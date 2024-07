Bệnh viện JW nằm trong danh sách bệnh viện thẩm mỹ chất lượng tại TP.HCM

Tại sao Bệnh viện JW Hàn Quốc luôn được đánh giá là bệnh viện thẩm mỹ an toàn chất lượng của TP.HCM?



Mới đây, Sở Y tế TP.HCM đã công bố danh sách kết quả đánh giá chất lượng của 120 bệnh viện tại địa bàn. Nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện theo bộ 83 tiêu chí của Bộ Y tế ban hành.

Đáng chú ý, Bệnh viện JW Hàn Quốc (Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc JW) tiếp tục lọt vào danh sách với số điểm an toàn chất lượng cao trong khối bệnh viện tạo hình thẩm mỹ.. Theo kết quả đánh giá của Sở Y Tế, năm nay Bệnh viện JW tiếp tục lọt vào danh sách bệnh viện thẩm mỹ chất lượng với số điểm 3,86 (tăng so với năm ngoái). Được biết đây đã là năm thứ 6 liên tiếp Bệnh viện JW lọt danh sách Bệnh viện thẩm mỹ an toàn chất lượng tại TP.HCM theo thông tin trên website của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (https://medinet.hochiminhcity.gov.vn/quan-ly-chat-luong-kham-chua-benh/so-y-te-tphcm-ket-qua-danh-gia-chat-luong-benh-vien-nam-2023-c8-70728.aspx)

Bệnh viện JW luôn lọt danh sách cao về chất lượng và tăng liên tục qua 6 năm (2018-2023)

TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung - Tổng Giám đốc Bệnh viện JW quan niệm:" Bạn phải chất dù bạn nhỏ. Bệnh viện to hay nhỏ không quan trọng, mà quan trọng là bệnh viện mang lại bao nhiêu giá trị thật cho khách hàng, đóng góp như thế nào cho xã hội."



Trong cuốn sách Nghèo là vốn liếng của TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung có một đoạn thế này: "Thành tựu là kết quả của một quá trình làm việc chăm chỉ được công nhận, được thẩm định bởi một tổ chức uy tín, được đo lường qua các thông số rõ ràng".

Để giữ được vị trí hàng đầu bệnh viện thẩm mỹ trong 6 năm liên tiếp, là một hành trình dài mà cả ban lãnh đạo và tập thể bệnh viện JW đã làm việc bằng cả cái tâm, cái tầm.

Bệnh viện JW đạt điểm cao về tiêu chí an toàn phẫu thuật và hài lòng người bệnh

Dựa trên bộ 83 Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế công bố, bệnh viện JW đạt điểm cao ở thang điểm 5/5 trong nhiều tiêu chí quan trọng bao gồm: an toàn phẫu thuật thuật (5/5) , hài lòng người bệnh (5/5), hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện (5/5)

Bệnh viện JW có 71% tiêu chí đánh giá chất lượng đạt mức Tốt (4) và Rất tốt (5)

Giám đốc Bệnh viện JW tự đặt ra tiêu chí khắt khe hơn để phục vụ khách hàng



An toàn phẫu thuật luôn là tiêu chí quan trọng được Bệnh viện JW nỗ lực phát triển

Bên cạnh việc tuân thủ và thực hiện nghiêm túc 83 tiêu chí của Bộ Y tế, ban lãnh đạo bệnh viện JW cũng đặt ra các quy định khác để mang lại kết quả và trải nghiệm tốt cho khách hàng, đúng với tôn chỉ chất lượng - nhân văn.



Ban lãnh đạo JW luôn đầu tư công nghệ tân tiến, đội ngũ chuyên môn, nâng cao năng lực nhân sự và tuyệt đối không nhận tiền bồi dưỡng của khách hàng

"Để nâng tầm dịch vụ chăm sóc khách hàng, bệnh viện thường xuyên đào tạo và giám sát chặt chẽ thái độ phục vụ của nhân viên y tế và bác sĩ. Các bác sĩ và nhân viên của bệnh viện JW phải tuân thủ nguyên tắc 4C (Cười - Chào - Chăm sóc- Cám ơn) khi giao tiếp với khách hàng. Đặc biệt, tuyệt đối không nhận tiền bồi dưỡng của khách hàng hay người nhà. Thậm chí, nhân viên và bác sĩ JW sẽ bị kỷ luật nặng hoặc sa thải nếu có thái độ cư xử không đúng mực với khách hàng." - TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung - Tổng Giám đốc bệnh viện JW chia sẻ.

