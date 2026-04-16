Theo BSCKII Nguyễn Thu Trang (Bệnh viện đa khoa Medlatec), giời leo chính là tên gọi khác của bệnh zona thần kinh.

Giời leo thực chất là hậu quả của sự tái hoạt động của virus Varicella-zoster - tác nhân gây bệnh thủy đậu trước đó. Sau khi khỏi thủy đậu, virus không bị loại bỏ hoàn toàn mà “ẩn náu” trong các hạch thần kinh. Khi hệ miễn dịch suy yếu, virus có thể tái kích hoạt và gây bệnh zona.

Biểu hiện đặc trưng của giời leo là cảm giác đau rát, châm chích dọc theo đường đi của dây thần kinh, sau đó xuất hiện các mụn nước nhỏ thành chùm trên nền da đỏ. Các tổn thương này thường phân bố một bên cơ thể, không lan đối xứng.

Nếu không điều trị đúng và kịp thời, giời leo có thể gây ra biến chứng đáng lo ngại, trong đó phổ biến nhất là đau dây thần kinh sau zona - tình trạng đau kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm sau khi tổn thương da đã lành.

Bị giời leo bôi thuốc gì nhanh khỏi?

Không có thuốc bôi nào giúp khỏi hoàn toàn bệnh giời leo. Việc điều trị cần kết hợp thuốc kháng virus đường uống, cần được chỉ định bởi y bác sĩ.

Thuốc bôi chủ yếu giúp cải thiện triệu chứng tại chỗ như làm khô mụn nước, giảm viêm, hạn chế nhiễm trùng và giảm đau rát. Do đó, việc sử dụng thuốc bôi cần đúng mục đích và đúng thời điểm để đạt hiệu quả tốt nhất.

Những sai lầm khi bôi thuốc giời leo khiến bệnh lâu khỏi

Sai lầm phổ biến là bôi thuốc dân gian, thuốc không rõ nguồn gốc. Không ít trường hợp giời leo trở nên nặng hơn hoặc kéo dài do những sai lầm trong quá trình chăm sóc và bôi thuốc:

Bôi thuốc dân gian, thuốc không rõ nguồn gốc: Đây là sai lầm phổ biến nhất. Nhiều người sử dụng các phương pháp truyền miệng như đắp lá, bôi đậu xanh hoặc các hỗn hợp tự chế mà không có cơ sở khoa học. Những cách này không những không giúp bệnh nhanh khỏi mà còn làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn do không đảm bảo vệ sinh, khiến tổn thương da lan rộng và lâu lành hơn.

Tự ý bôi kem chứa corticoid: Việc dùng các loại kem có corticoid mà không có chỉ định y khoa có thể làm giảm viêm, giảm đỏ tạm thời nhưng lại khiến virus phát triển mạnh hơn. Hậu quả là bệnh có thể diễn tiến nặng hơn, khó kiểm soát và tăng nguy cơ biến chứng.

Chọc vỡ mụn nước: Một số người nghĩ rằng làm vỡ mụn nước sẽ giúp nhanh khô và nhanh khỏi. Tuy nhiên, hành động này làm phá vỡ hàng rào bảo vệ tự nhiên của da, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, dễ gây nhiễm trùng và để lại sẹo.

Bác sĩ tư vấn, khi bị giời leo, cần giữ vùng da tổn thương sạch và khô, chườm mát để giảm đau rát. Khi có dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ giời leo tiến triển nặng, người bệnh nên chủ động thăm khám tại cơ sở y tế để được chẩn đoán và hướng dẫn điều trị phù hợp.