Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa thông tin về trường hợp bé gái 4 tuổi ở Lào Cai bị nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng, biến chứng viêm xương tủy sau một vết xây xước nhỏ ở chân tại trường mầm non.

Cụ thể, bệnh nhi là N.H.Y. (4 tuổi, trú tại Lào Cai). Theo thông tin từ gia đình, sự việc bắt đầu khi bé bị bạn cào gây xây xước vùng chân trong lúc ở trường mầm non cách đây khoảng 4 tháng. Sau giấc ngủ trưa, bé bắt đầu kêu đau, chân trái sưng nề. Gia đình lập tức đưa bé đi khám ngay trong tối cùng ngày, sau đó tiếp tục đưa đến bệnh viện tuyến tỉnh vào hôm sau.

Tuy nhiên, ở thời điểm ban đầu các biểu hiện chưa rõ ràng nên chưa xác định được nguyên nhân gây bệnh. Chỉ một ngày sau, tình trạng của bé diễn biến nhanh chóng với các triệu chứng sốt cao, cổ chân trái sưng to, nóng đỏ và đau dữ dội.

Khi được đưa đến một bệnh viện chuyên khoa Nhi, bé được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng, biến chứng viêm xương cẳng chân trái. Từ đây, bệnh nhi bắt đầu hành trình điều trị kéo dài với nhiều lần can thiệp phẫu thuật và sử dụng kháng sinh.

Bé trải qua 3 lần phẫu thuật giải phóng chèn ép khoang, điều trị nội trú khoảng 2 tháng mới kiểm soát được tình trạng sốt. Tuy nhiên, chỉ khoảng một tuần sau khi xuất viện vết mổ lại xuất hiện dịch mủ. Bé tiếp tục nhập viện điều trị thêm khoảng một tháng, đồng thời trải qua phẫu thuật nạo vét ổ xương viêm, hoại tử.

Bé gái 4 tuổi liên tiếp phẫu thuật vì biến chứng sau vết cào ở trường (Ảnh: BVCC).

Dù đã trải qua tổng cộng 4 lần phẫu thuật cùng nhiều đợt điều trị kháng sinh kéo dài, tình trạng viêm xương và rò dịch mủ tại vùng cổ chân trái vẫn không được giải quyết triệt để. Trước diễn biến dai dẳng của bệnh, gia đình quyết định đưa bé đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Thạc sĩ Nguyễn Văn Nam - Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao cho biết khi nhập viện, bệnh nhi bị nhiễm trùng vết mổ vùng cổ chân trên nền viêm xương mạn tính. Vết mổ cũ bị khuyết da, rỉ dịch mủ vàng; tổ chức phần mềm xung quanh sưng nề, nóng đỏ.

Đáng chú ý, vùng cổ chân và cẳng chân trái xuất hiện tình trạng xơ chai diện rộng, là di chứng sau nhiều lần phẫu thuật trước đó. Chân trái hạn chế vận động, khiến việc đi lại của bé gặp nhiều khó khăn.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy tình trạng viêm xương tủy lan tỏa tại đầu dưới xương chày, xương mác và các xương vùng cổ chân trái. Trong khi đó, vùng khuyết hổng phần mềm ở cổ chân còn rộng, tổ chức xung quanh đã hình thành mô sẹo xơ cứng.

"Vùng khuyết hổng phần mềm ở cổ chân bệnh nhi còn rộng, trong khi toàn bộ tổ chức xung quanh đã trở thành mô sẹo xơ cứng sau nhiều lần phẫu thuật. Nếu ghép da hoặc chuyển vạt trên nền mô xơ chai như vậy, nguy cơ thất bại sẽ cao", Thạc sĩ Nguyễn Văn Nam cho biết.

Trước tình trạng này, ê-kíp điều trị lựa chọn phương án can thiệp nhằm xử lý ổ nhiễm trùng, đồng thời bảo tồn tối đa tổ chức phần mềm còn lại. Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật nạo bỏ tổ chức viêm tại đầu dưới hai xương cẳng chân và các xương vùng cổ chân trái.

Đồng thời trám vùng khuyết hổng xương bằng xi măng kháng sinh nhằm kiểm soát nhiễm khuẩn tại chỗ. Đối với tổn thương phần mềm thay vì tiếp tục ghép da trên nền mô xơ cứng các bác sĩ áp dụng phương pháp hút áp lực âm (VAC) áp lực cao, kết hợp chiếu plasma lạnh sau khi tháo VAC.

Sau 5 ngày điều trị bằng plasma lạnh kết hợp chăm sóc vết thương bằng VAC, tình trạng của bệnh nhi có chuyển biến tích cực. Vết thương không còn chảy dịch mủ, tình trạng sưng, nóng, đỏ ở các tổ chức xung quanh giảm rõ rệt.

Đến ngày thứ 10, vết thương vùng cổ chân trái tiếp tục tiến triển tốt, hai mép vết mổ liền lại. Bé tỉnh táo, không còn sốt, có thể vui chơi và đủ điều kiện xuất viện.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan với những vết trầy xước, xây xát trên da của trẻ. Dù tổn thương ban đầu có vẻ nhỏ, đây vẫn có thể là đường xâm nhập của vi khuẩn, trong đó có tụ cầu vàng.

Vi khuẩn tụ cầu vàng có thể gây nhiễm trùng da, mô mềm, nhiễm khuẩn huyết và viêm xương tủy. Nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời, nhiễm trùng có thể tiến triển nặng và gây ra nhiều biến chứng.

Đặc biệt, khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu như sốt, đau tăng dần, vùng da quanh vết thương sưng, nóng, đỏ hoặc hạn chế vận động, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám. Việc phát hiện sớm và xử trí đúng cách có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát nhiễm trùng, hạn chế nguy cơ biến chứng kéo dài.