trở thành cái tên được săn đón trong ngành quảng cáo. Tên tuổi của nam nghệ sĩ này gây tiếng vang lớn sau khi trong 1 tuần xuất hiện liên tiếp trong 8 TVC trên truyền hình.

Năm 1993, anh lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất khi nhận lời tham gia tác phẩm Vụ án bí ẩn ở Hong Kong. Nhận thấy tiềm năng của Chân Chí Cường, đài ATV đã quyết định ký hợp đồng quản lý với anh. Năm 1994, ATV đổ tiền sản xuất 2 phim truyền hình ăn theo thành công của Bao Thanh Thiên (bản Đài Loan, Trung Quốc) là Bích huyết Thanh Thiên Dương gia tướng và Bích huyết Thanh Thiên trân châu kỳ. Vai Triển Chiêu hiển nhiên được ATV giao cho Chân Chí Cường, còn Kim Siêu Quần được mời sang xứ Hương Cảng đóng Bao Thanh Thiên. Vai Triển Chiêu này cũng là điểm sáng nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Chân Chí Cường. Năm đó, anh được truyền thông ca tụng là một trong những "Triển Chiêu điển trai nhất" thập niên 1990.

Chân Chí Cường từng là ngôi sao sáng trên màn ảnh nhỏ Hong Kong (Trung Quốc)

Tiếng vang của hai bản phim mới về Bao Thanh Thiên và vai diễn Triển Chiêu đưa Chân Chí Cường lên hàng ngôi sao truyền hình hot nhất xứ Cảng thơm. Sau khi gặt được thành công lớn dưới trướng ATV, Chân Chí Cường quyết định dứt áo ra đi, đầu quân cho nhà đài "đối thủ" TVB.

Thế nhưng, Chân Chí Cường không được TVB trọng dụng, nâng đỡ dù có tài diễn xuất, vẻ ngoài điển trai. 7 năm đầu quân cho TVB, Chân Chí Cường tham gia 14 bộ phim nhưng chủ yếu đóng vai phụ. Đến cuối năm 2009, Chân Chí Cường tuyên bố giải nghệ, dừng diễn xuất. Cũng từ đó, anh bị lãng quên trong showbiz. So với Hà Gia Kính, Tiêu Ân Tuấn, Triệu Văn Trác - những tài tử cũng sắm vai đại hiệp áo đỏ, có võ nghệ siêu quần Triển Chiêu trên màn ảnh - Chân Chí Cường hiếm được nhớ tới.

Tình đầu dang dở, chia tay trong đau đớn vì định kiến xã hội

Năm 1998, Chân Chí Cường gây sốc khi công khai hẹn hò nữ đại gia Triệu Kim Khanh - người hơn anh đến tận 23 tuổi. Mối quan hệ của họ bị dư luận gièm pha không ngớt. Dù có sự nghiệp và danh tiếng, Chân Chí Cường vẫn bị gán mác là kẻ ăn bám phụ nữ, vì tiền mà chấp nhận cuộc tình mẹ con. Dù Chân Chí Cường liên tục khẳng định yêu Triệu Kim Khanh thật lòng, không quan tâm đến gia sản của bạn gái hơn nhiều tuổi, song cặp đôi vẫn không được công chúng ủng hộ. Không thể chịu nổi định kiến xã hội, Chân Chí Cường và Triệu Kim Khanh đành đau đớn chia tay nhau khi vẫn còn yêu. Sau khi chấm dứt với Triệu Kim Khanh, Chân Chí Cường chẳng còn yêu thêm 1 ai.

Mãi đến năm 2019, Chân Chí Cường mới mở lòng khi gặp Phương Tâm Viện - hiệu trưởng một học viện ballet và âm nhạc nhỏ. Họ nảy sinh tìm cảm sau khi cùng tham gia sản xuất 1 vở nhạc kịch. Cả hai bí mật kết hôn và sống kín đáo. Hiện, không rõ vợ chồng Chân Chí Cường và Phương Tâm Viện đã có con với nhau hay chưa.

Nam diễn viên phải kết thúc cuộc tình với nữ đại gia Triệu Kim Khanh vì không chịu nổi lời gièm pha của dư luận

Năm 2019, anh bí mật kết hôn với Phương Tâm Viện

Cuộc sống chật vật, túng thiếu kinh tế ngày cuối đời

Sau khi giải nghệ, Chân Chí Cường rẽ hướng sang kinh doanh, đầu tư mở nhà hàng rồi dạy golf, mở lớp vũ đạo, livestream bán hàng nhưng hầu hết đều thất bại, khiến anh lỗ nặng. Trong những năm tháng cuối đời, Chân Chí Cường bôn ba khắp nơi, làm đủ nghề để kiếm tiền. Có thời điểm anh thất nghiệp dài hạn và phải sống dựa vào sự giúp đỡ tài chính của bạn bè. Ở tuổi xế chiều, nam diễn viên sống trong khu nhà thuê với giá bình dân của chính phủ, ăn uống ngủ nghỉ đều trong không gian vỏn vẹn 30 m2. Trên truyền thông, Chân Chí Cường tự nhận mình là "Triển Chiêu nghèo nhất Trung Quốc". Nam diễn viên thừa nhận bản thân không có điều kiện tài chính để mua 1 căn nhà rộng rãi cho gia đình.

Dù cuộc sống chật vật và khó khăn vì kinh tế eo hẹp, Chân Chí Cường vẫn lạc quan với tâm niệm "sống ngày nào vui vẻ ngày đó, không oán hận hay trách móc ai". Vào tháng 5, sức khỏe của Chân Chí Cường sa sút. Anh phải nhập viện khẩn sau khi tập gym, nhưng may mắn không gặp nguy hiểm tính mạng. Đây được xem là dấu hiệu báo trước về bi kịch sẽ xảy với Chân Chí Cường. Đến ngày 21/10, nam diễn viên đã đột ngột lên cơn đau tim trên sân golf và tử vong.

Chân Chí Cường không ngại nhận mình là "Triển Chiêu nghèo nhất Trung Quốc"




