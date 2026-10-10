Bệnh viện ở Cần Thơ ghép thận thành công 2 ca trong một ngày

Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, từ ngày 8 đến 10/10, đơn vị chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn để giúp Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ thực hiện thành công 2 ca ghép thận từ người hiến tạng trong 1 ngày. Kết quả này tiếp tục mở rộng cơ hội tiếp cận kỹ thuật ghép thận chuyên sâu ngay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Trước đó, ngày 11/4, với sự hỗ trợ trực tiếp của ekip Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ lần đầu thực hiện thành công một ca ghép thận, tạo nền tảng chuyên môn quan trọng để tiếp tục triển khai các trường hợp ghép tiếp theo.

Để chuẩn bị cho 2 ca ghép thận vào ngày 08/10, 2 bệnh viện tổ chức nhiều cuộc hội chẩn trực tuyến và trực tiếp, đánh giá toàn diện từng cặp ghép, thống nhất phương án phẫu thuật, hồi sức và xử trí các tình huống có thể phát sinh.

Nhờ sự chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Trung ương Huế, ekip bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa TP Cần thơ thực hiện thành công 2 ca ghép thận trong 1 ngày. (Ảnh: BVTW Huế)

Đoàn chuyên gia của Bệnh viện Trung ương Huế trực tiếp tham gia hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật và giám sát chuyên môn, kết hợp đào tạo thực hành tại chỗ theo phương pháp cầm tay chỉ việc, từng bước nâng cao năng lực thực hiện kỹ thuật cho ekip của Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

Hai người bệnh được ghép thận đều mắc bệnh thận giai đoạn cuối. Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nam P.V.T. (31 tuổi, quê ở phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ), điều trị thẩm phân phúc mạc trong 4 năm, được cha ruột hiến thận. Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nữ L.T.T.B. (54 tuổi, quê ở xã Cờ Đỏ, TP Cần Thơ), có 8 năm chạy thận nhân tạo, được nhận thận hiến từ chồng.

Cả hai ca phẫu thuật đều diễn ra thuận lợi. Thận hiến được lấy bằng phương pháp phẫu thuật nội soi xuyên phúc mạc. Sau ghép, thận được tưới máu tốt và có nước tiểu ngay trên bàn mổ. Tính đến trưa ngày 10/10, sức khỏe của cả người hiến và người nhận đều ổn định, tiếp tục được theo dõi chặt chẽ sau phẫu thuật.

GS.TS. Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, để phát triển và chuyển giao các kỹ thuật y học chuyên sâu, từ tháng 9/2024, đơn vị triển khai chương trình chuyển giao kỹ thuật ghép thận cho Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Quá trình chuyển giao được thực hiện bài bản, từ tổ chức hệ thống, đào tạo nhân lực, đánh giá người hiến và người nhận, hội chẩn chuyên môn đến xây dựng quy trình phẫu thuật, gây mê hồi sức, điều trị và theo dõi sau ghép.

Về phía đơn vị tiếp nhận, dưới sự chỉ đạo của BSCKII Lý Hồng Khiêm - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, đội ngũ y tế của bệnh viện luôn tích cực nâng cao năng lực chuyên môn, kiện toàn các ekip phẫu thuật, gây mê hồi sức, nội thận, xét nghiệm và chăm sóc sau ghép. Bệnh viện cũng chú trọng nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư y tế và các điều kiện cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người hiến và người nhận.