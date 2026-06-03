Bếp trưởng hai nhà hàng đạt sao Michelin định chuẩn gian bếp gia đình tại Another Saigon by LG

Bếp trưởng Son Jong-won mang phong vị Hàn Quốc đến Another Saigon by LG trong chiến dịch "Chọn K-Tech, Sống Chuẩn Hàn" của LG Electronics tại Việt Nam. (Ảnh: LG Electronics)

LG Electronics Việt Nam vừa đồng hành cùng Bếp trưởng Son Jong-won, một trong những tên tuổi nổi bật của nền ẩm thực hiện đại toàn cầu, mang phong vị Hàn Quốc đến với Another Saigon by LG. Trong không gian bếp được trang bị hệ sinh thái thiết bị gia dụng mới nhất từ LG, Chef Son đã chia sẻ về văn hóa ẩm thực xứ Kim Chi thông qua màn trình diễn mỹ vị đầy cảm hứng.

Đây là hoạt động nổi bật trong khuôn khổ chiến dịch "Chọn K-Tech, Sống Chuẩn Hàn" được LG Electronics triển khai tại khu vực Đông Nam Á, nhằm lan tỏa lối sống Hàn Quốc hiện đại đến với người tiêu dùng bản địa. Tại sự kiện, LG cũng giới thiệu những mảnh ghép mới nhất trong bộ sưu tập gia dụng bếp âm tường sắp ra mắt: Tủ lạnh LG FrenchDoor InstaView thế hệ mới và Lò nướng LG InstaView tích hợp công nghệ chiên không dầu và hấp.

Ông In Ji Soo, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Điện tử Gia dụng Bếp, LG Electronics Việt Nam chia sẻ: "Những tiêu chuẩn như độ tươi ngon của thực phẩm hay sự chuẩn xác về nhiệt độ là nền tảng quan trọng cho những bữa ăn ngon tại nhà. Các thiết bị gia dụng bếp mới nhất từ LG được phát triển để đáp ứng trọn vẹn những yêu cầu khắt khe đó, mang lại trải nghiệm nấu nướng tại gia chuẩn mực như trong gian bếp của Bếp trưởng Son Jong-won."

Ông In Ji Soo, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Điện tử Gia dụng Bếp, LG Electronics Việt Nam, chia sẻ về định hướng của LG trong việc mang trải nghiệm nấu nướng chuẩn mực đến gian bếp gia đình.

Đưa "tiêu chuẩn Michelin" vào gian bếp gia đình

Tại sự kiện, vị bếp trưởng duy nhất tại Hàn Quốc đang đồng thời điều hành hai nhà hàng đạt sao Michelin với hai phong cách hoàn toàn khác biệt (L'Amant Secret và Eatanic Garden) đã chia sẻ về những tiêu chuẩn khắt khe trong gian bếp để đảm bảo chất lượng món ăn luôn ở mức cao nhất.

Với ông, gian bếp tại gia, nơi ông nấu ăn bằng sự gần gũi và chân thật dành cho bản thân và những người thân yêu, lại mang một ý nghĩa riêng. Tuy vậy, ông cũng có những tiêu chuẩn không thỏa hiệp. Đó là lý do ông lựa chọn hệ sinh thái thiết bị gia dụng bếp từ LG để mang những chuẩn mực chuyên nghiệp vào không gian nấu nướng hằng ngày.

Chef Son Jong-won mang đến trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc đương đại qua món Yakbap xoài và Sujeonggwa hương sả tại Another Saigon by LG. (Ảnh: LG Electronics)

Trong gian bếp Another Saigon by LG, vị đầu bếp vừa ghi tên mình vào Top 8 chương trình danh giá Culinary Class Wars (Mùa 2, Netflix) đã mang đến một trải nghiệm ẩm thực độc đáo khi trực tiếp trình diễn hai món truyền thống Hàn Quốc theo phong cách fine dining. Điểm độc đáo của thực đơn này chính là sự kết hợp những nguyên liệu nhiệt đới đặc trưng của Việt Nam, mang lại sự thanh mát lý tưởng cho mùa hè.

Yakbap xoài: Món xôi ngọt truyền thống với hương vị dẻo bùi đặc trưng hòa quyện cùng vị ngọt thanh của xoài cát Hòa Lộc. Xôi và bánh tuile trang trí được hấp và nướng bằng lò nướng âm tường LG Built-in InstaView.

Sujeonggwa hương sả: Thức uống cổ truyền từ quế và gừng, được điểm thêm hương thơm nhẹ của sả và được phục vụ với đá tròn nghệ thuật từ Tủ lạnh LG FrenchDoor InstaView thế hệ mới.

Hệ sinh thái điện tử gia dụng bếp LG: Giải pháp nâng tầm trải nghiệm nấu nướng tại gia

Bên cạnh văn hóa ẩm thực Hàn Quốc, Bếp trưởng Son Jong-won còn cho thấy cách công nghệ LG nâng tầm trải nghiệm nấu ăn tại nhà một cách thông minh và hiệu quả. Những thiết bị điện tử gia dụng trong gian bếp của không gian Another Saigon by LG đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của Chef Son.

Nổi bật là tủ lạnh âm tường LG FrenchDoor InstaView thế hệ mới. Sở hữu thiết kế Fit & Max (Tối ưu không gian, Tối đa lưu trữ) cùng bản lề Zero Clearance thông minh, tủ lạnh có thể đặt vừa vặn trong hệ tủ bếp với khoảng hở hai bên chỉ 4mm. Giải pháp này không chỉ tạo ra một tổng thể liền mạch và hài hòa cho không gian, mà còn cho phép mở cửa tủ dễ dàng với góc mở lên đến 110 độ. Ngăn kéo chuyển đổi linh hoạt Full Convert Drawer có thể linh hoạt điều chỉnh nhiệt độ từ -23°C đến 7°C tùy theo nhu cầu lưu trữ các loại thực phẩm khác nhau. Tủ lạnh còn gây ấn tượng với Chef Son bởi giải pháp làm đá ưu việt với ba lựa chọn: đá tròn nghệ thuật, đá viên và đá bào cho trải nghiệm đồ uống tại nhà chuẩn quầy bar.

LG FrenchDoor InstaView thế hệ mới kết hợp thiết kế âm tường liền mạch, lưu trữ linh hoạt và hệ thống làm đá đa dạng cho trải nghiệm sống tiện nghi. (Ảnh: LG Electronics)

Một sản phẩm mới sẽ được LG giới thiệu trong thời gian tới là lò nướng âm tường LG InstaView. Công nghệ nướng đối lưu ProBake Convection giúp phân bổ nhiệt lượng đồng đều bên trong khoang lò. Mặt kính InstaView cho phép người dùng kiểm tra thực phẩm bên trong bằng cách gõ nhẹ hai lần. "Đây là một tính năng rất thực tế và cần thiết trong quá trình nấu ăn, giúp hạn chế thất thoát nhiệt do việc mở cửa lò gây ra" – Chef Son nhận xét. Bên cạnh đó, thiết bị tích hợp các chế độ chiên không dầu, hấp, nấu chậm và điều khiển từ xa thông qua ứng dụng LG ThinQ.

Lò nướng âm tường LG InstaView sở hữu công nghệ ProBake Convection, được Chef Son đánh giá cao nhờ tính năng gõ nhẹ hai lần để kiểm tra thực phẩm. (Ảnh: LG Electronics)

Không gian nấu nướng tại gia sẽ trở nên hoàn thiện hơn với lò vi sóng LG NeoChef Inverter ứng dụng công nghệ Smart Inverter giúp duy trì công suất ổn định, rã đông và làm chín thực phẩm đồng đều mà vẫn bảo toàn dinh dưỡng. Máy rửa bát LG QuadWash TrueSteam mang đến khả năng làm sạch sâu và diệt khuẩn hiệu quả. Công nghệ hơi nước nhiệt độ cao và hệ thống 4 tay phun đa chiều giúp thiết bị đánh bật mọi vết bẩn cứng đầu trên mọi loại bát đĩa.

Bếp trưởng Son Jong-won chia sẻ: "Dù là căn bếp nhà hàng hay tại nhà, tôi luôn có những tiêu chuẩn không thể thỏa hiệp. Đó là lý do tôi đặt trọn niềm tin vào hệ sinh thái thiết bị điện tử gia dụng bếp của LG. Tôi hy vọng rằng, những sản phẩm này sẽ mang đến trải nghiệm nấu nướng đơn giản và tiện nghi, truyền cảm hứng để mọi người tận hưởng nấu ăn mỗi ngày".

Sự kết hợp giữa văn hóa ẩm thực Hàn và hệ sinh thái thiết bị điện tử gia dụng thông minh của LG khẳng định cam kết của LG trong việc mang đến một cuộc sống thông minh, tiện nghi chuẩn Hàn cho người Việt. Trước đó, nữ diễn viên Shin Ye Eun đã đến thăm Another Saigon by LG và lan tỏa phong cách sống hiện đại. Đầu tháng 6/2026, không gian này sẽ tiếp tục chào đón MINHO (SHINee) với chuỗi hoạt động thú vị.