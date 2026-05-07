Bị bắt nạt suốt nhiều năm học, nữ sinh từ chối bắt tay hiệu trưởng ngay trên sân khấu tốt nghiệp

Không phải lúc nào những phản ứng mạnh mẽ cũng đến từ những lời nói lớn tiếng. Đôi khi, chỉ một hành động rất nhỏ, diễn ra trong vài giây, lại đủ để nói lên tất cả những gì một người đã phải chịu đựng trong suốt nhiều năm.

Mới đây, một nữ sinh đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng sau hành động dứt khoát trong lễ tốt nghiệp. Cụ thể, tài khoản TikTok Sarah Delaney đã đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc em gái mình, Laura từ chối bắt tay thầy hiệu trưởng ngay trên sân khấu.

Trong video, Sarah quay lại khoảnh khắc em gái bước lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp. Laura xuất hiện trong chiếc váy hồng, mái tóc được buộc nơ trắng, nổi bật và tự tin. Khi tiến đến khu vực hiệu trưởng và các giáo viên đang đứng chờ bắt tay, hiệu trưởng chủ động đưa tay ra. Tuy nhiên, Laura đã thẳng thắn bước qua, không hề đáp lại. Cô tiếp tục tiến đến phía các giảng viên nữ để bắt tay họ, nhận bằng và rời khỏi sân khấu.

Video cô gái nhận bằng tốt nghiệp nhưng từ chối bắt tay hiệu trưởng và nhiều thầy cô (Nguồn: @sarahdhammond)

Dòng chữ trên video viết:“POV: Em gái bạn bị bắt nạt suốt cả năm, nhưng hiệu trưởng không làm gì để giúp đỡ, vì vậy cô ấy đã từ chối bắt tay họ trong lễ tốt nghiệp” cùng với đó là phần chú thích: “Quá tự hào về em vì hành động dũng cảm này!”.





Theo chia sẻ từ chị gái, đây không phải là hành động bộc phát. Đó là cách Laura đáp lại sự im lặng mà cô đã phải chịu đựng trong suốt thời gian bị bắt nạt. Khi cô cần giúp đỡ, cô cho rằng nhà trường, đặc biệt là ban lãnh đạo đã không có động thái hỗ trợ. Trong khoảnh khắc quan trọng nhất của đời sinh viên, cô chọn không dành cho họ một cử chỉ tôn trọng mà cô cảm thấy họ chưa từng trao lại cho mình.

Đoạn video đến nay đã đạt 6,6 triệu lượt thích, kéo theo hàng nghìn bình luận. Phần lớn cư dân mạng bày tỏ sự ủng hộ với hành động của Laura, coi đây là một cách thiết lập ranh giới cá nhân rất rõ ràng.

- Sự xấu hổ mà họ cảm thấy lúc đó còn không bằng một phần những gì nạn nhân bắt nạt phải chịu. Tự hào về bạn!

- Cách cô ấy bước đi, cách cô ấy giữ bình tĩnh, tất cả đều quá mạnh mẽ. Một biểu tượng thật sự.

- Giảng viên luôn biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng không phải ai cũng chọn can thiệp. Đôi khi, bạn phải tự bảo vệ chính mình.

- Cô ấy có vẻ chỉ bắt tay những người mà cô cảm thấy đã quan tâm đến mình.

- Hy vọng cô ấy giữ được sự dũng cảm này khi trưởng thành. Đây là một phẩm chất rất đáng quý.

Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến nhìn nhận sự việc theo nhiều chiều khác nhau. Một số người cho rằng đây là hành động dũng cảm, giúp nạn nhân của bạo lực học đường cảm thấy được đồng cảm. Trong khi đó, một số khác lại đặt câu hỏi về việc liệu một hành động công khai như vậy có phải là cách tốt nhất để khép lại quá khứ hay không.

Hành động của Laura đã làm dấy lên một cuộc thảo luận rộng hơn về cách các trường học xử lý vấn đề bắt nạt. Trong những dịp mang tính nghi thức như lễ tốt nghiệp, mọi hành động thường được kỳ vọng phải theo một khuôn mẫu nhất định. Nhưng chính việc Laura phá vỡ khuôn mẫu đó lại khiến nhiều người phải thừa nhận rằng liệu sự tôn trọng có nên là điều mặc định, ngay cả khi trước đó người ta đã không được đối xử một cách công bằng?

Ngoài ra, phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng mạng cũng cho thấy một sự thay đổi trong cách nhìn nhận của xã hội về bạo lực học đường. Nếu trước đây, nhiều người có xu hướng khuyên nạn nhân “cố gắng chịu đựng” hoặc “rồi mọi chuyện sẽ qua”, thì giờ đây, việc thiết lập ranh giới và thể hiện quan điểm cá nhân lại được xem là một hành động cần thiết, thậm chí là đáng khích lệ. Không phải để trả đũa, mà để khẳng định rằng những gì mình đã trải qua là có thật và xứng đáng được thừa nhận.