Đoạn clip ghi lại diễn biến sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 3/8, trên Tỉnh lộ 9, đoạn qua xã Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) đang nhận được nhiều sự theo dõi từ dư luận. Theo nội dung đoạn clip, thời điểm trên, một người đàn ông (mặc áo trắng) đi xe máy trên đường thì bị một người đàn ông đi xe máy khác (mặc áo đen) áp sát rồi dùng chân đạp mạnh vào người.

Cú đạp khiến người đàn ông áo trắng ngã xuống đường. Một số người dân chứng kiến sự việc đã nhanh chóng đến hỗ trợ, đưa nạn nhân vào vị trí an toàn và trình báo cơ quan chức năng.

VTC News thông tin, sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Krông Pắk đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập các tài liệu, hình ảnh liên quan, đồng thời làm việc với những người có liên quan để xác minh nguyên nhân, động cơ của vụ việc.

Hình ảnh người đàn ông (áo trắng) bị đạp ngã văng xuống đường. (Ảnh chụp từ clip)

Đến chiều 5/8, báo CAND dẫn kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 15h chiều 3/8, Đào Minh Thuận (SN 1990, trú tại thôn Phước An 4, xã Krông Pắk) đang ngồi trong quán nước của chị Bùi Thị Kim Liên (SN 1987, trú tại thôn Hòa Tiến 2, xã Krông Pắk, là bạn gái của Thuận) tại khu vực trước hoa viên xã Krông Pắk thì Nguyễn Khanh (SN 1979, trú tại thôn Hoà Tiến 2, xã Krông Pắk, là chồng cũ của Liên) điều khiển xe máy mang BKS 47M1-807.14 đến quán và chửi bới, lăng mạ Liên.

Thấy Thuận nhìn mình nên Khanh quay qua chửi Thuận rồi bỏ đi. Bực tức vì Khanh vô cớ chửi mình và bạn gái, Thuận đã mượn xe máy của một người bạn và đuổi theo Khanh. Khi đuổi theo Khanh đến đoạn đường Tỉnh lộ 9, Thuận dùng chân phải đạp vào phần lưng bên trái của Khanh làm Khanh cùng xe máy ngã xuống đường.

Chưa dừng lại, Thuận tiếp tục điều khiển xe đi về phía trước rồi quay đầu xe lại, rồi dùng chân đạp vào phần lưng của Khanh. Giữa Khanh và Thuận tiếp tục xảy ra xô xát, cãi vã. Do có người dân đến can ngăn nên Thuận lên xe bỏ đi về lại quán nước của Liên, còn Khanh được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế Krông Pắk.

Khi làm việc với cơ quan chức năng, Đào Minh Thuận thừa nhận do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên đã gây ra hành vi gây thương tích đối với Khanh.