Lời khuyên của chuyên gia dinh dưỡng cho "3 giai đoạn vàng" phát triển chiều cao và trí tuệ của bé

“Con có đủ chất không?”, “Tại sao bé ăn nhiều mà vẫn chậm lớn?”, “Bé hay ốm vặt, phải bổ sung gì để tăng đề kháng?”... Đây là những câu hỏi mà hầu như bà mẹ nào cũng từng trăn trở trong hành trình nuôi con.

Nhiều phụ huynh thừa nhận họ lo lắng không biết mình đã cho con ăn đúng và đủ chất chưa, đặc biệt là trong những năm tháng đầu đời - giai đoạn vàng quyết định đến chiều cao, trí tuệ và sức khỏe sau này của trẻ.

Trước những lo lắng đó, Thạc sĩ/ Bác sĩ chuyên khoa cấp 2, Trưởng Khoa Dinh Dưỡng và Tiết Chế, Bệnh viện FV, Nguyễn Viết Quỳnh Thư đã đưa ra những lời khuyên cụ thể để giúp các bậc cha mẹ yên tâm hơn trong từng giai đoạn phát triển của trẻ.

Thạc sĩ/ Bác sĩ chuyên khoa cấp 2, Trưởng Khoa Dinh Dưỡng và Tiết Chế, Bệnh viện FV, Nguyễn Viết Quỳnh Thư

Giai đoạn dưới 1 tuổi

Đây là giai đoạn trẻ lớn nhanh cả về thể chất lẫn trí tuệ. Bé cần canxi, vitamin D, protein để phát triển hệ xương; DHA, ARA, sắt, kẽm, choline cho sự phát triển não bộ; vitamin A, C, E và probiotic giúp tăng cường đề kháng. Ngoài ra, chất béo tốt và tryptophan đóng vai trò quan trọng để trẻ ngủ ngon và hỗ trợ tăng cân.

Ở giai đoạn này dưới 1 tuổi, các bé cần được bổ sung: - Canxi, vitamin D, protein để phát triển hệ xương. - DHA, ARA, sắt, kẽm, choline cho sự phát triển não bộ. - Vitamin A, C, E và probiotic giúp tăng cường đề kháng. - Chất béo tốt và tryptophan đóng vai trò quan trọng để trẻ ngủ ngon và hỗ trợ tăng cân.

Giai đoạn từ 1 - 2 tuổi

Đây là giai đoạn trẻ tập ăn và làm quen với nhiều loại thực phẩm khác nhau. Cha mẹ nên chú ý canxi, vitamin D, kẽm và protein động vật để hỗ trợ phát triển chiều cao; DHA, omega-3, sắt và vitamin nhóm B cho trí tuệ; tryptophan, magie và vitamin B6 để cải thiện giấc ngủ; đồng thời bổ sung chất xơ, vitamin C và probiotic nhằm tăng cường tiêu hóa và miễn dịch.

Ở giai đoạn từ 1 - 2 tuổi, các bé cần được bổ sung: - Canxi, vitamin D, kẽm và protein động vật để hỗ trợ phát triển chiều cao - DHA, omega-3, sắt và vitamin nhóm B cho trí tuệ. - Tryptophan, magie và vitamin B6 để cải thiện giấc ngủ. - Chất béo tốt và tryptophan đóng vai trò quan trọng để trẻ ngủ ngon và hỗ trợ tăng cân. - Chất xơ, vitamin C và probiotic nhằm tăng cường tiêu hóa và miễn dịch.

Giai đoạn sau 3 tuổi

Khi trẻ đã ăn uống gần giống người lớn, việc cân đối chế độ dinh dưỡng lại càng quan trọng. Trẻ vẫn cần canxi, vitamin D, protein để duy trì phát triển xương; omega-3, sắt, i-ốt, vitamin nhóm B để hỗ trợ não bộ và khả năng học tập; cùng với vitamin A, C, E, kẽm và selen để tăng cường đề kháng. Theo bác sĩ, chế độ ăn đa dạng, hạn chế đồ ngọt, kết hợp vận động thường xuyên là yếu tố then chốt giúp trẻ phát triển khỏe mạnh và bền vững.

Giai đoạn sau 3 tuổi, bé cần được bổ sung: - Canxi, vitamin D, protein để duy trì phát triển xương. - Omega-3, sắt, i-ốt, vitamin nhóm B để hỗ trợ não bộ và khả năng học tập. - Vitamin A, C, E, kẽm và selen để tăng cường đề kháng. - Chế độ ăn đa dạng, hạn chế đồ ngọt, kết hợp vận động thường xuyên

“Quan trọng nhất là cha mẹ cần xây dựng cho con một chế độ dinh dưỡng đa dạng, cân bằng, hạn chế đồ ngọt, kết hợp cho trẻ vận động phù hợp” - Thạc sĩ/ Bác sĩ Quỳnh Thư nhấn mạnh.

Như vậy, dinh dưỡng khoa học cùng sự đồng hành đúng đắn từ cha mẹ sẽ là nền móng vững chắc để trẻ phát triển toàn diện trong cả thể chất lẫn trí tuệ, sẵn sàng cho những chặng đường trưởng thành của trẻ.