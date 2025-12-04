Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM dẫn đầu về tạo hình dị tật sinh dục trẻ em

Ngày 4-12, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) được Tổ chức International Volunteers in Urology (IVUmed), Mỹ, chính thức vinh danh là Trung tâm Niệu nhi xuất sắc (Pediatric Urology Center of Excellence) đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam.

Trung tâm Niệu nhi xuất sắc (Pediatric Urology Center of Excellence) tại Bệnh viện Nhi Đồng 1

Có mặt tại buổi lễ, ông M.T cho biết cách đây 27 năm, khi con gái được chẩn đoán lộ bàng quang bẩm sinh, gia đình ông M.T cảm thấy suy sụp. Dị tật này được đánh giá là phức tạp nhất thế giới.

Thời điểm đó, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) là đơn vị duy nhất có thể thực hiện phẫu thuật khắc phục dị tật này.

"Nhờ được ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 phẫu thuật, bây giờ cháu đã khỏe mạnh, được học hành và lập gia đình như bao đứa trẻ bình thường khác" - ông T. chia sẻ.

Trường hợp của con ông T. là một trong những ca bị lộ bàng quang đầu tiên được phẫu thuật thành công tại Việt Nam. Chính những ca bệnh năm ấy đã mở đầu cho hành trình 35 năm điều trị, phẫu thuật dị tật tiết niệu, sinh dục đầy tự hào của Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 phẫu thuật cho bệnh nhi mắc các dị tật sinh dục

TS-BS Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM), cho biết từ nhiều năm trước, Đơn vị Ngoại niệu của bệnh viện đã trở thành trung tâm mạnh về điều trị các dị tật sinh dục và tiết niệu ở trẻ em. Nhờ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Interplast từ những năm 1990 và sau này là IVUmed, bệnh viện đã làm chủ hầu hết các kỹ thuật phẫu thuật các dị tật bẩm sinh phức tạp.

Sau hơn 30 năm hợp tác, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã đạt đủ tiêu chí trở thành trung tâm xuất sắc về niệu nhi, được IVUmed công nhận.

BSCK2 Lê Thanh Hùng, Trưởng Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu - Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết thêm từ năm 2019 đến nay, Trung tâm Niệu nhi ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng về lượt khám, từ khoảng 3.000 lượt ban đầu lên 12.000 lượt mỗi năm, đồng thời khối lượng các ca phẫu thuật cũng tăng mạnh.

Trung tâm đã làm chủ hầu hết các phẫu thuật dị tật tiết niệu – sinh dục cơ bản, từ thận ứ nước, thận - niệu quản đôi đến các ca phức tạp. Đặc biệt, các ca lỗ tiểu thấp kèm micropenis quy đầu rất nhỏ (5–6 mm) và tạo hình âm đạo nữ đã được thực hiện thành công, trong đó có 42 ca tạo hình âm đạo trong 10 năm – con số dẫn đầu cả nước.

Ngoài các kỹ thuật được chuyển giao từ IVUmed và Interplast, trung tâm đã áp dụng phẫu thuật nội soi, vi phẫu, tán sỏi phối hợp với Đại học Y Dược TPHCM và thẩm định hồ sơ ghép thận, sẵn sàng phối hợp với Bệnh viện Nhi Đồng 2 để mở rộng dịch vụ.

Trung tâm cũng triển khai chương trình đào tạo chứng chỉ về tiết niệu – sinh dục nhi, duy trì hợp tác với các trường đại học lớn, đào tạo chuyên khoa I, II, cao học, nghiên cứu sinh, đồng thời công bố nhiều bài báo khoa học quốc tế. Trung tâm tổ chức hội thảo chuyên môn toàn quốc về lỗ tiểu thấp và hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cho nhiều bệnh viện trong nước, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn ngành niệu nhi Việt Nam.