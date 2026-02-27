Bị chỉ ra nhiều bất cập về vệ sinh, dinh dưỡng bán trú, trường mầm non xin lỗi phụ huynh

Ngày 27/2, lãnh đạo trường Mầm non Maple Bear Arita UFO (phường Trường Vinh, Nghệ An) cho biết, nhà trường đã gửi văn bản xin lỗi phụ huynh, đồng thời cam kết chấn chỉnh toàn diện các hạn chế liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm và quy trình nuôi dưỡng trẻ.

Trước đó, cuối tháng 12/2025, UBND phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) đã thành lập đoàn kiểm tra công tác bán trú tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn, gồm: Trường Tiểu học Vinh Tân, Trường Mầm non Vinh Tân, Trường Mầm non Bến Thủy và Trường Mầm non Maple Bear Arita UFO.

Theo kết luận của đoàn kiểm tra, hầu hết các trường còn tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý bán trú và xây dựng thực đơn. Một số đơn vị chưa xây dựng đầy đủ quy trình từ khâu nhập thực phẩm, chế biến đến tổ chức bữa ăn tại lớp. Thực đơn tại một số trường còn lặp lại, chưa phong phú; tỷ lệ các chất dinh dưỡng chưa cân đối, chất béo thấp, bột đường cao.

Bài đăng của phụ huynh trên mạng xã hội.

Riêng tại Trường Mầm non Maple Bear Arita UFO, đoàn kiểm tra chỉ ra nhiều điểm chưa đảm bảo. Số lượng bữa ăn chưa đáp ứng đúng quy định; nhà trường chưa công khai rõ định lượng khẩu phần của trẻ và giáo viên. Cách bố trí chỗ ngồi ăn chưa khoa học, chưa tạo hứng thú cho trẻ. Khu vực bếp ăn sắp xếp còn lộn xộn; quy trình bếp một chiều chưa thực hiện đúng nguyên tắc.

Về điều kiện vệ sinh, một số nhân viên bếp không đeo khẩu trang khi làm việc; còn nhân viên chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn. Kho thực phẩm sắp xếp chưa ngăn nắp, còn để lẫn nhiều vật dụng không cần thiết. Việc lưu mẫu thức ăn chưa đầy đủ theo quy định. Dụng cụ chế biến chưa đảm bảo tách biệt giữa thực phẩm sống và chín.

Đáng chú ý, đoàn kiểm tra phát hiện một số bát đựng thức ăn tại trường chưa được vệ sinh sạch, còn bám tinh bột. Đây là vấn đề khiến nhiều phụ huynh bức xúc bởi liên quan trực tiếp đến sức khỏe của trẻ.

Liên quan đến các nội dung trên, lãnh đạo Trường Mầm non Maple Bear Arita UFO, thừa nhận những thiếu sót trong quá trình tổ chức bán trú đã ảnh hưởng đến uy tín của trường và gây lo lắng cho phụ huynh.

Một số hình ảnh được phụ huynh ghi lại về việc chưa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ở khu vực nhà bếp.

Ngay sau khi có kết luận của đoàn kiểm tra, nhà trường đã tổ chức họp toàn thể phụ huynh để thông tin cụ thể và lắng nghe ý kiến góp ý. Tại buổi làm việc, đại diện ban giám hiệu và bộ phận bếp đã trực tiếp xin lỗi vì những sai sót, đồng thời cam kết khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Với tinh thần cầu thị, trường đã rà soát lại toàn bộ quy trình bán trú . Cụ thể, nhà trường đã thay thế một số đồ dùng bán trú không đạt chuẩn; bổ sung cán bộ có chuyên môn về dinh dưỡng để điều chỉnh thực đơn đảm bảo cân đối; tăng cường phụ bếp nhằm đáp ứng đủ nhân sự theo quy định. Đồng thời, tiến hành sàng lọc, thay thế những nhân viên chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn và quy định vệ sinh.

Về quy trình bếp một chiều, trường cho biết đã xây dựng lại phương án tổ chức, đảm bảo khép kín từ khâu tiếp nhận thực phẩm, sơ chế, chế biến đến chia suất và vận chuyển lên lớp. Kho thực phẩm được sắp xếp lại theo hướng gọn gàng, khoa học, loại bỏ các vật dụng không liên quan.

Ngoài ra, nhà trường cũng rà soát hồ sơ pháp lý của các đơn vị cung ứng thực phẩm, đồng thời tạo điều kiện để phụ huynh tham gia góp ý, giám sát việc lựa chọn và đánh giá nhà cung cấp. Công tác thu – chi tiền ăn sẽ được công khai, quyết toán rõ ràng theo ngày.

Trường Mầm non Maple Bear Arita UFO hiện có khoảng 400 học sinh theo học, với mức học phí dao động từ 3,8 đến 6,8 triệu đồng mỗi tháng (tùy chương trình). Tiền ăn bán trú được thu 55.000 đồng/ngày. Sau khi thông tin về các thiếu sót được công bố, một số phụ huynh đã làm thủ tục xin chuyển trường cho con vì lo ngại chất lượng bữa ăn và điều kiện chăm sóc.